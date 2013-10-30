Сокровища святого Януария впервые открыты для всех
В Риме открылась уникальная экспозиция одной из самых ценных в мире коллекций ювелирных изделий, посвященная покровителю Неаполя святому Януарию.
"Сокровища святого Януария" по своей ценности соперничают с ювелирной коллекцией Британской Короны и драгоценностями российских императоров.
На выставку в Рим коллекция из 70 предметов была доставлена под усиленной вооруженной охраной.
Главные экспонаты коллекции - митра епископа, инкрустированная драгоценными камнями, и большое ожерелье, составленное из элементов, которые в разное время были подарены неаполитанскому собору святого Януария несколькими коронованными особами Европы.
Сокровищница собора собиралась в течение нескольких веков: ювелирные изделия, статуи и статуэтки, золотые чаши и другие ценные предметы приносились в дар святому Януарию.
Коллекция постепенно выросла до гигантских размеров, однако всегда хранилась вдали от посторонних глаз - в капелле собора Сан Дженнаро (так звучит имя святого Януария по-итальянски).
Януарий, епископ Неаполя, умер мученической смертью в III веке и стал почитаться как защитник города от войн, чумы, землетрясений, кораблекрушений и прочих бедствий.
В начале XVI века, когда Неаполь переживал одну напасть за другой - болезни, войны, частые извержения Везувия, - горожане дали слово построить часовню святого Януария и собирать в ней сокровища в обмен на покровительство святого.
"Город был на последнем издыхании, но жители Неаполя знали, к какому святому обратиться со своими мольбами, - рассказывает куратор выставки Паоло Джорио. - Они решили, что если святой Януарий поможет им, они посвятят ему часовню, в которой будут собирать сокровища".
Крест Наполеона
"Жители на свои деньги построили храм, а затем хранили и управляли всеми уникальными предметами, которые начиная еще с 1305 года и по сей день продолжают приносить в дар святому Януарию. На сегодняший день в коллекции собрано уже 21 610 шедевров", - рассказал Паоло Джорио.
Подношения святыне делали самые высокопоставленные особы - короли, папы и императоры.
Эммануэле Эмануэле, глава музея "Фонд Рима", организующего выставку, сообщил журналистам, что стоимость коллекции не поддается оценке - с исторический и художественной точки зрения она бесценна.
"Сокровища святого Януария превосходят коллекции Британской Короны и российских императоров", - считает Эмануэле.
Один из самых ярких экспонатов выставки - величественная митра епископа, украшенная 3964 бриллиантами, рубинами и изумрудами и предназначенная венчать бюст святого во время торжественной процессии в Неаполе в День святого Януария.
Однако главная ценность коллекции - это ожерелье святого Януария, которое в течение долгих лет составлялось из многих элементов, начиная с 1679 года.
Ожерелье считается одним из самых изысканных ювелирных предметов в мире, а крест, украшенный бриллиантами и изумрудами, был подарен самим французским императором Наполеоном Бонапартом.
Впрочем, как сообщает корреспондент Би-би-си в Риме, выставкой вряд ли заинтересуется нынешний папа Римский Франциск, так как он выступает за более скромный образ жизни для католического духовенства и призывает уделять больше внимания нуждам бедных.