Прокуратура проверит ЕГЭ детей чиновников на Ставрополье

Image caption Единый госэкзамен продолжает вызывать бурную полемику в российском обществе

Прокуратура Ставропольского края и Рособрнадзор проверяют подозрительно высокие оценки за ЕГЭ, полученные некоторыми школьниками на досрочном Едином государственном экзамене.

Скандал со сдачей ЕГЭ на юге России вспыхнул на прошлой неделе, когда выяснилось, что из восьми идеальных работ по русскому языку, получивших 100 баллов в ходе досрочного этапа ЕГЭ в апреле, семь были написаны в Ставропольском крае. При этом шесть школьников писали один и тот же вариант.

Как сообщила газета "Известия", родители почти всех "одаренных" учеников являются крупными чиновниками или бизнесменами. Так, одна из отличниц - дочь замначальника управления по работе с личным составом УФМС, а другая - дочь бывшего первого заместителя главы администрация Ставрополя. При этом оба чиновника утверждают, что их дочери получили не 100, а 98 баллов, а один из них говорит, что результат его дочери сознательно занизили на два балла.

Как сообщили Би-би-си в краевой прокуратуре, сейчас ведомство проводит проверку по 13 эпизодам, связанным с нарушениями в ходе сдачи ЕГЭ, причем семь из них как раз связаны с подозрительными 100-балльными оценками.

Полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин обратил внимание на тот факт, что среди "отличников", предоставлявших в качестве основания для досрочной сдачи медицинские справки, были в основном дети местных чиновников.

Газета "Известия" отмечает, что все семь учеников-"стобалльников" сдавали экзамены досрочно, предоставив медицинские заключения от невролога, в которых было указано, что ребенок страдает нарушениями памяти и сильными головными болями.

Скандальный экзамен

Первому ЕГЭ в этом году - по русскому языку - предшествовал громкий скандал. В ночь перед экзаменом в интернете были выложены заполненные бланки экзаменационных листов с правильными ответами.

Вскоре после этого Рособрназдор признал единичные случаи утечки в сеть бланков по русскому языку на Дальнем Востоке, однако заверил, что материалы ЕГЭ, появившиеся в общем доступе еще до проведения экзамена, не соответствуют заданиям 2013 года.

Единый государственый экзамен ЕГЭ является в России выпускным экзаменом в средней школе и основной формой вступительных экзаменов в ВУЗы

На всей территории России применяются однотипные и единые методы оценки

После сдачи экзаменов всем участникам выдаются свидетельства о результатах ЕГЭ, где указано количество полученных баллов по предметам

Абитуриенты с наибольшим количеством баллов получают право быть зачисленными в ВУЗы с самым высоким конкурсом

Два экзамена (по русскому языку и математике) являются обязательными, еще один или два каждый выпускник выбирает из предлагаемого списка

Эксперименты с ЕГЭ начались в России в 2001 году. С 2009 года он охватил всю страну и сделался общеобязательным

Как отмечают в ведомстве, ситуация с утечкой экзаменационных листов говорит о "пробелах в организации и качестве проведения ЕГЭ со стороны отдельных субъектов Российской Федерации".

В понедельник в интернет попали и фрагменты бланков экзамена по математике. В Рособнадзоре насчитали 30 случаев выкладывания в интернет примеров экзаменационных заданий в ходе проведения тестирования, причем значительная часть из них была выложена в сеть во время проведения экзамена в республике Башкортостан.

В разных регионах страны фиксируются случаи пользования сотовыми телефонами во время экзамена. Несколько десятков школьников по всей России уже точно не получат аттестаты из-за того, что во время экзамена их "застукали" с включенными мобильными устройствами. Согласно законодательству, нарушители смогут пересдать экзамен только через год.

Для выпускников-мальчиков это означает неминуемую срочную службу в армии.

В нынешнем году ЕГЭ сдают около 860 тыс. человек - 750 тыс. выпускников 2013 года и 110 тыс. выпускников прошлых лет, которые не прошли в ВУЗы и в соответствии с законом имеют возможность повторить попытку, чтобы увеличить количество баллов.

Сторонники ЕГЭ утверждают, что он выравнивает шансы столичных и провинциальных абитуриентов и снижает коррупционную составляющую при приеме в ВУЗы. По мнению оппонентов, он ведет к натаскиванию старшеклассников на стандартные вопросы и тем самым снижает их интеллектуальный уровень.