Студенты Чили протестуют против платного образования

Image caption В Сантьяго полиция применила против протестующих водометы и слезоточивый газ

В Чили началась очередная волна протестов против платного образования. Десятки тысяч студентов прошли маршем в ряде крупных городов страны.

В столице Сантьяго произошли стычки с полицией. Протестующие бросали в стражей порядка бутылки с зажигательной смесью, те отвечали водометами и слезоточивым газом.

Правда, по словам властей, подобных инцидентов было немного. В целом, демонстрация носила мирный характер.

По оценкам полицейских, на улицы Сантьяго вышли около 37 тысяч человек, но организаторы утверждают, что протестующих было более 80 тысяч.

Классовая несправедливость

Студенческие протесты захлестнули Чили в 2010 году, и с тех пор протесты проходят регулярно.

Выступления в среду стали второй в этом году акцией, прошедшей по всей стране.

Система образования в Чили считается одной из лучших в Латинской Америке, однако студенты называют ее несправедливой.

По их словам, дети из семей, представляющих средний класс, могут рассчитывать на обучение в очень хороших школах, в то время как дети из бедных слоев населения довольствуются учебными заведениями с крайне низким финансированием.

Бесплатных университетов в Чили нет вообще.

Недавно президент Чили Себастьян Пиньера выступил с инициативой о смягчении тарифов на получение среднего образования.

Он также предложил проект налоговой реформы, обеспечивающей школы дополнительными средствами.

Кампания за реформу образования стала самым большим социальным движением с момента возврата Чили к демократическому строю в 1990 году.