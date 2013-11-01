В Германии признают людей "неопределенного" пола

Image caption Сейчас германские родители должны сразу решать, какого пола их ребенок

Германия станет первой страной в Европе, где новорожденных с признаками обоих полов не обязательно будет регистрировать как мальчиков или девочек.

Родители получат возможность не заполнять графу "пол" в свидетельствах о рождении, по сути создавая юридическую категорию неопределенного пола.

Эта мера вводится для того, чтобы родителям не приходилось принимать немедленные решения о проведении операций по перемене пола на новорожденных.

В среднем один человек из 2000 рождается с признаками обоих полов.

Я не мужчина и не женщина. Я лоскутное одеяло, сшитое врачами, в синяках и шрамах Признание пациента, подвергнутого операции в младенчестве

У таких гермафродитов могут наличествовать одновременно мужские и женские половые органы, и в некоторых случаях разные клетки в их организме могут содержать как мужской, так и женский хромосомный набор.

Перед родителями таких детей часто становится дилемма: им нужно как можно скорее выбрать пол младенца, чтобы его зарегистрировать, поясняет корреспондент Би-би-си в Берлине Стив Эванс.

Иногда новорожденному делается операция, чтобы максимально сориентировать его организм в сторону того или иного пола.

Психологические проблемы

Новое законодательство было подготовлено в Германии по итогам изучения этой проблемы, в ходе которого выяснилось, что такие решения могут причинять сильный психологический дискомфорт.

В одном из случаев пациенту была проделана такая операция, и по прошествии многих лет он таки не смог с этим смириться: "Я не мужчина и не женщина. Я лоскутное одеяло, сшитое врачами, в синяках и шрамах".

В настоящее время пол в германских паспортах указывается буквой M или F. Министерство внутренних дел Германии пояснило, что в будущем появится и третий вариант – X.

Пока неясно, как нововведение скажется на семейном праве Германии.

В настоящее время семья по германским законам определяется как союз мужчины и женщины, а однополые пары регистрируются как состоящие в гражданском партнерстве.