Американка доплыла от Кубы до Флориды

Image caption Дайана Найад покорила Флоридский пролив только с четвертой попытки

Американка Дайана Найад впервые в истории сумела пересечь вплавь Флоридский пролив, преодолев расстояние от Кубы до побережья США без защитной клетки от акул.

Пересечь 177-километровый пролив без клетки пока не удавалось ни одному человеку.

В 1997 году 22-летняя австралийка Сьюзи Мэрони преодолела пролив в клетке, которая, как считается, не только защищает от акул, но и делает заплыв легче для спортсменов.

64-летняя Найад начала свое путешествие от гаванского яхт-клуба в субботу утром. Заплыв занял у нее около 53 часов.

Четыре ее предыдущие попытки – одна в 1978 году, две в 2011 году и одна в 2012 году - были неудачными.

Около двухсот человек встречали рекордсменку на пляже в американском Ки-Уэсте.

Никогда не сдавайся

Уставшая спортсменка заявила журналистам: "У меня есть три послания: во-первых, мы никогда не должны сдаваться, во-вторых, возраст – не помеха для того, чтобы пытаться осуществить свою мечту, а третье, несмотря на то, что это кажется спортом одиночек, это - командная работа".

Спортсменку уже поздравил президент Барак Обама, написав у себя на сайте микроблогов Twitter, "никогда не бросай попыток осуществить свою мечту".

В июне попытку пересечь пролив без специальной защиты от акул предпринимала австралийская спортсменка Хлоя Маккардел, однако сильный ожог от соприкосновения с медузой прервал заплыв.

До инцидента спортсменка находилась в воде 11 часов. Сама пловчиха ранее называла свой заплыв "самым сложным в мире на сегодняшний день".

Она надеялась на то, что ее заплыв поможет в диалоге между США и Кубой, которые разорвали дипломатические отношения в 1960 году.