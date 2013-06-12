Зачем пользователи соцсетей фотографируют себя?

Image caption Социологи полагают, что людям нравится примерять на себя разные образы

В социальных сетях наблюдается настоящая мания обмена "самострелами" - автопортретами, сделанными самостоятельно с помощью фронтальной камеры смартфона.

В приложении обмена фотографиями Instagram к этому моменту загружено более 23 млн фотографий с хэштегом #selfie ("самострел") и еще 51 млн снимков с хэштегом #me ("я").

Знаменитости - Рианна, Джастин Бибер, Леди Гага и Мадонна - регулярно публикуют "самострелы" на своих страницах в социальных сетях.

Британская модель Келли Брук настолько увлеклась публикацией автопортретов, что ей пришлось самой для себя заблокировать эту возможность.

Фоторепортеры запечатлели, как дети Обамы фотографировались на камеру смартфона во время инаугурации своего отца. Даже астронавт Стив Робинсон сфотографировал себя во время ремонта космического челнока "Дискавери".

Когда же всех захватила эта мания?

Переломным моментом стало появление смартфонов с фронтальной камерой.

Теперь все, что вам нужно, чтобы сфотографировать себя – свободная секунда и наличие у вашего смартфона фронтальной камеры.

Камеры, которые могут автоматически фокусироваться на расстоянии вытянутой руки, позволяют делать автопортреты-"самострелы" в любой обстановке.

Потом этим снимком сразу же можно поделиться с тысячами пользователей социальных сетей: "Посмотрите, где я! Смотрите, что я делаю! Посмотрите, как я выгляжу!"

Некоторым это кажется захватывающим занятием.

19 век: первый "самострел"

Первый фотографический автопортрет, как считается, был сделан Робертом Корнелиусом в 1839 году, однако неясно, можно ли приравнять такой автопортрет к нынешним "самострелам".

"Похоже, что с ним был друг или ассистент, который помог ему выставить нужную выдержку", - говорит историк и генеральный директор Королевского фотографического общества Майкл Притчард.

По словам Притчарда, вероятнее всего, первый самостоятельный автопортрет все-таки был сделан позже.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Дети Барака Обамы фотографируются на инаугурации отца

Первые фотоаппараты с таймерами появились в конце 1880-х годов, они давали фотографу 5-10 секунд, чтобы принять соответствующее положение перед съемкой.

"У некоторых камер был длинный кабель, который позволял нажимать кнопку спуска затвора на расстоянии", - говорит Притчард.

Обмен автопортретами существовал задолго до появления интернета. В 1860-х гг. был очень популярен обмен визитками – маленькими фотокарточками.

В 1948 году появился Polaroid, однако по-настоящему мгновенные снимки с помощью этой камеры можно было сделать только, начиная с 1970-х годов. Polaroid позволял фотографировать себя с расстояния вытянутой руки.

"Большое преимущество камеры Polaroid в том, что вам не нужно проявлять пленку", - поясняет Притчард.

Это освободило тех фотолюбителей, у которых не было специальной темной комнаты для проявления пленки, от необходимости передавать пленку в чужие руки, когда кто-то другой первым увидит сделанный вами снимок.

Некоторые люди предпочитают фотографии, которые они сделали сами.

"Зеркальное отражение – это что-то очень личное и мимолетное", - говорит директор научно-исследовательского Центра медиа и психологии в Бостоне Памела Рутледж.

"В зеркале мы видим себя живыми и динамичными, в движении", - поясняет Рутледж.

Момент тщеславия

22-летняя Эмили Кук из Линкольна считает, что такие "автопортреты" создают чувство уюта.

Image caption Келли Брук и Джастин Бибер регулярно публикуют "самострелы" на радость фанатам

"Всегда приятно запечатлеть, что у тебя в такой-то день была хорошая прическа, или ты был хорошо одет", - говорит Эмили.

По словам девушки, в Instagram лояльное, и в основном хорошее, отношение к "самострелам".

Эмили признается, что в публикации "самострелов" есть и момент тщеславия: если кто-то похвалит фотографию, это может поднять настроение, когда тебе взгрустнулось.

Она также считает, что публикация фотографий иногда заменяет слова.

"Вместо того чтобы писать, что вы идете на работу, можно опубликовать свою фотографию в форме", - говорит Эмили.

По словам Рутледж, нам нравится экспериментировать с разными образами, и автопортреты, сделанные с помощью камеры смартфона, позволяют играть с образами.

"Мы все хотим попробовать примерить новый образ и представить, как бы мы чувствовали себя в нем", - говорит Рутледж.

Image caption Перед соблазном сделать "самострел" не устоял даже астронавт Стив Робинсон во время починки челнока "Дискавери"

Согласно одной из теорий, автопортреты дают представление о том, как мы бы хотели, чтобы нас воспринимали.

По словам психотерапевта Аарона Балика, автора книги о мотивации действий пользователей социальных сетей, у нас у всех есть активная и пассивная индивидуальность в соцсетях.

"Пассивная индивидуальность – эта та, над которой у вас нет контроля. Например, это та информация о себе, которую вы можете найти в сети. Или когда кто-то из ваших друзей публикует информацию о вас",- поясняет психотерапевт.

"Активная индивидуальность – та, которую вы можете контролировать, например ваш профайл в Facebook", - говорит Балик.

Критика и риски

Советы начинающим: как сделать "самострел" Да будет свет : по словам фотографа Минди Страйке, свет играет ключевую роль. "Естественный свет для фотографии подходит больше всего. Лучшее время – через час после восхода солнца и время перед заходом, это самое выгодное освещение". Если естественного света не хватает, надо встать у источника искусственного света и убедиться, что вспышка выключена.

: по словам фотографа Минди Страйке, свет играет ключевую роль. "Естественный свет для фотографии подходит больше всего. Лучшее время – через час после восхода солнца и время перед заходом, это самое выгодное освещение". Если естественного света не хватает, надо встать у источника искусственного света и убедиться, что вспышка выключена. Подальше от руки: Страйке советует поэкспериментировать с мини-штативом для смартфона и скачать бесплатное приложение, обеспечивающее возможность воспользоваться автопуском. Эти приспособления позволят избежать появления в кадре вытянутой руки.

Страйке советует поэкспериментировать с мини-штативом для смартфона и скачать бесплатное приложение, обеспечивающее возможность воспользоваться автопуском. Эти приспособления позволят избежать появления в кадре вытянутой руки. Золотое сечение: Подумайте о композиции, как сделать так, чтобы она соответствовала правилу золотого сечения. Уровень глаз желательно расположить на расстоянии одной трети от низа или верха кадра. Фотограф Стюарт Кирей советует подумать о том, как достичь глубины изображения.

Подумайте о композиции, как сделать так, чтобы она соответствовала правилу золотого сечения. Уровень глаз желательно расположить на расстоянии одной трети от низа или верха кадра. Фотограф Стюарт Кирей советует подумать о том, как достичь глубины изображения. Ваша "выгодная" сторона: "Расположение камеры чуть выше линии глаз, как правило, обеспечивает самый выигрышный вид". Страйке также советует фотографировать слегка под углом.

"Расположение камеры чуть выше линии глаз, как правило, обеспечивает самый выигрышный вид". Страйке также советует фотографировать слегка под углом. Дерзайте: Вы можете почувствовать себя глупо, но попробовав предстать в новом образе, с новой прической, вы можете повысить свою самооценку. Кирей советует примерить шляпу, шарф или какое-нибудь украшение.

"Автопортреты – это способ формирования активной индивидуальности, над чем у вас есть контроль. Вы можете делать множество снимков, но поделитесь с друзьями только тем, который вам самим нравится – даже если он простой и неприглядный", - уверен психотерапевт.

Публикации "самострелов", несмотря на свою популярность, вызывают массу критики.

У многих публикация подобных портретов ассоциируется с фотографиями сексуального характера.

Конечно, большинство героев "автопортретов" одеты и выглядят безобидно, однако это не избавляет авторов от возможных проблем.

"Как и в случаях других действий, разрушающих социальные рамки, те, кто публикует провокационные фотографии, чтобы обратить на себя внимание, получат в ответ не только то внимание, на которое они рассчитывают, но и риск спровоцировать другую реакцию, от которой они рады были бы избавиться", - говорит Рутледж.

По словам Эмили, она не публикует ничего такого, что она постыдилась бы отправить своей маме.

"Самострелы" вызывают также критику из-за того, что считаются проявлением нарциссизма и тщеславия.

"С точки зрения современной культуры, люди не должны выставлять себя напоказ – особенно женщины. Но вопрос в том, как мы относимся к совместному использованию личной информации в интернете. Увеличение уровня доступа к личной информации и изображениям, возможно, в скором времени изменит наши представления о норме", - предполагает Рутледж.

Однако критики не убавится, уверена Рутледж.