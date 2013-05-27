Тетя Анджелины Джоли умерла от рака груди

Image caption Дядя Анджелины одобряет решение актрисы пойти на операцию по двойной мастэктомии.

Дебби Мартин, тетя американской кинозвезды Анджелины Джоли, скончалась от рака груди всего две недели спустя после того, как актриса сообщила, что добровольно решилась на мастэктомию - хирургическую операцию по удалению молочных желез.

Дебби Мартин умерла в возрасте 61 года в медицинском центре Palomar в городе Эскондидо в штате Калифорния в воскресенье.

Она приходилась сестрой матери Анджелины Маршелин Бертран, которая умерла от рака груди в 2007 году в возрасте 56 лет.

По словам ее мужа Рона Мартина, сестры имели общий генетический дефект в форме мутировавшего гена BRCA1. Эта мутация увеличивает вероятность развития раковой опухоли молочных желез.

Анджелина Джоли также унаследовала этот дефект.

"Анджелина поддерживала со мной связь всю последнюю неделю, а ее брат Джейми был с нами все эти дни, - сказал Рон Мартин. - Оба они очень любили Дебби, и хотя Анджелина не может сейчас приехать, она сказала, что любит и поддерживает нас".

Овдовевший Рон Мартин также одобрил решение Анджелины Джоли пройти операцию двойной мастэктомии.

"Если бы мы знали, мы бы сделали то же самое, что сделала Анджелина", - сказал он в разговоре с репортером агентства Ассошиэйтед пресс.

14 мая 37-летняя актриса и мать шестерых детей опубликовала в газете New York Times статью, в которой рассказала, что врачи оценили вероятность ее заболевания раком молочной железы приблизительно в 87%, а раком яичников - в 50%.

"Я решила упредить события и свести риск к минимуму", - пишет актриса. По ее словам, теперь риск заболеть раком груди снизился для нее до 5%.

Ген BRCA1 является частью генома каждого человека, но примерно в одном случае из каждой тысячи он дает опасную мутацию, которая увеличивает риск заболевания раком груди на 50-80%.