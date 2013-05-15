Что надо знать об аде: от Данте до Дэна Брауна

Для своей новой книги Дэн Браун, автор нашумевшего романа "Код да Винчи", позаимствовал название, и отчасти сюжет, из дантовского "Ада". В "адской" части "Божественной комедии" великий флорентиец рассказывает о своем воображаемом путешествии по всем кругам Преисподней. Писатель и историк Стивен Томкинс провел экскурсию по аду с 10 остановками.

1. Ад имеет форму конуса

В "Божественной комедии" Данте ад имеет девять концентрических кругов, уходящих все глубже, и постепенно уменьшаясь, заканчивающихся в конце концов у самого центра Земли. В каком именно кругу вы окажетесь после смерти, напрямую зависит от совершенных вами грехов, - с особыми местами, выделенными для чревоугодников, еретиков и мошенников. В основании конуса находится Иерусалим. Река Ахерон опоясывает ад, отделяя его от внешнего мира.

За пределами собственно ада, однако все еще в той же юрисдикции, находятся люди, которые за свою жизнь не совершили ничего ни плохого, ни хорошего. Однако и они терпят наказание за свою нейтральность. Сильный вихрь вечно крутит их в постоянном движении, тела их кусают осы, а могильные черви лакомятся их кровью.

2. Ад разнообразен

Image caption Данте Алигиери - автор "Божественной комедии"

Современное упрощенное представление об аде с кострами и вилами для всех без разбора трагически примитивно по сравнению со средневековыми описаниями. Своим происхождением эта версия, скорее всего, обязана Джону Мильтону, который в "Потерянном рае" описал ад как гигантскую печь:

"Он оглядел пустынную страну, Тюрьму, где как в печи, пылал огонь. Но не светил и видимою тьмой Вернее был, мерцавший лишь затем, Дабы явить глазам кромешный мрак".

С другой стороны, Мильтон описывает свой ад во времена Адама и Евы, когда его населяли исключительно демоны. Возможно, по мере наполнения пространства грешниками жизнь в аду несколько оживилась.

В средневековом же аду, который исследовал Данте и рисовал Иероним Босх, наказания так же разнообразны, как и грехи. У Данте тех, кто при жизни сеял раздор, разрезают на куски. Самоубийцы приговариваются к жизни в виде простых деревьев, льстецы плавают в реке из экскрементов, а загробная жизнь предателя состоит из непрерывного поедания его головы человеком, которого он предал.

У Босха же через нутро одного грешника протягивают струны арфы, другого заставляют жениться на свинье в облачении монашки, ну а кому-то приходится непрерывно проходить через желудочно-кишечный тракт различных монстров. В этом аду нет специального "уголовного кодекса" фиксированных наказаний: каждому приходится отдуваться за конкретные ошибки, совершенные во время земной жизни.

3. Ад находится под землей ?

В Средние века люди, как правило, думали, что ад находится под землей. Есть немало легенд, рассказывающих, как путешественники натыкались на дым адских котлов, выходящий на поверхность в отдаленных и малонаселенных местах.

Данте с этим был в принципе согласен. И поскольку флорентийский поэт считал, что Земля круглая, он и поместил Сатану на самое дно ада. Центр Сатаны (где-то в районе пупка) одновременно являлся и центром земного притяжения.

У Мильтона же ад расположен далеко от Земли. Действие "Потерянного рая" происходит, как мы уже говорили, во времена Адама и Евы, когда Земля была совершенной. Следовательно, помещать такую сомнительную вещь, как ад, в самом ее центре было несколько неэтично. Данте умудрился познакомиться со всеми кругами ада, а также чистилищем и раем всего за неделю, тогда как мильтоновскому Сатане пришлось девять дней только непрерывно падать с небес в ад.

4. В аду можно мерзнуть

Вообще-то там может быть довольно жарко. Особенно у Мильтона, который описывал холмы, пещеры, пляжи и даже болота огня. У Данте в реке кипящей крови отбывали наказание грешники, эту самую кровь пролившие. Еретикам приходилось лежать в огненных могилах, а в пустыне огненный дождь наказывал за грехи богохульников, ростовщиков и гомосексуалистов.

Image caption Джон Мильтон - автор "Потерянного рая"

Однако у Данте далеко не все круги ада находятся в огне. Во втором круге души, согрешившие прелюбодеянием, непрерывно носит по кругу сильный ветер. А чревоугодникам в третьем приходится бороться с мокрым снегом и градом.

В девятом, самом нижнем кругу ада, сам Сатана вморожен по пояс в кусок льда. Дьяволу в аду всегда холодно.

Даже у Мильтона за адскими долинами находятся места, где царят вечные лед, град, снег и ветер, и куда некоторых грешников отправляют на принудительные экскурсии. Однако это не спасает бедолаг от мук, поскольку адский лед оказывает на грешный организм такое же воздействие, как и огонь, и от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

5. В аду находятся реальные люди

Ад битком набит папами (римскими). У Мильтона в аду пока людей нет, но можно не сомневаться, что с течением времени пап там тоже будет пруд пруди.

Но даже истово верящие католики считали, что Ватикан являет собой рассадник всевозможных грехов. Данте обнаружил в аду немало понтификов, включая Анастасия II за ересь и Николая III за то, что в свое время тот купил себе епископский сан.

Image caption В адском бестиарии Мильтона присутствует Медуза Горгона

Эразм Роттердамский, например, написал диалог, в котором Папу Юлия II заворачивают от жемчужных райских ворот за его многочисленные грехи. Микеланджело в росписи Сикстинской капеллы тоже не отказал себе в удовольствии изобразить, как реальных людей тянут в Преисподнюю.

Там оказался и Бьяджо де Чезена, бывший папским церемониймейстером, который попортил великому Буанаротти немало крови, возражая против изображения нагого тела. Микеланджело изобразил Чезену с гениталиями, целомудренно прикрытыми огромной змеей, которая, их, правда, поедала.

У Данте в аду оказалось немало прежних знакомых, причем не обязательно его личных врагов. Например, он с ужасом увидел своего друга и учителя Брунетто Латини, терпевшего наказание за то, что его сексуальная жизнь нарушала "естественный порядок вещей". Ну а в самом низу ада трехголовый Сатана непрерывно пожирает трех самых злостных предателей всех времен и народов: Гая Кассия Лонгина, Брута и, разумеется, Иуду Искариота.

6. Ад – это мифические существа

Ад забит существами из языческих мифов. Данте встречает кентавров и гарпий, Минотавра и трехголового пса Цербера. Микеланджело включил в адский антураж Харона и Миноса – перевозчика и судью из древнегреческого царства мертвых. Даже Мильтон добавил в адский бестиарий Медузу Горгону и Гидру.

7. Ад – это пандемониум (все демоны)

Image caption Дорога в ад: Флоренция этой улицей почтила память своего известнейшего сына

Во времена Мильтона слово "пандемониум" уже употребляли в смысле "шум и хаос", однако поэт решил так назвать столицу ада, в которой Сатана со сподвижниками собираются на инфернальный парламент.

Мильтону также принадлежит выражение "весь ад вырвался" (all Hell broke loose), которое, опять же, изначально означало вовсе не шум и гам, а совершенно конкретный побег демонов из ада.

8. Вход в ад закрыт воротами

У Данте на воротах ада выгравировано знаменитое изречение: "Оставь надежду всяк сюда входящий".

Однако на самом деле эта строка всего лишь завершает длинное изречение, в котором в частности говорится, что это царство было создано "высшей Мудростью и изначальной Любовью".

У Мильтона же в "Потерянном рае" ад заперт девятью воротами: тремя из латуни, тремя из железа, и тремя из несокрушимого металла, а охраняют их Грех, Смерть, и вечно лающие гончие ада.

9. В аду не так уж интересуются сексом

Image caption "Ад Данте" Поля Гюстава Доре

Христианство, конечно, имеет подмоченную репутацию из-за нездорового интереса к половой жизни паствы, но за секс при жизни в аду не так уж сильно наказывают. Правда, Брунетто Латини тяжело достается в седьмом круге, но это исключительно из-за его "неестественной" сексуальной жизни.

В то время как за примитивную гетеросексуальную похоть приходится отдуваться во втором круге (первый, который по большому счету и не круг вовсе, а так, почти санаторий, выделен для некрещеных младенцев и безгрешных нехристиан), что делает ее таким образом наименьшим из грехов.

10. Ад - не слишком библейское понятие

Очень немногие из этих идей исходят собственно из Библии. В Библии, правда, говорится об аде и адских огнях, но многие детали преисподней Данте почерпнул из греческой и римской мифологий.

Однако большинство из них явились продуктом средневекового западного воображения. Восточные христиане никогда не разделяли этого интереса, да и на Западе все это проявилось довольно поздно. Доктрина вечных мук была провозглашена на Латеранском соборе в 1215 году, то есть всего за 100 лет до создания Данте "Божественной комедии".

Современные христиане относятся к аду с большим скептицизмом. В современной версии Библии рай упоминается в 622 стихах, а ад - только в 15.