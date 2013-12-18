Голландские проститутки требуют льготную пенсию

Image caption Район "красных фонарей" в Амстердаме

В Нидерландах проститутки обратились в суд с требованием о защите их права на получение достойной пенсии.

Жрицы любви просят уравнять их в правах с футболистами, которые могут перечислять на свой счет в особом пенсионном фонде до 5 тысяч евро в месяц без налогообложения.

Адвокаты говорят, что проститутки, как и футболисты, выполняют тяжелую физическую работу в самом расцвете лет, а их трудовая карьера длится недолго.

Кампания по защите прав проституток была инициирована фирмой секс-услуг "Фрейя", которая управляет несколькими публичными домами в Утрехте.

По словам адвоката "Фрейи" Вил Пост, проституция, как и футбол, в качестве ремесла больше подходит молодым, "когда ты знаешь, что после 40 тебе придется заниматься чем-то другим".

"Некоторым мужчинам нравятся пожилые проститутки, но большинство предпочитает женщин помоложе. Так устроена жизнь", - философски добавила она.

Без перспектив

Проституция в Нидерландах легализована с 2002 года.

Зарегистрированные работницы сферы секс-услуг обязаны платить налоги и имеют право на государственную пенсию.

Некоторые подписывают трудовой договор с компанией-работодателем и получают от нее зарплату.

Однако правозащитники заявляют, что всего этого не достаточно.

Как говорит Вил Пост, в отличие от футболистов, проститутки по окончании карьеры не имеют дальнейших перспектив трудоустройства, к примеру, в качестве тренеров, им также не светят никакие рекламные контракты.

В знаменитом квартале красных фонарей Амстердама большинство проституток, работающих в местных борделях - не старше 30 лет.