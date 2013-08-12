Крокодиловая черепаха укусила мальчика в Германии

Image caption Как грифовая черепаха оказалась в баварском озере, остается тайной

Жители маленького немецкого городка ведут настойчивые поиски черепахи, которая, как сообщается, напала на мальчика, купавшегося в озере.

Дотошные жители местечка Оггенридер Вайхер в Баварии осушили небольшое - размером с футбольное поле - озеро, чтобы обнаружить якобы обитающую там грифовую черепаху, которую часто также называет крокодиловой.

Пожарные и местные добровольцы теперь прощупывают жидкий грунт, надеясь обнаружить животное, естественной средой обитания которого являются водоемы в США. Это самая крупная пресноводная черепаха. Особи этого вида могут прожить от 50 до 100 лет.

Рептилию окрестили Лотти. Сообщается, что она может весить по крайней мере 14 кг и достигать в длину 40 см.

Силу ее челюстей почувствовал на своей ноге восьмилетний немецкий мальчик, который на прошлой неделе купался в озере. Напавшее на него животное перекусило ему ахиллово сухожилие в двух местах. Исходя из характера укуса, зоологи из Мюнхена пришли к выводу, что, скорее всего, это была грифовая черепаха.

Водится этот вид в пресных водоемах Северной Америки, так что власти баварского городка предполагают, что в озеро ее мог выпустить бывший хозяин. Как сообщает на своем сайте газета Sueddeutsche Zeitung, с 1999 года в Германии запрещается содержать черепах в домашних условиях.

Мэр города Андреас Либ предложил вознаграждение в 1000 евро для человека, который найдет Лотти, однако предостерег смельчаков от попыток поймать ее без помощи специалистов.

Возможно, что Лотти залегла глубоко в жидком грунте, так что найти ее будет нелегко. Пока добровольцы бьют по грязи метлами, которые чаще используются здесь при тушении малых лесных пожаров.

Около пятисот рыб, обитавших в озере, пришлось переселить в близлежащий пруд. Как сказал мэр, случившееся стало "катастрофой" для местных жителей, так как произошло в самый разгар туристического сезона.