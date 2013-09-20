Супруги-порнозвезды с ВИЧ: презервативы обязательны

Image caption Род Дэйли и Кэмерон Бэй считают, что у них не было достаточной информации об опасности заражения

Супружеская пара Кэмерон Бэй и Род Дэйли, вместе снимающииеся в порнофильмах, призвали к обязательному использованию презервативов при съемках кинопродукции такого рода.

Они заразились ВИЧ во время съемок в нынешнем году.

На пресс-конференции в Голливуде 32-летний Род Дэйли обрушился с критикой на боссов порноиндустрии за то, что те не поощряют в должной мере безопасный секс.

"В конце концов, это бизнес, и их волнуют только деньги, а не судьба актеров", - сказал он.

Кроме этой молодой четы, только за это лето ВИЧ заразились и другие порнозвезды, что привело к приостановке производства на нескольких съемочных площадках в США.

Кто виноват?

29-летняя Кэмерон Бэй, впервые выступившая на публике после заражения, добавила: "Когда происходит такое, ты перестаешь что-то значить для них [производителей порнопродукции], ты становишься всего лишь помехой и для них, и для их бизнеса".

Производители "фильмов для взрослых" говорят, что недавние случаи заражения связаны не со съемочным процессом, а скорее всего, с личной жизнью порноактеров.

Image caption Кэмерон Бэй говорит, что многие порноактеры не смогут найти работу, если будут настаивать на использовании презервативов

По словам Кэмерон Бэй, она была слишком наивной, полагая, что анализы, которые актеры сдают раз в две недели по правилам порноиндустрии, смогут предохранить ее от инфекций.

Описывая пережитое, молодая женщина расплакалась и сказала, что узнала о поставленном диагнозе, проведя на съемочной площадке лишь несколько месяцев.

"Это не лучший способ сообщить о результатах, когда тебе звонит твой агент и говорит, что некий журналист хотел бы подтвердить, что ты действительно ВИЧ-инфицирована", - сказала Кэмерон, вытирая слезы.

Тем не менее, говорит актриса, многие ее коллеги не смогут найти работу, если будут настаивать на использовании презервативов во время сьемок.

Пора прекратить прислушиваться к советам руководителей порноиндустрии по поводу здоровья. У нас есть национальная система здравоохранения, которая должна защищать нас от болезней Майкл Вайнштейн, <br>президент Фонда медпомощи ВИЧ-инфицированным

"Я убедилась на своем опыте, что всегда найдется кто-то помоложе и сексапильнее, кто готов сделать то, от чего отказываешься ты, - говорит актриса. – Я думаю, мы должны иметь право на выбор, право использовать презервативы".

В пресс-конференции участвовал и порноактер Патрик Стоун, который также был недавно диагностирован как носитель ВИЧ-инфекции, еще одна порнозвезда общалась с журналистами по телефону.

Встречу с представителями СМИ организовал Фонд медицинской помощи ВИЧ-инфицированным (AHF). Его президент Майкл Вайнштейн подчеркнул, что заявления артистов навряд ли окажут серьезное влияние на руководство компаний, производящих порнофильмы.

"Пора прекратить прислушиваться к советам руководителей порноиндустрии по поводу здоровья. У нас есть национальная система здравоохранения, которая должна защищать нас от болезней", - считает он.

Тем не менее Майкл Вайнштейн высоко оценил мужество артистов: "Надо быть предельно храбрым человеком, чтобы поступить, как эти четверо актеров, которые откровенно высказались в этот тяжелый для них момент".