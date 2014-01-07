В магазины в Берлине случайно завезли партию кокаина

Image caption Такого в криминальной истории Берлина не случалось давно

Полиция в Берлине обнаружила 140 кг кокаина, спрятанного в ящиках с бананами, в нескольких магазинах крупной сети супермаркетов.

Наркотики были поставлены в пять филиалов сети супермаркетов Aldi-Nord в германской столице. По заявлению полиции, стоимость конфискованного кокаина составляет 6 млн евро (8,2 млн долларов).

Коробки с фруктами прибыли по морю из Колумбии в Гамбург, откуда они были развезены по магазинам грузовиками.

Как заявил представитель полиции, контрабандисты, вероятно, допустили ошибку и перепутали ящики.

По его словам, это крупнейшая конфискация наркотических веществ в полицейской истории Берлина за много лет.

Рабочие в пяти магазинах сети Aldi в Берлине и в одном магазине в Бранденбурге обнаружили пакеты с кокаином при распаковке картонных ящиков с фруктами.

Представитель компании Aldi отказался прокомментировать эти сообщения, сославшись на продолжающееся расследование.

Четыре года назад сотрудники испанского филиала другой германской сети супермаркетов Lidl обнаружили почти 80 кг кокаина, спрятанного в коробках с бананами, привезенных из Эквадора.

Полиция заявила, что Lidl не имеет никакого отношения к деятельности контрабандистов и поблагодарила компанию за помощь в расследовании.