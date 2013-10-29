Как убийство в Чили изменило отношение к геям

Image caption Жестокость убийства Даниэля Самудио шокировала многих чилийцев

За полтора года, прошедших с убийства 24-летнего Даниэля Самудио в городском парке Сантьяго по причине ненависти к его сексуальной ориентации, отношение к правам ЛГБТ-сообщества в Чили кардинально изменилось.

Преступление произошло 2 марта 2012 года в городском парке Сантьяго. На теле Самудио были обнаружены вырезанные ножом свастики.

Жестокое убийство вызвало в Чили национальные дебаты по вопросу об ужесточении наказания за преступления, совершенные на почве ненависти к лицам иной сексуальной ориентации.

Теперь права ЛГБТ-сообщества в латиноамериканской стране обсуждаются серьезно, как никогда: политики все чаще заговаривают о легализации однополых браков.

Многие соседи Чили по континенту уже приняли равенство однополых браков для совершеннолетних.

В Аргентине ЛГБТ-браки легальны с 2010 года.

Image caption Суд признал Патрисио Аумаду Гарая организатором убийства и приговорил к пожизненному сроку

В Бразилии однополые сексуальные контакты стали легальными еще в XIX веке, в то время как чилийским геям и лесбиянкам пришлось ждать декриминализации 1999 года.

К тому же Чили - одна из всего четырех латиноамериканских стран, где возраст согласия для гомосексуальных контактов не уравнен с гетеросексуальным.

Но времена меняются, и убийство Самудио стало переломным моментом, изменившим взгляды многих чилийцев.

Неприкрытый садизм

Когда Самудио лишился жизни, самым шокирующим в этом для простых чилийцев стало не то, что его избили до смерти, а то, с каким неприкрытым садизмом это было сделано.

Нападавшие подвергли несчастного пыткам: они прижигали ему кожу сигаретами, били стеклянными бутылками и сломали ногу тяжелым камнем, а затем бросили его истекать кровью.

Молодой человек умер в больнице спустя три недели.

Гей-браки в Латинской Америке Аргентина : ЛГБТ-браки стали возможны в июле 2010 года

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28 октября суд приговорил к пожизненному заключению одного из четырех соучастников преступления - Патрисио Аумаду Гарая.

Из остальных троих обвиняемых Фабиан Мора Мора проведет в тюрьме семь лет, а Алехандро Ангуло Тапия и Рауль Лопес Фуэнтес окажутся в заточении на 15 лет.

"Мы, конечно, хотели бы пожизненного срока для троих из четверых нападавших, но мы удовлетворены тем, что они получили самое жесткое наказание согласно уголовному кодексу Чили", - заявил Би-би-си глава правозащитной ЛГБТ-организации Movilh Роландо Хименес.

Побуждение к действию

Спустя несколько недель после убийства Самудио законодатели подписали антидискриминационный закон, который лежал без дела в парламенте без малого семь лет.

На 17 ноября в Чили назначены выборы президента.

Image caption Мать Самудио Жаклин Вера пришла на оглашение приговора с портретом <br> убитого сына

"Из девяти кандидатов семь предлагают детально прописанное антидискриминационное законодательство, при этом некоторые из них выступают за гей-браки", - отмечает Хименес.

Среди сторонников "браков для всех" - Мишель Бачелет, которая уверенно лидирует в опросах.

Убийство на почве ненависти в России: контрастная реакция В мае этого года в Волгограде был убит Владислав Торновой. По некоторым данным, преступление прроизошло на почве гомофобии. Как и в чилийском случае, убийство было совершено с особой жестокостью: 23-летнему начинающему рэперу подожгли одежду, изнасиловали бутылками из-под пива, после чего ему на голову бросили булыжник весом около 20 килограммов. О том, что мотивом убийства была гомофобия, заявил во время следственного эксперимента один из подозреваемых. Однако друзья и родственники Торнового отрицали его гомосексуальность, посчитав, что ЛГБТ-активисты пытаются использовать смерть молодого человека для зарабатывания "политических очков". За прошедшие месяцы российское законодательство пополнилось законом о "пропаганде гомосексуализма" с крайне расплывчатыми формулировками. Власти страны не пожелали присоединиться к декларации о прекращении дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества, принятой в сентябре на встрече ООН. Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что права геев и лесбиянок в стране не нарушаются. Никаких форм гражданского партнерства для однополых пар действующим Семейным кодексом России не предусмотрено.

В годы ее первого президентства с 2006 по 2010 год она была против подобных матримониальных процессий, предпочитая поддерживать "гражданские союзы", но теперь она изменила свои взгляды.

Нынешний президент Себастьян Пиньера выступает против гей-браков, однако поддерживает ряд ЛГБТ-прав.

В 2009 году он удивил многих консерваторов в своей партии предвыборными плакатами с гей-парами.

Пиньера также резко осудил убийство Самудио, приветствовав решение суда в понедельник.

Культура насилия

Отношение к ЛГБТ-бракам в чилийском обществе резко изменилось: опрос газеты La Tercera показал, что количество чилийцев, поддерживающих однополые браки, выросло за период с 2009 до 2011 год с 38% до 47%.

В прошлом году опрос Radio Cooperativa показал, что 55% жителей страны высказались в поддержку однополых браков.

Кроме того, в прошлогодней переписи чилийцы, живущими с партнерами своего пола, впервые получили шанс зафиксировать этот факт в официальном документе.

Несмотря на это, нападения на почве гомофобии продолжаются.

20 октября 21-летний Владимир Сепульведа подвергся нападению во время прогулки под руку с молодым человеком в городе Сан-Франсиско-де-Мостасаль к югу от Сантьяго.

Image caption Майский марш в поддержку прав ЛГБТ в Сантьяго собрал тысячи людей

Среди шестерых нападавших на него были две женщины.

Спустя восемь дней после нападения Владимир так и не вышел из комы.

В воскресенье молодого человека навестил министр здравоохранения Чили Хайме Маналич, который осудил нападение и подчеркнул, что культура насилия еще сильна в стране.