Самые популярные интернет-мемы в 2013 году

Image caption "Селфи" Обамы на похоронах Манделы вызвал волну критики и обсуждений

2013 год был богат на события и пользователи интернета, конечно, реагировали на это вспышками креатива. За год в сети появилось немало специфических шуток и мемов. Самые популярные из них - в нашем обзоре.

Мемы, или как их еще называют медиа-вирусы - это чаще всего версии наиболее популярных картинок или видео "сдобренные" шутками и саркастическими замечаниями. Мемы-2013 это своеобразный взгляд на историю 2013 года.

"Селфи"

Составители Оксфордского словаря английского языка признали словом 2013 года "селфи" - автофотопортерт, загруженный в социальную сеть, и известный в среде российских пользователей интернета как "лук".

Самым знаменитым и одновременно провальным стал "селфи" президента США Барака Обама и премьер-министров Великобритании и Дании - Дэвида Кэмерона и Хелле Торнинг-Шмидт. Государственные лидеры сняли сами себя на мобильный телефон в ходе поминальной церемонии по экс-президенту ЮАР Нельсону Манделе в Южной Африке.

Снимок вызвал волну обсуждений и критики в адрес политиков.

"Ничего так не бодрит, как с утра метеорит!"

Так, огромное количество шуток породила новость о падении метеорита в Челябинске в феврале этого года.

В интернете моментально появились тысячи фотожаб и шуток. Так, пользователи интернета заметили, что жители Челябинска любят видеорегистраторы и умеют сохранять невозмутимость в любых ситуациях, даже в случае падения метеорита.

Одной из самой популярных была шутка о том, что метеорит на самом деле должен был упать в декабре 2012 года - в день, когда, согласно ряду предсказаний, должен был наступить конец света. Однако небесное тело "прибыло" на землю только в феврале, потому что его доставкой занималась почты России, саркастически замечали пользователи интернета.

Harlem shake

Одним из наиболее популярных музыкальных видео стал танец "Гарлем шейк". В оригинальном видео несколько странно одетых людей танцевали под музыку бруклинского продюсера Baauer.

Однако наибольшую популярность приобрели именно пародии на это видео. Так, например, "Гарлем шейк" в исполнении военнослужащих армии Норвегии набрал больше просмотров, чем оригинал.

Жители России сняли тысячи своих версии странного танца.

Шпагат Ван Дамма

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм продемонстрировал отличную растяжку и выдержку в рекламе автомобилей. В ролике он садится на шпагат, стоя на крышах двух едущих по дороге грузовиков.

После этого армия поклонников и последователей Жана-Клода Ван Дамма выросла в геометрической прогрессии. В сети появились ролики, в которых растяжку демонстрируют и бабушка Ван Дамма, и собака, и даже кот.

"Чей чемоданчик?"

Media playback is unsupported on your device

В конце ноября на Красной площади появился "дом-чемодан" высотой девять метров и длиной в 30 метров.Он был сооружен в преддверии выставки модного дома, приуроченной к 120-летию московского ГУМа.

Рекламная акция получилась скандальной и, видимо, запомнится людям надолго.

Появление гигантского кейса на Красной площади вызвало волну шуток в блогосфере: от намеков на "чемоданное" настроение обитателей Кремля до цитаты из блатной песни: "А ну-ка, убери свой чемоданчик".

Кот Путина

Image caption Путин сказал, что нарисовал на школьной доске кота сзади

В День знаний президент России побывал в одной из школ города Кургана. Во время осмотра Владимир Путин заглянул в кабинет информатики, где была установлена интерактивная доска. Учитель продемонстрировал президенту возможности интерактивной доски – на ней можно писать пальцем.

Путин не удержался от возможности проверить ее в работе и нарисовал очень странный рисунок, сказав "это вам на память".

Один из школьников не понял, что изобразил президент и попросил пояснить. "Это кошка. Вид сзади", - ответил Путин и рассмеялся.

Рисунок Путина моментально стал хитом. Пародии на рисунок заполонили сеть. Блогеры и простые пользователи предлагали свои варианты демотиваторов, упражняясь в остроумии.

Лама Серж

Image caption Фото звездной ламы, выставленное в Twitter пользователем @x_cappelaere

Группа студентов из города Бордо похитила ламу из местного цирка. Снятые ими фотографии разошлись по сети и превратили животное в популярный мем.

В ночь с 30 на 31 октября пятеро нетрезвых студентов из французского города Бордо проникли в местный цирк и выпустили на свободу несколько животных, включая зебру. С собой они забрали тромбон, плюшевого льва и живую ламу по кличке Серж.

Студенты были задержаны после попытки прокатиться вместе с ламой на трамвае.

В течение нескольких часов лама Серж стала популярным мемом, обзаведясь пародийным аккаунтом в Twitter, на который за три дня подписались почти две тысячи человек.

Французская общественность выступила против жесткого наказания за проступок студентов, собрав на соответствующей страничке в Facebook более 700 тысяч лайков - почти в два раза больше, чем профиль президента страны Франсуа Олланда.

"Узбагойся!"

Спокойный лемур самым популярным мемом в рунете. Есть несколько версий появления этой картинки.

Самой романтичной является история про парня, который присылал эту картинку с лемуром своей девушке, чтобы успокоить ее в трудный момент.

В интернете вмиг появились группы поклонников и многочисленные изображения лемура, вещающего что-нибудь "узбагоительное".

В разгар акции протеста "Евромайдан" в украинском сегменте интернета появилось множество картинок лемура в разных образах с подписью "мы не узбагоимся".