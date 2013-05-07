"Я - китаянка с картины Третчикова"

В этом году с аукциона в Лондоне за миллион фунтов была продана картина Владимира Третчикова "Китаянка", известная также под названием "Зеленая леди".

Позировавшая художнику Моника Пон-су-сан вспоминает о том, как внезапно стала знаменитой.

Однажды в 1950 году в прачечную моего дяди в Кейптауне, в которой я работала, пришел кудрявый незнакомец.

Он пристально смотрел на меня, пока я обсуживала посетителя. Он заговорил, только когда мы остались одни.

"Здравствуйте, - сказал он, - Я Третчиков. Я бы очень хотел нарисовать ваш портрет".

В то время Владимир Третчиков не был знаменит, но совершенно случайно в субботу до этого я прочитала о нем в газете.

Я немного волновалась, но согласилась. Он зашел за мной на работу и отвел меня домой.

Он дал мне платье своей жены – из шифона, красивое-красивое. Но оно не было желтого цвета, как как картине – это он сам придумал.

Многие спрашивают меня: "Почему у тебя такой суровый вид? О чем ты думала?" А я отвечаю: "Ну, знаете, очень устаешь, когда сидишь и просто смотришь."

Все время я думала о жизни Третчикова, потому что у него была несчастная жизнь. Во время войны, после того как разбомбили его корабль, он три недели провел совсем без еды. Потом он попал в плен к японцам.

Он потерял связь с женой и дочкой. Он думал, что они погибли, и у него появилась любовница. Но они остались живы, и волею судьбы, как и он, оказались в Кейптауне. И тогда они опять сошлись.

Мне он очень нравился. Он был смешной - всегда много смеялся. В общей сложности он мне заплатил шесть фунтов пять шиллингов за работу.

У него в классе было 20 учеников. Когда я ему позировала, они могли меня видеть, но мне ни разу не разрешили посмотреть на сам портрет – он всегда был повернут от меня.

Я ему надоедала и спрашивала, как он собирается назвать картину. Он говорил, что придумает название позже. Только через шесть – десять недель (я не помню, сколько точно) - лишь вечером того дня, когда открылась его выставка, он сказал мне, что назвал картину "Китаянка". Я думала, что это очень простое название.

А когда я увидела картину, я была шокирована. Мне показалось, что я похожа на чудовище из фильма ужасов. Я скривилась и сказала: "Фу - зеленое лицо".

И сразу же люди начали узнавать меня. Я помню, как как-то в магазине женщина закричала "Смотрите на девушку! Она похожа на свой портрет!"

Я решила, что куплю репродукцию. Пока я собралась сходить за ней к Третчикову, у него не осталось репродукций, и тогда он отдал мне свою копию, которую он брал в турне в Лондон. Она висит у меня в гостиной.

В Кейптауне был многоквартирный дом, в котором жили художники. На первом этаже жил скульптор, и он попросил Третчикова: "Одолжи мне свою модель". "Ни в коем случае", - сказал Третчиков.

Потом мне много раз предлагали быть моделью, но я, глупая, вышла замуж, у меня появились дети, и это был конец моей карьеры. У меня было пятеро детей, и я мало с кем общалась, и фактически была спрятана от художников в Кейптауне. И мне перестали предлагать позировать.

Я так расстроилась, что пропустила аукцион. О том, что картина продана, мне сказали дочери. Когда я узнала, что ее продали за миллион фунтов, я начала прыгать.

Всех завораживает эта картина - я даже не знаю, почему.

Одна из моих дочек, которая похожа на меня, сказала: " Я бы хотела, чтобы у меня было много денег , и тогда я бы купила картину и она всегда была бы у меня дома".

Когда один журналист спросил, позволю ли я другому художнику нарисовать меня, я сказала, что нет. Но если бы Третчиков был жив, я бы снова разрешила ему меня рисовать.