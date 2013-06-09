Мужчины-машинисты в Швеции перешли на юбки

Image caption Машинист Мартин Акерестен говорит, что к юбкам он и его коллеги постепенно привыкают

Более десяти машинистов в Швеции обошли запрет на ношение шортов, надев юбки для работы в жаркую погоду.

Машинисты, работающие на пригородной линии к северу от Стокгольма, надевают юбки на работу уже в течение последних двух недель.

Их работодатель - компания Arriva – запретила своим сотрудникам носить шорты, после того как стала оператором на этом направлении в январе.

Впрочем, компания не имеет ничего против того, чтобы мужчины носили юбки, утверждает шведская газета Mitti.

"Мы считаем, что сотрудникам, которые представляют компанию Arriva, необходимо выглядеть достойно и иметь надлежащий внешний вид. Форменная одежда позволяет добиться этого. Если мужчина хочет [носить] только юбку, то все в порядке", - заявил представитель компании Arriva Томас Гедениус в интервью газете.

По его словам, "сказать им что-то другое было бы дискриминацией".

И действительно, работодателю пришлось разрешить сотрудникам носить юбки, поскольку запрет на ношение тех деталей одежды, которые дозволено носить работникам женского пола, посчитали бы дискриминационным.

Удобство прежде всего

Машинист Мартин Акерстен заявил в интервью Би-би-си, что он и его коллеги пришли к идее ношения юбок еще зимой, после того как были проинформированы о новом дресс-коде компании.

"Мы всегда говорили, что, когда придет лето, мы достанем и наденем юбки. Сейчас очень теплая погода, и мы хотели бы носить шорты, но если не можем этого делать, то ради комфорта перейдем на юбки", - сказал Акерстен.

Машинисты-мужчины носят юбки только в жаркие дни, переходя обратно на брюки, когда становится прохладнее.

"Пассажиры глазеют на нас, но до сих пор ни один из них ничего не сказал. По крайней мере мне ничего не говорили. Ну, а по мне, когда речь заходит об удобстве, я не возражаю против юбки", - добавил Мартин Акерстен.