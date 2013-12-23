Британский супермаркет: скандал с религией и шампанским

Image caption Сеть супермаркетов M&S оскандалилась прямо перед рождественскими праздниками

Британская сеть супермаркетов Marks & Spencer извинилась за свою сотрудницу-мусульманку, которая по религиозным соображениям отказалась обслужить клиента, намеревавшегося купить бутылку шампанского.

Как заявили представители M&S, обычно обязанности работников распределяются так, чтобы им не приходилось на своем служебном посту нарушать устои религии, которой они следуют. В случае, о котором идет речь, этого не произошло, говорят они.

Ислам запрещает употребление алкоголя, и некоторые мусульмане отказываются даже прикасаться к спиртному.

Как сообщил британской газете Daily Telegraph один из покупателей, пожелавший остаться неизвестным, ему не удалось купить в супермаркете бутылку шампанского. Продавщица с хиджабом на голове, по его словам, "принесла неоднократные извинения, однако обслуживать отказалась и предложила ему перейти к другой кассе".

Вот как прокомментировал случившееся пресс-секретарь cети супермаркетов M&S: "Если наши работники являются верующими людьми, и им нужно следовать определенным правилам, когда речь заходит о еде и напитках, мы сообща стараемся найти удобное для них место работы, например, в отделах, где продается одежда, или в наших пекарнях".

Где здравый смысл?

"Как светский бизнес, мы придерживаемся политики открытых дверей для всех религий, будь это наши посетители или сотрудники… Приносим извинения, так как в данном случае мы ее нарушили", - заявил представитель M&S.

Хола Хасан, консультант по законам ислама, сказала в интервью Би-би-си, что отказ продавца обслужить клиента был просто "смехотворным".

"Я не думаю, что устои ислама настолько сложны, что мусульманам тяжело следовать им в быту", - говорит Хола Хасан.

Это выходит за рамки здравого смысла. У нас проблем такого рода никогда не возникало… И необходимости рассматривать их тоже. Мне бы хотелось надеяться, что наши сотрудники четко представляют, что входит в их обязанности Энди Стрит, <br> управляющий директор John Lewis

Однако, говорит эксперт, теоретически мусульмане могут отказаться обслуживать клиентов, которые покупают мясо или такие продукты, как торты и шоколад, если в них есть небольшое содержание алкоголя.

Другие торговые организации говорят, что они решают каждый конкретный случай сообща со своими работниками: если речь идет о сотрудниках-мусульманах, им позволено не иметь дела со свининой или алкоголем. Такие же исключения будут сделаны и для представителей других религий.

Энди Кларк, исполнительный директор другой сети супермаркетов, Asda, сказал Би-би-си следующее: "У нас нет установок на этот счет. Если кто-то из коллег поднимет такой вопрос, мы, конечно, рассмотрим его и будем выносить решение в каждом конкретном случае. Особой политики в этом вопросе у нас нет".

Однако управляющий директор популярной сети универмагов John Lewis Энди Стрит считает по-другому. В интервью одной из воскресных программ Би-би-си он сказал, что его компания не имеет правил на этот счет, и что вряд ли продавец имеет право отказываться выполнять свои прямые обязанности, то есть обслуживать клиентов.

"Это выходит за рамки здравого смысла, - считает Энди Стрит. – У нас проблем такого рода никогда не возникало… И необходимости рассматривать их тоже. Мне бы хотелось надеяться, что наши сотрудники четко представляют, что входит в их обязанности".