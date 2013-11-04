От Синатры к Лепсу: как певцы и актеры дружили с мафиози

Image caption Синатра был приятелем известных гангстеров

После того, как минфин США ввел санкции против Григория Лепса за то, что он якобы перевозит деньги для криминального авторитета Владислава Леонтьева, пресс-секретарь певца Майя Серикова заметила РИА-Новости: "Он сам бы хотел понять, на чем основаны эти обвинения, но после них американцы вообще должны выкопать Фрэнка Синатру и посадить его в тюрьму – это было бы так же абсурдно".

Слухи о том, что знаменитый американский певец занимается перевозкой денег для мафии, ходили еще в тот период, когда для посадки в тюрьму его не нужно было ниоткуда выкапывать, но ФБР так и не нашло им подтверждений.

Знаменитые певцы и актеры современной Америки, не считая рэпперов, почти не пересекаются с бандитами, живя в совершенно разных измерениях. Исключения можно сосчитать на пальцах. Начинаются они с Синатры.

Портфель с 2 млн долларов

В феврале 1947 года Синатра летал на Кубу в обществе братьев Джо и Рокко Фишетти, родичей и членов банды легендарного чикагского ганстера Аль Капоне, и встречался в Гаване с Чарли Лучиано по кличке Счастливчик, которого пресса называет "отцом современной мафии" и который был перед этим депортирован из США.

Image caption Владельца ночного клуба Ричарда Кантуччи (слева), с которым дружил Синатра (справа), убили гангстеры

Синатру видели с Лучиано в казино, на бегах и на вечеринках. Несколько дней спустя комментатор агентства Scripps-Howard Роберт Руарк, по случайности бывший в тот время в Гаване, опубликовал статью под заголовком "Синатра нынче водится с очень странными людьми".

Ли Мортимер из нью-йоркской газеты "Daily Mirror", до этого клеймивший Синатру за то, что тот якобы уклонился от призыва и симпатизировал красным, напечатал статью, в которой утверждал, что во время своего визита в Гавану братья Фишетти привезли Лучиано 2 млн. долларов "в ручной клади некоего певца".

Эта история долго ходила за Синатрой по пятам, но так и не подтвердилась.

В 1981 году Синатра давал показания в невадской комиссии по азартным играм. В 1963 году она аннулировала его лицензию на управление казино в наказание за то, что он принимал в своем игорном доме на озере Тахо гангстера Сэма Джанкано, приезжавшего к нему со своей любовницей Филлис Макгвайр из известной группы "Сестры Макгвайр".

Тогда Синатра ходатайствовал о возобновлении лицензии. Среди прочих, за него просил президент США Рональд Рейган, на чьей инаугурации он пел за два месяца до этого.

Когда члены комиссии спросили певца, возил ли он в 1947 году портфель с 2 миллионами долларов Счастливчику Лучиано, Синатра ответил: "Покажите мне портфель, в который влезет 2 миллиона долларов, и вы получите 2 миллиона!". Председатель комиссии заулыбался, и Синатре возобновили лицензию 4 голосами против одного. Даже тот ее член, который голосовал против, сказал, что не верит в криминальные связи Синатры с мафией.

Певец Джерри Льюис, выступавший вместе с Синатрой, утвеждал, что того однажды остановили в таможне с чемоданом, содержавшим 3,5 миллиона долларов 50-долларовыми купюрами, которые он вез по поручению мафии. Таможенники, однако, не смогли обыскать багаж певца, поскольку их чуть не смела толпа его фанаток.

Сам Льюис, однако, при этом не присутствовал, а полагался на рассказ "сведущего человека".

Синатра вырос в бандитском Хобокене (штат Нью-Джерси) и с детства знал тамошних гангстеров. Он якшался с видными мафиози на протяжении всей своей жизни, но анализ его досье, обнародованного ФБР в 1998 году через 7 месяцев после его смерти и содержащего почти 1300 страниц, показывает, что власти США так и не узрели в его криминальных связях ничего криминального.

На протяжении всей своей жизни Синатра гневно отрицал связи с мафией. Известный голливудский актер Джеймс Каан, прославившийся исполнением роли Сантино Корлеоне в гангстерской киноэпопее "Крестный отец", наоборот, выставляет эти связи напоказ.

Джеймс Каан и мафиозные кланы

В январе 2011 года ФБР произвело самый массовый арест мафиози в истории, в один присест задержав 127 гангстеров. Среди них был один из главарей клана Коломбо 76-летний Эндрю Руссо. В его поддержку выступили Каан и актер Федерико Кастеллучио, игравший в сериале "Клан Сопрано" киллера Фьюрио Гуинту, которого импортировал из Италии глава клана Тони Сопрано.

Image caption Каан открыто встал на защиту видных мафиози

"Я дружу с Энрю Руссо 35 лет, - заявил Каан газете New York Post. – Я не желал бы себе и своей семье лучшего друга".

"Мой сын Скотт – его крестник, - писал Каан судье. – Руссо всегда звонил первым, когда кто-то из членов нашей семьи заболевал или у него были неприятности. Он всегда опекал меня, как родной брат...".

Актер просил освободить Руссо до суда и вызвался обеспечить его залог своим имуществом.

Кастеллучио пришел в бруклинский федеральный суд на слушание по поводу залога и сказал корреспонденту Post, что его связывает с Руссо страсть к искусству. Актер слывет недурным живописцем, тогда как гангстер увлекается скульптурой. "Я здесь просто для того, чтобы поддержать друга", - заявил Кастеллучио.

Что Каан водит дружбу с гангстерами, было известно давно.

Еще в 1985 году он явился в нью-йоркский суд, где проходил нашумевший процесс двух видных мафиози и прилюдно поцеловал в щеку одного из них, главаря клана Коломбо Кармина Персико по кличке "Младшенький", "Змея" и "Бессмертный".

"Я никогда не буду отказываться от друзей, - сказал Каан тогда газете Chicago Tribune. – Это было бы безнравственно".

В 1992 году Каан дал в Лос-Анджелесе показания в защиту авторитетного бизнесмена Рональда Лорензо, которого он характеризовал как своего лучшего друга и бизнес-партнера. Местные прокуроры характеризовали Лорензо как капо нью-йоркского клана Боннано. Его обвиняли в том, что он промышлял наркоторговлей и руководил серией грабежей и похищений зажиточных жителей калифорнийской долины Сан-Фернандо.

Когда гангстеру назначили залог, Каан обеспечил его своим особняком. Чтобы явиться в суд для дачи Лорензо положительной характеристики, актер пошел на большие траты и перенес намеченные в Далласе съемки своего нового фильма "Плоть от плоти".

В 1989 году в Нью-Йорке выплыл внутренний документ ФБР, в котором утверждалось, что клан Дженовезе пытался обеспечить Каану роль знаменитого гангстера Меира Ланского.

Элегантные гангстеры и Стивен Сигал

11 февраля 2003 года я присутствовал в бруклинском федеральном суде на процессе шести гангстеров во главе с Питером Готти, который встал у руля клана Гамбино после того, как за несколько до месяцев до этого его брат Джон Готти скончался в тюрьме от рака.

Image caption Сигал питает слабость к знакомствам с влиятельными людьми

Я в первый раз видел плеяду главарей мафии так близко и отметил, что они были одеты неизмеримо изысканнее, чем Вячеслав Иванков и его подельники, чьи процессы я освещал в 1996 году на том же этаже.

Мафиози были вальяжны и старомодно вежливы. Процесс шел давно, охрана уже привыкла к подсудимым и позволяла им кое-какие вольности. Во время перерыва гангстеры подозвали к перегородке судебных художниц мать и дочь по фамилии Шепард и приветливо комментировали их эскизы.

В этот день показания на процессе давал брутальный актер-акидока Стивен Сигал, который в кино ломает бандитам кости, а в жизни стал их легкой жертвой.

В прошлом актер порвал со своим давним партнером Джульсом Нассо, с которым они сняли несколько боевиков и который был связан с гамбиновцами. Нассо договорился с продюсерами о том, чтобы Сигал снялся еще в четырех боевиках, но на того в тот момент снизошло просветление, и он решил больше не сниматься в боевиках.

Нассо вчинил ему иск на 60 млн долларов, а попутно решил прибегнуть к более топорным методам и вульгарно наехал на Сигала с помощью одного их подсудимых – гамбиновского капо по имени Энтони Чикконе.

Как и все это судебное дело, данный пункт обвинения был основан на записях разговоров. Подсудимые со смехом рассказывали в них, что Сигал на стрелке с ними "обалдел" от страха. На другой пленке Чикконе сказал Нассо, что "мы хотим 150 тысяч долларов с каждого его нового фильма".

Защита пыталась дезавуировать показания актера при помощи документов ФБР, полученных ею от прокуратуры. В них говорилось, что Сигал было вознамерился решать свои проблемы с гамбиновцами через ту же мафию и заплатил 10 тысяч долларов адвокату сидевшего в тюрьме капо клана Дженовезе Анджело Приско с тем, чтобы он заступился за него перед Чикконе.

Адвокаты гангстеров называли Сигала "фанатом мафии" и утверждали, что он сам искал общества бандитов вроде Чикконе. Они обвиняли актера в том, что он нанял людей, которые подбросили дохлую рыбу с розой во рту калифорнийской журналистке Аните Буш, писавшей о его предполагаемых связях с гангстерами.

Так это или нет, Сигал явно не рвался давать показания, и прокуратуре пришлось вызвать его повесткой. Он прилетел со съемок из Таиланда, коричневый от загара. Сев на свидетельское место слева от судьи Фредерика Блока, Сигал закутал стареющие колени пледом неброских тонов.

Присяжные признали подсудимых виновными.

Журналист Энтони Бруно напечатал на сайте truthtv.com объемистую статью под названием "Актер Стив Сигал и мафия". Он перечисляет легенды, которые сочинил про себя Сигал, пытаясь создать себе образ крутого парня, и замечает, что "когда он связался с настоящей крутизной, он обнаружил, что полноправные члены "Коза ностры" не так романтичны и благородны, как их целлюлоидные изображения, и что они не подчиняются режиссуре. Сигал не понимал, что мафию интересует лишь одно – деньги."

"Как свидельствуют записи ФБР, Сигал впечатлил гангстеров гораздо меньше, чем они явно впечатляли его", - добавил журналист.