Как убийство в Чили изменило отношение к геям
За полтора года, прошедших с убийства 24-летнего Даниэля Самудио в городском парке Сантьяго по причине ненависти к его сексуальной ориентации, отношение к правам ЛГБТ-сообщества в Чили кардинально изменилось.
Преступление произошло 2 марта 2012 года в городском парке Сантьяго. На теле Самудио были обнаружены вырезанные ножом свастики.
Жестокое убийство вызвало в Чили национальные дебаты по вопросу об ужесточении наказания за преступления, совершенные на почве ненависти к лицам иной сексуальной ориентации.
Теперь права ЛГБТ-сообщества в латиноамериканской стране обсуждаются серьезно, как никогда: политики все чаще заговаривают о легализации однополых браков.
Многие соседи Чили по континенту уже приняли равенство однополых браков для совершеннолетних.
В Аргентине ЛГБТ-браки легальны с 2010 года.
В Бразилии однополые сексуальные контакты стали легальными еще в XIX веке, в то время как чилийским геям и лесбиянкам пришлось ждать декриминализации 1999 года.
К тому же Чили - одна из всего четырех латиноамериканских стран, где возраст согласия для гомосексуальных контактов не уравнен с гетеросексуальным.
Но времена меняются, и убийство Самудио стало переломным моментом, изменившим взгляды многих чилийцев.
Неприкрытый садизм
Когда Самудио лишился жизни, самым шокирующим в этом для простых чилийцев стало не то, что его избили до смерти, а то, с каким неприкрытым садизмом это было сделано.
Нападавшие подвергли несчастного пыткам: они прижигали ему кожу сигаретами, били стеклянными бутылками и сломали ногу тяжелым камнем, а затем бросили его истекать кровью.
Молодой человек умер в больнице спустя три недели.
28 октября суд приговорил к пожизненному заключению одного из четырех соучастников преступления - Патрисио Аумаду Гарая.
Из остальных троих обвиняемых Фабиан Мора Мора проведет в тюрьме семь лет, а Алехандро Ангуло Тапия и Рауль Лопес Фуэнтес окажутся в заточении на 15 лет.
"Мы, конечно, хотели бы пожизненного срока для троих из четверых нападавших, но мы удовлетворены тем, что они получили самое жесткое наказание согласно уголовному кодексу Чили", - заявил Би-би-си глава правозащитной ЛГБТ-организации Movilh Роландо Хименес.
Побуждение к действию
Спустя несколько недель после убийства Самудио законодатели подписали антидискриминационный закон, который лежал без дела в парламенте без малого семь лет.
На 17 ноября в Чили назначены выборы президента.
"Из девяти кандидатов семь предлагают детально прописанное антидискриминационное законодательство, при этом некоторые из них выступают за гей-браки", - отмечает Хименес.
Среди сторонников "браков для всех" - Мишель Бачелет, которая уверенно лидирует в опросах.
В годы ее первого президентства с 2006 по 2010 год она была против подобных матримониальных процессий, предпочитая поддерживать "гражданские союзы", но теперь она изменила свои взгляды.
Нынешний президент Себастьян Пиньера выступает против гей-браков, однако поддерживает ряд ЛГБТ-прав.
В 2009 году он удивил многих консерваторов в своей партии предвыборными плакатами с гей-парами.
Пиньера также резко осудил убийство Самудио, приветствовав решение суда в понедельник.
Культура насилия
Отношение к ЛГБТ-бракам в чилийском обществе резко изменилось: опрос газеты La Tercera показал, что количество чилийцев, поддерживающих однополые браки, выросло за период с 2009 до 2011 год с 38% до 47%.
В прошлом году опрос Radio Cooperativa показал, что 55% жителей страны высказались в поддержку однополых браков.
Кроме того, в прошлогодней переписи чилийцы, живущими с партнерами своего пола, впервые получили шанс зафиксировать этот факт в официальном документе.
Несмотря на это, нападения на почве гомофобии продолжаются.
20 октября 21-летний Владимир Сепульведа подвергся нападению во время прогулки под руку с молодым человеком в городе Сан-Франсиско-де-Мостасаль к югу от Сантьяго.
Среди шестерых нападавших на него были две женщины.
Спустя восемь дней после нападения Владимир так и не вышел из комы.
В воскресенье молодого человека навестил министр здравоохранения Чили Хайме Маналич, который осудил нападение и подчеркнул, что культура насилия еще сильна в стране.