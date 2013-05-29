Армянские экологи встретили принца Чарльза протестами

Image caption Активисты-экологи ожидали прибытия принца Чарльза в Ереване у здания Матенадарана - института древних рукописей

Армянские экологические активисты встретили приехавшего в Ереван принца Чарльза пикетами и акциями протеста.

Группа активистов экологического движения во вторник провела пикет у Матенадарана – института древних рукописей, где ожидали прибытия принца Уэльского.

Наследник британского престола находится в Армении по приглашению благотворительного фонда "Любовь моя – Ереван", занимающегося сохранением и восстановлением архитектурных памятников, улучшением жизненных условий детей-инвалидов и малообеспеченных семей в Ереване.

Принц Чарльз участвует в реализации благотворительных программ фонда вместе с бывшим премьер-министром Армении Арменом Саркисяном, экс-послом Армении в Великобритании.

Активисты-экологи предполагают, что поездка принца может быть связана с лоббированием деятельности британской компании Lydian International, членом совета директоров которого является пригласивший принца Чарльза Армен Саркисян, ныне проживающий в Лондоне.

Компания добивается у властей страны концессии на разработку золотого рудника на горе Амулсар, находящейся в непосредственной близости к городу-курорту Джермук, известному своей минеральной водой.

Активисты экологического движения призывают принца Чарльза использовать свой авторитет для предотвращения эксплуатации этого рудника, что, по их мнению, может нарушить экологический баланс в регионе.

Собравшиеся у Матенадарана пикетчики держали плакаты с призывами "Армения без британского цианида!", "Защитник природы Чарльз, присоединяйтесь к армянским экологам", "Наше золото – наша природа!"

Однако им так и не удалось встретиться с принцем Чарльзом. Делегация вошла в музей не с парадного входа, а через заднюю дверь.

Представитель Матенадарана сообщил, что решение войти в здание через черный ход было приняла служба безопасности принца Чарльза.

Эффективные акции

Image caption Принц Чарльз прибыл в Армению по приглашению экс-премьера Армена Саркисяна

С пикетчиками у Матенадарана встретился посол Великобритании в Армении Джонатан Джеймс, который обещал передать открытое письмо активистов экологического движения представителю принца Уэльского.

В письме экологи напоминают об экологической деятельности принца Уэльского и том, что он является одним из почетных председателей Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Далее экологи просят высокого гостя использовать свое влияние, чтобы приостановить деятельность компании Lydian International в Армении и вместо этого стимулировать британские инвестиции в сельское хозяйство страны.

Lydian International пока еще не получила разрешения на эксплуатацию рудника, однако активисты опасаются, что поддержка наследника британского престола может сыграть решающую роль в получении лицензии.

Второй пикет должен пройти перед концертным залом имени Арама Хачатуряна, где принц Чарльз будет слушать концерт Государственного молодежного оркестра Армении.

На концерт он пойдет вместе с президентом страны Сержем Саркисяном, принявшим принца в среду.

Во время приема принц говорил о программе "Любовь моя – Ереван", а также о строительстве международной школы в Дилижане, отметив, что на протяжении 14 лет являлся председателем консорциума "Объединенные колледжи мира". Дилижанская школа открывается под патронажем основателя российской компании "Тройка-Диалог" Рубена Варданяна.

Экологическое движение в Армении за последние годы провело несколько шумных и эффективных акций, в частности, отстояв один из скверов в центре Еревана, где должны были начать строительство бутиков. Экологи продолжают борьбу за сохранение леса на севере Армении – у села Техут.