Болеутоляющие средства - угроза для сердца?

Image caption Исследователи отмечают, что риск возникает, если регулярно принимать лекарства в больших дозах

Согласно последним исследованиям, два часто употребляемых болеутоляющих средства ибупрофен и диклофенак могут незначительно увеличить риск сердечных заболеваний в случае, если употребляются в больших дозах длительное время.

Больные артритом могут ежедневно употребляют эти средства, чтобы снять боль.

По мнению экспертов, некоторые больные согласятся на подобный риск, но им необходимо предоставить выбор.

Результаты исследований, опубликованные в журнале The Lancet, говорят о том, что еще большую проблему препараты представляют для курильщиков и людей с избыточным весом.

Подробный анализ

О побочных эффектах нестероидных противовоспалительных препаратов было известно и раньше. Но команда ученых из Оксфорда получила возможность провести детальный анализ, чтобы помочь пациентам принимать решения с большей степенью информированности о проблеме.

Ученые проанализировали данные более 353 тыс. больных. Они подробно изучали действие мощных доз препаратов, в частности, принимаемых ежедневно 150 мг диклофенака или 2,400 мг ибупрофена.

Исследование показало, что ежегодно на каждую тысячу принимавших препараты человек случалось на три сердечных приступа, четыре случая сердечной недостаточности, одну смерть больше, чем у людей, не принимавших препараты. Также были зафиксированы случаи желудочных кровотечений.

В среднем за год число сердечных приступов выросло с обычных 8 на тысячу человек до 11 среди принимавших лекарства.

"Три случая на тысячу считается невысоким риском, но решение должны принимать сами пациенты", - отмечает руководитель исследовательской группы профессор Колин Бэйджент.

По его словам, у тех, кто принимает эти препараты время от времени в небольших дозах, например, для снятия головной боли, причин для беспокойства нет.

Но люди, у которых выявлена сердечная недостаточность, принимая большие дозы препаратов, повышают риск сердечных приступов.

Высокое давление, холестерин и курение также являются факторами, повышающими риск сердечных заболеваний.

По словам профессора Бэйджента, некоторым больным придется искать способы снижения риска, в ттом числе статиновую терапию.

Альтернативы?

Image caption Врачи говорят, что некоторым пациентам всерьез придется задуматься об альтернативных лекарствах

Похожий препарат, продававшийся под маркой Vioxx, был снят с продажи в 2004 году после сообщений об аналогичных побочных эффектах.

Ежегодно в Великобритании врачи выписывают 17 млн рецептов для принятия нестероидных противовоспалительных препаратов. Две трети рецептов выписываются на принятие ибупрофена и диклофенака.

Еще один препарат – напроксен – имеет не столь ярко выраженные побочные эффекты, и некоторые врачи рекомендует его для принятия пациентам с повышенными рисками для здоровья.

Как и аспирин, этот препарат препятствует сгущению крови, при этом увеличивая риск желудочных кровотечений.

Профессор Алан Силман, руководящий исследованиями проблем артрита, заявил, что из-за возможных побочных эффектов необходимо искать альтернативные препараты, которые были бы столь же эффективны, но более безопасны.

Профессор Дональд Сингер, член Британского фармакологического общества, отметил, что результаты исследований доказывают, что сильные препараты могут иметь серьезные побочные эффекты.

"Врачам, предписывающим их принятие, важно помнить об этих рисках и полностью информировать пациентов о лекарствах, которые те принимают", - отметил Сингер.