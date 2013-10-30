Сокровища святого Януария впервые открыты для всех

Image caption Самым главным экспонатом выставки считается ожерелье святого Януария

В Риме открылась уникальная экспозиция одной из самых ценных в мире коллекций ювелирных изделий, посвященная покровителю Неаполя святому Януарию.

"Сокровища святого Януария" по своей ценности соперничают с ювелирной коллекцией Британской Короны и драгоценностями российских императоров.

На выставку в Рим коллекция из 70 предметов была доставлена под усиленной вооруженной охраной.

Главные экспонаты коллекции - митра епископа, инкрустированная драгоценными камнями, и большое ожерелье, составленное из элементов, которые в разное время были подарены неаполитанскому собору святого Януария несколькими коронованными особами Европы.

Сокровищница собора собиралась в течение нескольких веков: ювелирные изделия, статуи и статуэтки, золотые чаши и другие ценные предметы приносились в дар святому Януарию.

Коллекция постепенно выросла до гигантских размеров, однако всегда хранилась вдали от посторонних глаз - в капелле собора Сан Дженнаро (так звучит имя святого Януария по-итальянски).

Image caption Золотая дароносица - вклад в коллекцию "правой руки" Наполеона маршала Мюрата, короля Неаполитанского королевства

Януарий, епископ Неаполя, умер мученической смертью в III веке и стал почитаться как защитник города от войн, чумы, землетрясений, кораблекрушений и прочих бедствий.

В начале XVI века, когда Неаполь переживал одну напасть за другой - болезни, войны, частые извержения Везувия, - горожане дали слово построить часовню святого Януария и собирать в ней сокровища в обмен на покровительство святого.

Image caption Свои дары в сокровищницу святого Януария делали представители многих королевских династий Европы

"Город был на последнем издыхании, но жители Неаполя знали, к какому святому обратиться со своими мольбами, - рассказывает куратор выставки Паоло Джорио. - Они решили, что если святой Януарий поможет им, они посвятят ему часовню, в которой будут собирать сокровища".

Крест Наполеона

"Жители на свои деньги построили храм, а затем хранили и управляли всеми уникальными предметами, которые начиная еще с 1305 года и по сей день продолжают приносить в дар святому Януарию. На сегодняший день в коллекции собрано уже 21 610 шедевров", - рассказал Паоло Джорио.

Image caption Фрагмент ожерелья святого Януария - справа подаренный Наполеоном крест, инкрустированный бриллиантами и изумрудами

Подношения святыне делали самые высокопоставленные особы - короли, папы и императоры.

Эммануэле Эмануэле, глава музея "Фонд Рима", организующего выставку, сообщил журналистам, что стоимость коллекции не поддается оценке - с исторический и художественной точки зрения она бесценна.

"Сокровища святого Януария превосходят коллекции Британской Короны и российских императоров", - считает Эмануэле.

Image caption Эту митру никогда не надевали живые епископы, она изначально была сделана для того, чтобы венчать бюст святого Януария во время праздничной процессии

Один из самых ярких экспонатов выставки - величественная митра епископа, украшенная 3964 бриллиантами, рубинами и изумрудами и предназначенная венчать бюст святого во время торжественной процессии в Неаполе в День святого Януария.

Однако главная ценность коллекции - это ожерелье святого Януария, которое в течение долгих лет составлялось из многих элементов, начиная с 1679 года.

Ожерелье считается одним из самых изысканных ювелирных предметов в мире, а крест, украшенный бриллиантами и изумрудами, был подарен самим французским императором Наполеоном Бонапартом.

Впрочем, как сообщает корреспондент Би-би-си в Риме, выставкой вряд ли заинтересуется нынешний папа Римский Франциск, так как он выступает за более скромный образ жизни для католического духовенства и призывает уделять больше внимания нуждам бедных.