Почему финские младенцы спят в коробках

Image caption Уже несколько поколений финских младенцев могут спать в коробке

Уже 75 лет всем будущим мамам Финляндии выдается коробка. В ней – набор одежды, постельное белье и игрушки, а саму коробку можно использовать в качестве детской кроватки. Говорят, это помогло Финляндии достичь одного из самых низких в мире уровней детской смертности.

Это традиция. Ее смысл – дать всем детям в Финляндии равные стартовые возможности в жизни, независимо от того, в каких семьях они родились.

Пакет для новорожденных содержит детское трико, детский спальный мешок, комплекты для прогулок и для купания, а также подгузники, постельное белье и небольшой матрас.

Если положить матрас на дно, коробку можно использовать как кроватку. И для многих детей из разных социальных слоев картонная коробка стала первой кроватью в жизни.

Будущие мамы могут выбирать между получением коробки или денежного пособия, в настоящее время установленного на уровне 140 евро. Однако 95% мам выбирают коробку, которая, кстати, и стоит намного больше.

Обряд посвящения в матери

Традиция восходит к 1938 году. Сначала коробки выдавали только семьям с низкими доходами, но в 1949 году все изменилось.

"Законодательно было определено, что всем будущим мамам выдадут детскую коробку, но для того, чтобы получить ее, надо было обратиться к врачу в течение первых четырех месяцев беременности", – говорит Хайди Лиевешти, работающий в Институте социального страхования Финляндии – Kela.

Image caption Наборы вещей со временем менялись

Благодаря этому закону мамы не только получали набор детских вещей, но беременные женщины попадали в поле зрения врачей и медсестер.

В 1930 году Финляндия была бедной страной с высоким уровнем детской смертности – умирали 65 из 1000 младенцев. Но в течение последующих десятилетий статистические данные неуклонно улучшались.

Мика Гисслер, профессор Национального института здравоохранения и социального обеспечения в Хельсинки, указывает несколько причин. В 1940-х годах помогли детские коробки и организация дородового ухода, а в 1960-х – появление национальной системы медицинского страхования и централизованная сеть больниц.

Сейчас, спустя 75 лет, коробка стала частью финского обряда посвящения в материнство, объединяющая несколько поколений женщин.

Цвет года

49-летняя жительница Хельсинки Рейя Клеметти вспоминает, как собиралась на почту, чтобы забрать коробку для одного из своих шестерых детей.

"Было так приятно получить ее. Она стала как бы первым обещанием будущему ребенку, – говорит она. – Моя мама, друзья и родственники – все хотели увидеть, какие вещи там внутри, и какой цвет был выбран в том году".

Для ее 78-летней свекрови коробка была очень важна, когда в начале 60-х годов она готовилась к рождению первого из четырех детей. Тогда она имела лишь смутное представление о том, что понадобится ее малышу.

И уже совсем недавно Соля Клеметти, дочь Рейи, в первый раз получила коробку с набором вещей для ребенка. Сейчас у нее двое маленьких детей.

"Легко распознать, если дети родились в один и тот же год, потому что цвет одежды в коробке каждый год меняется. Приятно смотреть на ребенка и думать: "Вот, он родился в тот же год, что и мой", – говорит Титта Вайринен, 35-летняя мать двух маленьких мальчиков.

Есть в стране семьи, которые не могли бы себе позволить приобрести содержимое коробки, если бы оно не было бесплатным. Для Вайринен, однако, коробка, скорее, вопрос экономии времени, а не денег.

Символ равенства

Одной из главных целей системы было заставить женщин кормить младенцев грудью Пану Пулма

Содержимое коробки со временем изменилось.

В 30-е и 40-е годы, в нее клали отрезы ткани, потому что матери тогда сами шили одежду для детей.

Но во время Второй мировой войны фланель и хлопковые ткани использовались для нужд обороны, так что часть материала была заменена хлопчатобумажными простынками и пеленками.

В 50-е годы стало больше готовой одежды, а в 60-х и 70-х годов детские вещи стали шить из новых эластичных тканей.

В 1968 году появился детский спальный мешок, а на следующий год – одноразовые пеленки.

Но ненадолго. На рубеже веков они оказались в немилости у экологов и в детский набор вернулись многоразовые.

Коробки, конечно, были призваны также поощрять матерей.

"Младенцы обычно спали в одной постели с родителями, и было рекомендовано прекратить это, – говорит Пану Пулма, профессор финской и северной истории в университете Хельсинки. – А то, что коробку можно использовать в качестве кроватки, помогло родителям обрести привычку укладывать детей отдельно".

В определенный момент из наборов удалили детские бутылочки и пустышки, чтобы стимулировать грудное вскармливание.

"Одной из главных целей системы было заставить женщин кормить младенцев грудью, – говорит Пулма. – Так и получилось".

Он считает, что идея вложить в коробку книжку с картинками была правильной, потому что это приучит детей к книгам, и, в один прекрасный день, к чтению.

И наконец, говорит Пулма, коробка стала символом. Символом идеи равенства.