Британия: эскорт-услуги как респектабельный бизнес?

Image caption Джош не считает свое занятие позорным

Мужскую проституцию многие британцы считают опасным и унизительным занятием. Но есть и те, которые стараются превратить эту профессию в бизнес, используя весь арсенал средств современного маркетинга.

"Я хочу стать самым лучшим эскортом в мире", - говорит валлиец Джош Брэндон. Этот молодой человек, которому немного за 20, перебрался в Лондон четыре года назад, мечтая стать знаменитостью в мире моды.

Но очень скоро ему пришлось заняться эскортом. Теперь у него имеется прейскурант, в котором указаны ставки почасовой оплаты и скидки за крупный заказ. Клиентам, которые заказывают десять свиданий, он вручает карточку, которая делает десятое бесплатным.

"У меня в высшей степени профессиональная система заказов, гарантирующая полную конфиденциальность, - говорит он. - Моя бизнес-модель служит мне и моим клиентам".

Брэндон живет и работает в центре лондонского района Сохо, известного в 70-е годы своей сомнительной репутацией. Сегодня это один из самых дорогих столичных районов, где простым людям жить не по карману. Но для Брэндона затраты на квартиру здесь не что иное, как инвестиция.

"Здесь бывает множество туристов, и вообще все знают о Сохо. Лондон, наверное, самый посещаемый город в мире, и поэтому у меня нет отбоя от клиентов", - говорит молодой человек.

"Я обслуживаю американцев и арабов. Часто те из моих клиентов, с которыми я встречался в Лондоне, приглашают меня в свои страны. Я только что вернулся из Мюнхена, где встречался с торговцем оружием. Однажды мне удалось заработать 30 тысяч фунтов в месяц, но такое бывает редко".

Image caption Джош считает, что его родители гордятся им

Брэндон - не единственный энтузиаст в своей профессии. Расселл Рикс заведует отделом частных объявлений в журнале для геев QX. По его словам, Лондон - центр притяжения для профессионалов в сфере мужской проституции.

"У нас размещают объявления мужчины всех национальностей, - рассказывает он. - Иногда такой человек приходит к нам в контору с чемоданом прямо из аэропорта. Некоторые даже не знают английского, но считают, что первым делом они должны разместить у нас объявления о своих услугах".

Торговля сексом и закон Как говорит констебль столичной полиции Крис Армитт, проституция является преступлением только в тех случаях, когда сексуальные услуги предлагаются на улице или общественном месте

Оплата таких услуг не является преступлением, если имеется частная договоренность между взрослыми людьми

Реклама секс-услуг по интернету не является проституцией, отмечает констебль

Однако в соответствии с законом о сексуальных преступлениях 2003 года, содержание борделей является преступлением

По словам констебля, полиция принимает решительные меры, если возникает подозрение о наличии эксплуатации или насилия

Одним из таких предприимчивых молодых людей оказался Томми, юноша из Бразилии. Он пока не очень хорошо говорит по-английски, но это не мешает ему зарабатывать деньги.

"Работа в баре мне была не по душе - слишком тяжело и денег мало, - рассказывает он. - Мой приятель, тоже из Бразилии, посоветовал мне заняться эскортом".

"После публикации объявления телефон стал звонить непрерывно. Сегодня я уже встречался с двумя клиентами, а на вечер назначены еще двое. Я беру 140 фунтов за час и если я работаю в субботу и воскресенье, то мне этого хватает на неделю".

"В первый день мне пришлось нелегко, потому что клиент не хотел пользоваться презервативом, и мне пришлось ему отказать. Я серьезно отношусь к вопросу безопасности".

Как рассказывает Майкл Андервуд, работающий фельдшером в клиники сексуальных заболеваний, многие секс-работники, как их называют в Британии, внимательно следят за своим здоровьем.

"Мы ведем амбулаторный прием именно таких работников, - рассказывает он. - Обычно все они применяют презервативы. В Лондоне в целом отмечается рост заболеваний ВИЧ, но среди эскортов такого не наблюдается".

Однако далеко не у всех представителей этой профессия дела обстоят так хорошо как у Брэндона.

Image caption Нико продает себя, чтобы покупать наркотики

Нико, которому сейчас 40, занимается проституцией с 16 лет. Он приехал из Нормандии сначала в Париж, а затем в Лондон, где собирался устроиться продавцом в магазине.

Какое-то время он работал в дорогом магазине в районе Найтсбридж, торгуя мужской дизайнерской одеждой. Но очень скоро он понял, что этим много не заработаешь.

"Я стал продавать свое тело потому, что был неуверенным в себе подростком. Я не знал, как справляться с нормальной жизнью, родители меня отвергли. У меня не было иного выхода. Я стал употреблять наркотики, чтобы забыться. В возрасте 16 лет моими клиентами были в основном пожилые мужчины. Да и сейчас я сижу на крэке и амфетамине".

"Когда у меня кончаются деньги на наркотики, я занимаюсь эскортом. В Лондоне с этим нет проблем. Всегда есть кто-то, кто готов платить за секс, и всегда найдется наркоделец, готовый снабдить вас чем угодно за деньги. Может быть, когда-нибудь я завяжу с этим делом, но пока что не могу".

Можно ли купить небезопасный секс? Би-би-си опросило 50 мужчин, занимающихся проституцией, готовы ли они на небезопасный секс: 38 человек ответили нет, 12 согласились;

Из согласившихся, некоторые сказали, что это будет стоит на 50 фунтов дороже, другие - что вдвое дороже. Некоторые сказали, что не возьмут дополнительную плату;

Стоимость небезопасного секса варьируется от 100 до 250 фунтов;

Некоторые из мужчин спросили у журналиста, не является ли он ВИЧ-инфицированным, но медицинских свидетельств не требовали;

Многие из отказавшихся восприняли сам вопрос как оскорбление;

Данное расследование нельзя считать репрезентативным.

Конфликт с семьей и наркомания издавна считаются спутниками проституции, но вот Брэндон считает, что им не место в его профессиональной жизни.

"Когда мне присудили почетное звание "лучшего мужского секс-работника года", я немедленно послал своему отцу смс, - рассказывает Брэндон. - Он прислал ответ - "я горжусь тобой, сынок".

Отец Брэндона, который по-прежнему живет в Уэльсе и работает на железной дороге, не особенно озабочен тем, чем занимается его сын в Лондоне.

"Мне известно, что он делает, и я не считаю нужным кричать об этом с крыши, да и с друзьями я это не обсуждаю. Главное, чтобы он соблюдал безопасность. А так - я желаю ему удачи".

Как говорит сотрудник благотворительной организации "Фонд Теренса Хиггинса" Дел Кэмпбелл, в британском обществе происходит постепенное смягчение отношения к проституции всех видов.

"Мужчин, которые продают секс, перестали презирать, - говорит он. - Часто женщин считают жертвами преступного бизнеса, но некоторые мужчины относятся к этому как к нормальной работе. В компании друзей сейчас можно объявить, что вы занимаетесь эскорт-услугами, и никто и бровью не поведет".

И все-таки в представлении многих людей проституция ассоциируется с чем-то позорным.

"Я знаю таких людей, которые непрерывно говорят, что устали от стыда за то, что продают свое тело. Они испытывают глубокое чувство вины за то, что вынуждены лгать близким. Многие иностранцы говорят своим родителям, что работают в ресторане или в магазине. Им трудно справляться с постоянным обманом", - продолжает Кэмпбелл.

"Мне приходится объяснять таким мужчинам, что это дело им не подходит. Но вы постоянно встречаетесь с мужчинами, для которых проституция - просто профессия. Некоторые даже получают от нее удовольствие. И мы поддерживаем их. Ведь стыд и позор никогда не решают никаких проблем", - уверен Дел.