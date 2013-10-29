Таджикский Хэллоуин: задержания и воспитание

Image caption В Таджикистане Хэллоуин только входит в моду. В Японии, на Западе, да и в России тоже его празднуют уже давно

В Душанбе сотрудниками таджикской милиции были задержаны около двух десятков участников ночных вечеринок, посвященных празднованию Хэллоуина.

Мероприятия проходят в городе с 25 по 31 октября.

По сообщениям, милиция провела с задержанными "профилактические" беседы на предмет патриотического воспитания, религиозных ценностей и подготовки к президентским выборам.

В последние несколько лет таджикская общественность активно обсуждает вопрос о праздновании немусульманских торжеств, в том числе Нового года.

В таджикском сегменте социальной сети Facebook периодически всплывают эти темы, и там можно прочесть сотни комментариев как сторонников, так и оппонентов праздников, вошедших в культуру таджиков в годы СССР или позднее.

В последний день октября во многих странах мира отмечают Хэллоуин. В этот день, согласно традиции, люди наряжаются в чертей, ведьм и привидений, чтобы отогнать потусторонние силы, а наутро на очищенной земле отметить День всех святых.

Тематические вечеринки

В Таджикистане этот иностранный праздник только входит в моду. В этом году его отметили серией тематических вечеринок в нескольких душанбинских ночных клубах.

Милиционер объяснил, что самый лучший ученый - пророк Мухаммед Гани Ганиев, <br> студент, Душанбе

Как заявляют участники празднования Хэллоуина, они не вкладывают в этот праздник никакого религиозного подтекста.

"В отделении милиции нас попросили рассказать о Хэллоуине, его истории. А потом удивленные милиционеры нас спросили "вы, что не мусульмане, почему вы отмечаете чужие праздники? Наши праздники - это Навруз, праздник жертвоприношения и Рамадан", - рассказал душанбинский студент Гани Ганиев.

"Когда нас привели в отделение, я заметил, что там уже находился еще один наряженный молодой человек", - добавил он.

Ганиев отмечал Хэллоуин в одном из душанбинских ночных клубов. Наряженных молодых людей остановил для проверки документов сотрудник ГАИ, который заприметил их яркие костюмы.

Милиционер обвинил их в нарушении общественного порядка и препроводил в один из столичных отделов милиции.

"Лучший ученый"

В ОВД друзья провели несколько часов, где с ними провели "профилактическую" беседу.

"Моего друга - учителя по профессии - в отделе милиции попросили рассказать о законах Ньютона. Он рассказал. Потом сотрудник ОВД, который отказался представиться, спросил, а кто самый лучший ученый? На что мой друг ответил, что каждый из них внес свой вклад в науку. Милиционер возразил и объяснил, что самый лучший ученый - пророк Мухаммед", - рассказывает Ганиев.

В МВД Би-би-си сообщили, что накануне президентских выборов милиция переведена на особый режим несения службы.

Логично спросить у властей, почему они тратят огромные средства из бюджета на проведение пышных и никому не нужных праздников Махмадали Хаит, <br> заместитель председателя Исламской партии Таджикистана

"Задержанные молодые люди нарушили общественный порядок. К нам поступил сигнал о том, что они шумели. Кроме того, их внешний вид мог напугать столичных жителей и гостей столицы. С ними провели профилактическую беседу", - сказал источник в МВД Таджикистана, не пожелавший называть своего имени.

В последние годы различные праздничные мероприятия, вошедшие в обиход в советские времена, отмечают в стране не так торжественно и пышно, как это делалось в советское время или сразу после независимости.

Чиновники связывают это с принятием закона, согласно которому запрещается справлять праздники, в том числе и Новый год, чересчур громко, что объясняется экономией бюджетных средств.

Тем же, кто хочет громко и вкусно отметить наступление Нового года, власти предлагают это сделать не 31 декабря, а 21 марта, то есть в день весеннего равноденствия, когда на Востоке отмечается праздник Навруз.

Насколько пышен праздник?

В мусульманском религиозном календаре праздничных дат немного, так как верующие полагают, что в период становления ислама пророк Мухаммед запретил своим последователям отмечать немусульманские праздники и принимать в них участие.

"Не нужно привязывать действия сотрудников государственных органов к исламу. Таджикистан - светское государство, и по закону каждый гражданин имеет определенные не только права, но и свободы", - говорит заместитель председателя Исламской партии Таджикистана Махмадали Хаит.

Image caption Зампред Исламской партии Таджикистана Махмадали Хаит считает, что власти бесцельно тратят деньги

"Логично спросить у властей, почему они тратят огромные средства из бюджета на проведение пышных и никому не нужных праздников. Может эти средства направить в социальную сферу или строительство так нужных нам предприятий, где работой будут обеспечены десятки граждан страны", - добавляет политик.

Важнейшие государственные даты в небогатом Таджикистане отмечают громко и шумно. Таким образом власти пытаются воспитывать у молодежи патриотические чувства.

Наблюдатели полагают, что чрезмерной помпезностью празднования власти отвлекают людей от социально-экономических проблем.

В Таджикистане в последние годы появилось много новых праздников: страна широко отмечает дни дыни и арбуза, праздник меда и тыквы.

Возрождаются забытые старинные праздники сбора урожая и проводов зимы.

И, наконец, набирает обороты заокеанский Хэллоуин. В то же время многие по старой привычке продолжают отмечать праздники, принятые еще в советские времена.

Ужесточение законов

Ранее президент страны Эмомали Рахмон подписал закон, регламентирующий проведение различных мероприятий. Чтобы сэкономить сбережения граждан, таджикские власти законодательно определили время проведения торжеств, число приглашенных гостей, количество угощений.

Также стало известно, что столичные градоначальники поручили всем увеселительным заведениям и ночным клубам Душанбе заканчивать работу в 23:00.

В случае неподчинения они будут привлечены к административной ответственности, а при повторных нарушениях - закрыты.

Пресс-секретарь мэра Душанбе Махмадсаида Убайдуллоева Шавкат Саидов сказал, что это решение принято для обеспечения спокойствия жителей столицы и предотвращения различных неправомерных действий среди молодежи.