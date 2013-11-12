Полиция Германии нашла еще один тайник с картинами

Image caption Многие полотна, похищенные нацистами, удалось вернуть хозяевам

Специалисты проверяют произведения искусства, хранившиеся на юго-западе Германии и, возможно, связанные с огромным тайником с картинами, обнаруженным ранее в Мюнхене.

Региональная телекомпания SWR сообщает, что большинство из 22 вновь найденных работ являются ценными полотнами. Некоторые, возможно, были похищены нацистами.

В субботу журнал Paris Match опубликовал сделанную в Мюнхене фотографию мужчины, который, как утверждается, и есть Корнелиус Гурлитт, коллекционер, тайно хранивший более 1400 похищенных нацистами картин.

Связь с Гурлиттом

В субботу полиция земли Баден-Вюртемберге вывезла 22 произведения искусства из квартиры в городке Корнвестхайм, расположенном недалеко от Штутгарта. О местонахождении работ ничего не известно, однако сообщается, что их сейчас изучают искусствоведы.

Квартира, откуда были вывезены картины, принадлежит 80-летнему мужчине, шурину Корнелиуса Гурлитта, как и он, бывшему коллекционеру.

SWR говорит, что четыре картины, по-видимому, были приобретены у Гурлитта.

Полиция Штутгарта заявила, что 80-летний мужчина не подозревается в совершении какого-либо преступления и сам обратился в полицию с просьбой поместить его коллекцию в надежное место. Его обеспокоило повышенное внимание средств массовой информации к коллекции Гурлитта, сообщает SWR.

Более 1400 работ были найдены в мюнхенской квартире Гурлитта в марте 2012 года, но лишь на прошлой неделе следователи рассказали, что среди них – неизвестные ранее шедевры.

Общая стоимость работ из коллекции Гурлитта оценивается в один миллиард евро (1,35 млрд долларов).

Власти Германии показали журналистам репродукции нескольких картин, авторами которых являются знаменитые художники Марк Шагал, Отто Дикс, Макс Либерманн и Анри Матисс. Однако до сих пор не опубликован полный список произведений, а полицейское расследование все еще не закончено.

Некоторые из найденных в Мюнхене картин, вероятно, были похищены у евреев в 1933-1945 годах и хранились в коллекциях нацистов.