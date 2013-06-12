В Японии умер самый старый человек на планете

Image caption Родственники говорят, что Дзироэмон Кимуро был по складу характера оптимистом

Японец, который был признан самым старым жителем Земли с поддающимися проверке метрическими данными, умер в возрасте 116 лет.

Сообщается, что причины смерти Дзироэмона Кимуро – естественные. Он скончался в одной из больниц Киото.

В декабре прошлого года Книга рекордов Гиннеса признала его старейшим жителем планеты, который мог подтвердить это документально.

Сообщается, что у него было семеро детей, 14 внуков, 25 правнуков, и 13 праправнуков.

Дзироэмон Кимура родился 19 апреля 1897 года, в том же году, что и Амелия Эрхарт - известная американская писательница и пионер авиации.

Кимура проработал на почте всю взрослую жизнь, вплоть до пенсии. Говорят, что он помогал своему сыну на ферме и работал в поле до 90 лет.

Он стал рекордсменом в декабре, когда скончался предыдущий долгожитель.

Тогда же его племянник Тамоцу Мияке сказал, что его ставший известным родственник демонстрировал "удивительно сильное желание жить".

"Он был абсолютно убежден, что жил правильно и хорошо", - сказал племянник долгожителя.

В интервью, которое сам Кимура дал в день своего 115-летия, он сказал, что не знает рецепта долголетия.

"Возможно, все это благодаря солнцу у меня над головой, - сказал он. – Я всегда смотрю вверх, на небо, такой уж я человек".