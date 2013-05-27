Индия: родившийся в неволе сын выкупил из тюрьмы мать

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В пыльной квартире в перенаселенном квартале индийского города Канпур молодой человек достает из сумки яркое желтое сари и дарит его матери.

"Тебе нравится?" - спрашивает он ее. "Нравится", - отвечает она.

Невинная сцена, но на самом деле молодому человеку по имени Канхайя пришлось ждать долгие годы, прежде чем он смог вручить матери подарок.

19 лет назад его мать Виджай Кумари попала в тюрьму по обвинению в убийстве. Она говорит, что обвинение было ложным.

После апелляции ей предложили выйти под залог. Но таких денег - 10 тысяч рупий или 180 долларов - у Виджай Кумари никогда не водилось. Муж бросил ее в беде, и никто не предложил ей помощи.

"Я думала, что умру в тюрьме, - рассказывает она. - Мне говорили, что оттуда никто не выходит".

В тюрьме, через четыре месяца после начала своего заключения, родился ее сын Канхайя.

"Когда он немного подрос, я отослала его в приют. Это было трудно, но тюрьма - не место для ребенка", - говорит Виджай.

Свидания раз в три месяца

Image caption Виджай Кумари имела при себе паспортную фотографию сына

Она осталась в тюрьме, забытая властями и всем миром.

Она утешалась только маленькой фотографией сына и его посещениями, которые происходили раз в три месяца.

Канхайя провел детство в детских домах, но матери никогда не забывал.

"Я часто о ней думал и плакал, - рассказывает он негромко. - Она была в тюрьме в полном одиночестве. Никто никогда не навещал ее. Мой отец отвернулся от нее".

Как только ему исполнилось 18, Канхайя пошел работать на швейную фабрику. Он сразу же стал откладывать деньги на выкуп матери из неволи.

Кто-то посоветовал ему нанять адвоката, который очень удивился, узнав о положении его матери.

Наверстать упущенное

Юрист добился пересмотра дела в суде, и в начале мая Виджай Кумари освободили из тюрьмы.

Image caption Пенитенциарная система в Индии страдает от коррупции и неэффективности

Суд выразил возмущение по поводу жестокого и бездумного поведения властей и принял постановление о проведении инспекции всех тюрем штата, чтобы убедиться, что там нет заключенных с подобной судьбой.

Дело в том, что ее судьба отнюдь не уникальна.

В тюрьмах Индии содержится около 300 тысяч заключенных, 70% из которых сидят в ожидании суда. Многие из них находятся в неволе длительное время.

Это результат индийской системы правосудия, которая страдает от бюрократизма и коррупции. Часто на то, чтобы добраться до зала суда, у заключенного уходят годы.

Но, как бы там ни было, мать и сын воссоединились и теперь с тревогой думают о будущем.

"Он все, что осталось у меня в жизни, - говорит Виджай Кумари. - Я хочу, чтобы все у него устроилось".

Мать и сын собираются разыскать отца Канхайи и предъявить свои права, в том числе на долю семейной собственности.

Но пока они живут настоящим и пытаются наверстать упущенные годы.