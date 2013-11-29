Шоу "Голос" - песня толерантности на российском ТВ

Image caption Американка Кармен Мокси назвала участие в шоу "Голос" "потрясающим опытом"

"Голос" - российская версия международного певческого телевизионного конкурса - собирает массовую аудиторию и удостаивается все новых похвал телекритиков.

Но у российского "Голоса" есть и еще одна важная особенность. Программа стала образцом толерантности и этнического разнообразия, что резко отличает ее от большей части продукции, предлагаемой государственным ТВ в России.

Этот музыкальный проект второй сезон выходит на Первом канале по вечерам в пятницу и собирает миллионы зрителей, которым не терпится увидеть, кто из начинающих певцов пройдет в следующий тур, а кого ждет эмоциональное расставание с конкурсом.

Телевизионный обозреватель Арина Бородина назвала "Голос" "редким, фактически единичным для сегодняшнего телевидения" явлением, в первую очередь потому, что программа завоевала много поклонников не только среди традиционной телеаудитории, но и среди пользователей интернета, "о чем свидетельствовали многочисленные обсуждения этого проекта в различных социальных сетях".

Первый сезон "Голоса" стал триумфом Дины Гариповой, молодой певицы из Татарстана, за которую в финале проголосовали почти миллион телезрителей. После этого Гарипова представляла Россию на конкурсе "Евровидения" в Швеции, где заняла пятое место.

Но для многих зрителей настоящей звездой первого сезона "Голоса" была Севара Назархан из Узбекистана, покорившая телеаудиторию своим исполнением песни Лары Фабиан Je T’Aime.

Опыт мультикультурности

Image caption Победа в первом сезоне "Голоса" открыла для Дины Гариповой путь в "Евровидение"

Состав участников второго сезона конкурса еще более космополитичен.

Одним из фаворитов стала другая певица узбекского происхождения, бритоголовая Наргиз Закирова, которая провела существенную часть своей взрослой жизни в США, где участвовала в конкурсе талантов X-Factor. Ее исполнение на конкурсе "Голос" классической рок-баллады Scorpions - Still Loving You – собрало на видеопортале YouTube более 4 млн просмотров.

Другой исполнитель, которому прочат успех в этом сезоне конкурса – 33-летний грузин Гела Гуралия, который пользуется бешеным успехом у женщин (по крайней мере, если судить по репликам пользователей Twitter).

Свойственный второму сезону "Голоса" дух толерантности и мультикультурализма продемонстрировал эфир 15 ноября.

Сначала выступил чеченец Шарип Умханов с популярной в России любовной песней. Затем на сцену вышла живущая в Сибири уроженка Украины Яна Рабинович и исполнила классическую еврейскую песню My Yiddishe Momme.

Шоу воспитывает в зрителях помимо хорошего вкуса еще и чувство толерантности, стремительно обесценивающееся усилиями недальновидных политиков и того же ТВ, их мракобесные взгляды обслуживающего телекритик Ирина Петровская в "Новой газете"

И, наконец, появилась живущая в Москве молодая чернокожая американка Кармен Мокси с хитом 1960-х Stay With Me Baby.

"Замечательно, что здесь, на сцене, перед такой широкой аудиторией, мы можем показать выходцев из разных культур", - с восторгом говорит певица Пелагея, одна из четырех судей-наставников конкурса.

Проигравшей 15 ноября оказалась Кармен Мокси. Она эмоционально попрощалась с "Голосом", по-английски поблагодарила всех за возможность "насладиться вашей страной" и добавила, что русское телевидение стало для нее "потрясающим опытом".

Целебный формат

Не всем в России такая международная атмосфера "Голоса" оказалась по душе. Судя по форуму на сайте конкурса, многим не нравится, что исполнители редко выбирают русские песни. Как заметил один из участников форума, скоро на конкурсе запоют американский гимн". И это будет логично, продолжает он, поскольку исполнители "почти все время проводят в Америке".

Image caption Исполнение Наргиз Закировой классической композиции рок-группы Scorpions - Still Loving You - стало хитом на YouTube

Известный российский телекритик Ирина Петровская в оппозиционной "Новой газете" назвала "Голос" "ворвавшимся в телеэфир" свежим ветром, но добавила, что - по ее сведениям - депутаты Думы озаботились тем, что большинство участников шоу поют иностранный репертуар на иностранных языках.

Петровская видит в космополитичности одну из сильных сторон конкурса, который, по ее мнению, воспитывает в зрителях помимо хорошего вкуса еще и чувство толерантности, стремительно обесценивающееся усилиями недальновидных политиков и того же ТВ, "их мракобесные взгляды обслуживающего".

Ирина Петровская и другие критики, входящие в "Клуб телепрессы", считают, что основным примером этих "мракобесных взглядов" является другой государственный телеканал - "Россия-1". В конце октября на ежегодной церемонии они назвали "антисобытием телесезона" систематическое возбуждение ксенофобских настроений в политическом эфире этого канала.

В течение последнего времени в информационных выпусках на "России-1" часто можно было увидеть демонизацию гомосексуалистов и услышать о страхах по поводу нелегальных мигрантов. Первый канал не так рьяно проводит эту официальную линию.

При этом шоу "Голос" тот же "Клуб телепрессы" объявил программой сезона - "за самобытность в воплощении лицензионного формата и возвращении искренности в эфир развлекательного ТВ".

А кинокритик и телеведущий Борис Берман написал в Facebook, что "Голос" дает редчайшую возможность увидеть честное соревнование и назвал его "благородной эмоцией в чистом виде". По словам Бермана, "формат [шоу] не просто качественный - он, я бы даже сказал, целебный".