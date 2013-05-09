Студенты Чили протестуют против платного образования
В Чили началась очередная волна протестов против платного образования. Десятки тысяч студентов прошли маршем в ряде крупных городов страны.
В столице Сантьяго произошли стычки с полицией. Протестующие бросали в стражей порядка бутылки с зажигательной смесью, те отвечали водометами и слезоточивым газом.
Правда, по словам властей, подобных инцидентов было немного. В целом, демонстрация носила мирный характер.
По оценкам полицейских, на улицы Сантьяго вышли около 37 тысяч человек, но организаторы утверждают, что протестующих было более 80 тысяч.
Классовая несправедливость
Студенческие протесты захлестнули Чили в 2010 году, и с тех пор протесты проходят регулярно.
Выступления в среду стали второй в этом году акцией, прошедшей по всей стране.
Система образования в Чили считается одной из лучших в Латинской Америке, однако студенты называют ее несправедливой.
По их словам, дети из семей, представляющих средний класс, могут рассчитывать на обучение в очень хороших школах, в то время как дети из бедных слоев населения довольствуются учебными заведениями с крайне низким финансированием.
Бесплатных университетов в Чили нет вообще.
Недавно президент Чили Себастьян Пиньера выступил с инициативой о смягчении тарифов на получение среднего образования.
Он также предложил проект налоговой реформы, обеспечивающей школы дополнительными средствами.
Кампания за реформу образования стала самым большим социальным движением с момента возврата Чили к демократическому строю в 1990 году.