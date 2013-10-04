Сколько еще простоят "хрущевки" в России?

Старые, но крепкие

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Власти обещают, что к 2015 году в Москве не останется самых старых "хрущевок"

Власти Москвы возобновили снос ветхих пятиэтажек - самых старых "хрущевок", которых в городе насчитывается больше 300. Окончательно распрощаться с ними планируется к 2015 году. Но для остальной России такие "хрущобы" еще долго будут оставаться реальностью.

Сегодня, по приблизительным подсчетам, в советских пятиэтажках живет 8,6 млн россиян.

Точных данных об их изношенности нет, но зато известно, что даже в Москве еще немало пятиэтажек, построенных в конце 1950-х годов и рассчитанных на 25 лет.

Внук создателя первых проектов "хрущоб" Виталия Лагутенко - рок-музыкант Илья Лагутенко - считает, что они ничем не уступают муниципальному бесплатному жилью в Лондоне.

Российские власти смотрят на проблему пятиэтажек оптимистично: благодаря современным технологиям ремонта жизненный цикл этих домов, говорят чиновники, может быть увеличен до 150 лет.

Эксперты парируют, что во-первых, современные технологии доступны далеко не везде, а если и доступны, то не везде соблюдаются. Во-вторых, полтора столетия - это самый жизнерадостный прогноз, предполагающий идеальные эксплуатационные условия.

В-третьих, помимо самих домов, устаревают коммуникации (электропроводка, теплоснабжение, водопровод), и это тоже источник постоянной угрозы.

Впрочем, в условиях недофинансированности жилищного сектора быстрого и легкого решения этой проблемы не предвидится. Ведь даже в Москве программа по сносу и расселению ветхого жилья постоянно буксует.

К началу этой осени в российской столице насчитывалось 317 пятиэтажек, относящихся к "первому периоду индустриального домостроения" (построенных до конца 1960-х годов).

"Хрущевки" "Хрущевками" называют дома, строившиеся в Советском Союзе на протяжении почти 30 лет: с конца 1950-х по 1985 год. Они панельные или кирпичные, имеют по три-пять этажей – как правило, со слабой звукоизоляцией.

Первые экспериментальные "хрущевки" спроектировали при Иосифе Сталине. Автором проекта считается руководитель первой мастерской Моспроекта Виталий Лагутенко (дедушка Ильи Лагутенко из "Мумий Тролля").

Четырехподъездный пятиэтажный дом серии К-7 монтировался в рекордные 12 дней, благодаря круглосуточной работе строителей в три смены.

Полагают, что первая "хрущевка" в Москве была построена на улице Гримау (дом 16). Здание до сих пор сохранилось, как и еще почти 200 домов серии К-7.

Строительство "хрущевок" позволило миллионам советских семей перебраться из бараков и коммуналок в индивидуальные квартиры.

По состоянию на август 2013 года, средняя стоимость "хрущевки" в Москве составила 6,9 млн руб в панельном доме и 7,7 млн руб. в кирпичном (усредненные данные по 1-3-комнатным квартирам).

В одной пятиэтажке в среднем 60 квартир, в которых могут жить максимум 200 человек. То есть речь идет о переселении 63,4 тыс. человек.

Снести эти дома планировалось еще три года назад, но помешал экономический кризис и смена городского руководства. Теперь местные власти называют другую дату - 2015 год.

Но и она может оказаться под вопросом, потому что разобрать пятиэтажку непросто и недешево - даже в Москве, где незастроенные квадратные метры на вес золота.

"Хрущевки по прошествии 60 лет в связи с расширением самих городов стали находиться либо очень близко к центральной части, либо близко к средней части городов, где возникла существенная плотность застройки и укладки инженерных коммуникаций", - рассказывает член коллегии Госстроя России, вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Поэтому стоимость разрушения здания существенно удорожала, говорит он. К тому же жители этих домов не спешат их покидать.

"Многие из них уже пожилые, и им тяжело перезжать. Кроме того, если раньше жителям сносимых пятиэтажек предлагали жилье в этом же районе и большего метража, то сейчас вам предложат квартиру за МКАДом, причем метраж будет тот же", - отмечает эксперт.

Однако слишком волноваться по поводу будущего пятиэтажек не стоит, продолжает Иван Андриевский.

"Как это ни удивительно, ресурс "хрущевок" - не расчетный, а фактический - достигает 150 лет. На сегодняшний день с момента застройки первых "хрущевок" в 1948 году прошло около 65 лет. В среднем по стране такие дома от 60 лет и моложе", - подсчитывает он.

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Значит, они смогут простоять еще порядка 90 лет.

Помимо этого, инженеры, по его словам, разработали новый способ реконструкции "хрущевок": дома укрепляются колоннами, усиливается звуко- и теплоизоляция, увеличивается этажность, а за счет объединения квартир - и жилая площадь.

Правда, этот способ пока находится на стадии обсуждения - в частности, в профильном комитете Госдумы по строительству.

Сколько в России квадратных метров Общий жилой фонд России составляет 3,3 млрд кв. метров. Из них 200 млн кв. метров (6,06%) приходятся на "хрущевки".

Ветхое и аварийное жилье, то есть с изношенностью выше 70%, составляет 100 млн кв. метров. Причем в эту цифру не входят данные по "хрущевкам" - их трудно найти в открытом доступе.

За последние 10 лет существования СССР жилищный фонд России вырос на 50%. За 2005-2011 годы рост жилищного фонда составил 11,25%.

Уровень обеспеченности жильем в России составляет 23 кв. метра жилья на одного человека. В развитых странах этот показатель в два-три раза выше: в США – 75 кв. метров на человека, в Великобритании – 62 кв. метра.

Уровень строительной активности в России последние 10 лет колеблется в диапазоне 0,22-0,45 кв. метра на человека в год. По мнению специалистов, для кардинальных изменений в лучшую сторону, этот показатель должен достигать 1 кв. метра на человека в год.

Но и тогда России удастся достичь по обеспеченности жильем страны Евросоюза лишь через 16 лет.

Однако многие бьют тревогу: изношенность коммунальной инфраструктуры в стране достигает 60%, и ветхие пятиэтажки по изношенности недалеко отстают от инфраструктуры.

"У нас трубы начали рваться раньше, и аварии коммунальные тоже случались, а вот дома терпели довольно долго. Но уже года два мы периодически слышим то об обрушении перекрытий, то о рухнувшей стене дома", - тревожится Галина Хованская, возглавляющая в Госдуме комитет по жилищной политике и ЖКХ.

Если в Москве программа по реновации кварталов, застроенных "хрущевками", осуществляется, то в регионах она даже не начиналась, говорит депутат.

Пример в деле обновления ветхого жилого фонда, по ее словам, надо брать с некоторых европейских стран: "В Германии, например, жители дома уехали на двое суток к родственникам, приехали - все вещи в сохранности, ничего не пропало и не повреждено, а ремонт завершен".

Российское государство, конечно, выделяет деньги на расселение ветхого и аварийного жилья. Существенная часть этих денег (более 250 млрд рублей, по словам Хованской) проходит через Фонд содействия реформированию ЖКХ, заработавший в 2005 году.

Сейчас, однако, большая часть этих средств идет не на реконструкцию или ремонт, а на расселение жильцов аварийных домов, количество которых по всей стране растет в геометрической прогрессии, сетует Хованская.

Лагутенко о дизайнерской мысли деда

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Первую "хрущевку" спроектировал известный советский архитектор Виталий Лагутенко, который с середины 1950-х годов возглавлял архитектурно-планировочное управление Москвы.

Перед ним стояла задача создать максимально дешевый жилой дом с отдельными квартирами (в противовес коммунальным).

Он с этой задачей справился - и до самой смерти в 1969 году совершенствовал дома серии К-7, которые в народе называли не "хрущевками", а "лагутенковками".

Корреспондент Русской службы Би-би-си Дмитрий Булин поговорил с внуком архитектора – лидером рок-группы "Мумий Тролль" Ильей Лагутенко.

Би-би-си: Илья, Когда Виталий Павлович умер, вам был всего год. Но наверняка в семье остались какие-то воспоминания о нем.

Илья Лагутенко: Я был слишком мал, чтобы что-то помнить. Мои родные говорили, что он всегда много работал.

Би-би-си: Вы потом, когда выросли, как-то интересовались его судьбой?

И.Л.: Меня всегда забавляло, когда старые москвичи называли хрущевки "лагутенковками". Мои родственники всегда с гордостью рассказывали, что он был учеником [Алексея] Щусева. Какие все-таки авторитетные и талантливые архитекторы были в те времена!

Би-би-си: Ваш отец тоже был архитектором: у вас не было желания пойти по этому пути?

Я достаточно пожил в квартирках в Лондоне и Токио, по сравнению с которыми "хрущевки" - это просто хоромы. Ваши британские council houses 1980-х годов не превзошли дизайнерскую мысль моего деда Илья Лагутенко

И.Л.: Эта идея приветствовалась в семье. Тем более что я любил рисовать. В 9-м классе во время летних каникул меня отправили в Москву и устроили встречи с друзьями отца - [художниками] Борисом Мессерером и Маратом Баскаевым. Я очень впечатлился. Их картины студенческих времен - подарки моему отцу - сопровождали меня всю жизнь. Я поступил на архитектурные подготовительные курсы. Сходил на экскурсию в МАРХИ [Московский архитектурный институт], где мне сказали, что примут меня в любом случае - "за фамилию". Но интерес к языкам и жажда путешествий выиграли. Я поступил на восточный факультет ДВГУ [Дальневосточного государственного университета] и остался во Владивостоке.

Би-би-си: А как вы вообще оказались на Дальнем Востоке? Пишут, что вас забрала туда мать после смерти вашего отца.

И.Л.: Моей маме, которая тогда была студенткой и ей было всего лишь 23 года, с младенцем на руках, в чужом городе, было непросто. К скоропостижной смерти мужа добавился судебный процесс, толпа московских "родственничков" отца, возглавляемых его бывшей женой. Они требовали раздела имущества - автомобиль "москвич", румынский гарнитур. Она бросила все и уехала к родителям на Дальний Восток.

Би-би-си: Виталий Лагутенко занимал высокие посты в Москве: главный инженер Моспроекта, руководитель архитектурного управления города. Знаменитый проект К-7 был создан, в первую очередь, им - или работала большая команда под его руководством?

И.Л.: Это было, в первую очередь, его детище. Говорят, он сильно переживал, когда развитие проекта пошло не совсем в ту сторону, которую он замышлял.

Би-би-си: А вам самому приходилось жить в таких домах?

И.Л.: Да, конечно. Многие мои друзья до сих пор живут в таких.

Би-би-си: Сейчас многие критикуют "хрущевки": неудобные, маленькие...

И.Л.: Я достаточно пожил в квартирках в Лондоне и Токио, по сравнению с которыми "хрущевки" - это просто хоромы. Ваши британские council houses [социальное жилье] 1980-х годов не превзошли дизайнерскую мысль моего деда. Хотя, с другой стороны, в России еще полно бараков с туалетом на улице. Так что всё относительно.