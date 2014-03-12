Американец, 30 лет ожидавший казни, вышел на свободу

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Больше всего Гленн горюет о том, что не видел, как растет его сын

Суд штата Луизиана отменил смертный приговор 64-летнему афроамериканцу Гленну Форду, вынесенный в 1983 году коллегией присяжных, которая состояла исключительно из белых.

Форд был помещен в камеру ожидающих смертной казни в августе 1988 года.

Форд обвинялся в убийстве ювелира Исидора Розмана 56 лет от роду, на которого он периодически работал, однако спустя 30 лет после вынесения приговора судья, основываясь на новой информации, постановил, что осужденного вовсе не было на месте преступления.

Форд стал одним из рекордсменов по времени пребывания в камере смертников среди оправданных заключенных за всю историю США.

Покидая тюрьму особого режима, Форд сказал, что ощутить себя на свободе - это бесценно. В течение всего этого времени он настаивал на своей невиновности.

Судебная ошибка

Форд не скрывает, что чувствует себя обманутым судьбой и людьми.

"Тридцать лет - по сути, это вся жизнь. Я не могу обратить время вспять и заняться тем, что я бы делал в возрасте 35 или 40 лет. Мой сын, когда меня приговорили, был младенцем, а сейчас он взрослый мужчина со своими детьми", - сказал он.

Окружной судья Рамона Эмануэль отменила в понедельник приговор, вынесенный 30 лет назад в свете новых данных, которые подтверждают утверждения Форда о том, что его не было на месте преступления.

Адвокаты Форда заявили, что первоначальный процесс был скомпрометирован присутствием неопытных юристов и неконституционным сокрытием материалов дела, в том числе показаний от полицейского осведомителя.

Они также указали, что в деле присутствовал доклад полиции, который был в ходе процесса исключен из рассмотрения присяжными, а также данные об орудии убийства.

Члены семьи покойного ювелира также приветствовали освобождение Форда.

Пробелы в деле

Многие дефекты в деле против Гленна Форда не раз отмечались американской прессой:

Орудие убийства не было найдено, также отсутствовали прямые очевидцы преступления

Первоначально Форд обвинялся в убийстве на основании показаний женщины, которая позднее призналась во лжи

Назначенные Форду судом адвокаты не обладали опытом ведения дел об убийстве

Афроамериканца Форда судила коллегия белых присяжных, которые потребовали смертного приговора.

В настоящее время в штате Луизиана смертной казни ожидают 83 мужчины и две женщины.

Закон штата предусматривает выплату компенсации тем, кто находился в заключении, но чей приговор был позднее пересмотрен.

Закон определяет размер компенсации в 25 тысяч долларов за каждый год незаконного заключения, но не более 250 тысяч долларов, плюс до 80 тысяч долларов за "утрату жизненных возможностей".