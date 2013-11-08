Йемен: полиция предотвратила замужество 9-летней девочки

Image caption Угроза замужества малолетних девочек менее высока в благополучных районах страны

Министерство по правам человека Йемена заявило, что один из его служащих помог предотвратить свадьбу девятилетней девочки, которая должна была состояться в пятницу.

Проблема замужества маленьких йеменских девочек привлекает все больше внимания.

Некоторые семьи готовы расстаться с дочерьми, потому что за невесту полагается выкуп.

Девочка, которую зовут Хиба, должна была выйти замуж 8 ноября в городе Таиз на юге страны.

Ее история - одна из многих похожих в Йемене, с той только разницей, что во всех остальных случаях полиция не вмешивалась.

Мать Хибы умерла, и девочка осталась с отцом, который вскоре женился снова.

О готовящейся свадьбе узнал один из чиновников местного отделения министерства по правам человека, а для министерства сейчас это один из самых важных вопросов.

Представитель министерства связался с полицейским участком района, где живет Хиба. Полиция решила вмешаться, и в конце концов блюстителям порядка удалось уговорить отца Хибы не выдавать дочку замуж.

"Гордость"

Image caption Девочка, которую власти в 2012 году представили прессе, чтобы доказать, что 8-летняя Раван Мохаммед Абдо Хаттане не умерла, когда была изнасилована мужем

Фуад Гаффари, высокопоставленный представитель министерства по правам человека, сказал, что гордится мерами, принятыми его коллегой, а также работой полиции.

Гаффари сказал в интервью Би-би-си, что подобное вмешательство в свадебные приготовления имело место впервые.

Специализирующаяся на проблемах прав женщин организация Equality Now сообщает о нескольких случаях, когда девочек насильно выдавали замуж.

11-летняя Вафа, говорят правозащитники, вышла замуж за 40-летнего мужчину, который насиловал и мучил ее. Адвокат, нанятый организацией и Союзом женщин Йемена, смог устроить ее развод.

Фавзия, которой также было 11 лет, умерла при родах.

Салва, 12-летняя девочка, покончила с собой, бросившись с крыши.

Недавно средства массовой информации рассказали о восьмилетней девочке, которая, как сообщается, умерла от повреждений внутренних органов после первой брачной ночи. И хотя эта история официально не была подтверждена, пресса начала требовать от правительства конкретных действий.

"Прогресс"

Йеменские министерство по правам человека оказывает давление на правительство, чтобы то инициировало принятие закона о минимальном возрасте вступления в брак. Закон поможет остановить подобные злоупотребления.

Официальные лица говорят, что добились некоторых успехов. Предполагается, что министр юстиции может вскоре предложить проект закона.

Члены группы, разрабатывающей проект новой конституции Йемена, заявляют, что собираются прекратить практику детских браков и определить 18 лет как минимальный возраст для заключения брака. Однако представители более консервативного, традиционного подхода, в том числе духовенство и лидеры племен, остаются противниками установления минимального брачного возраста и говорят, что будут блокировать такие законопроекты.

Что касается Хибы, то ее судьба пока остается неопределенной.

Правозащитники говорят, что если не применять правовых санкций, не будет ничего, что остановит ее замужество в более поздние сроки.