Убивший жирафа зоопарк в Дании усыпил четырех львов

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Львы, полакомившиеся жирафом Мариусом, ныне сами стали жертвами программы зоопарка.

Копенгагенский зоопарк, вызвавший негодование общественности после убийства молодого жирафа Мариуса, принял решение усыпить двух старых львов и двоих детенышей из-за переселения нового самца в вольер.

Представители зоопарка объяснили свое решение тем, что новый дом для львят не нашли, а 16-летний самец и 14-летняя самка приближались к жизненному сроку, когда львы в неволе умирают естественным образом.

"Исходя из организации прайда львов и их поведения, зоопарку пришлось усыпить двух старых львов и двух львят, которые бы не смогли постоять за себя", - говорится в сообщении зоопарка.

Как отмечают зоотехники, новый самец мог бы расправиться с чужими детенышами, как только у него появилась бы такая возможность.

Сообщается, что ни один другой зоопарк не захотел принять у себя 10-месячных львят.

Без публичного расчленения

Нового льва привезут в ближайшие дни и поселят с двумя самками, родившимися в 2012 году и уже достигшими половозрелости.

Директор зоопарка за последний месяц получил ряд угроз в связи с убийством восемнадцатимесячного Мариуса, расчлененное тело которого как раз досталось на съедение львам.

Согласно объяснению зоопарка, это было сделано, потому что гены жирафа были слишком близки к генам других парнокопытных, программу размножения которых контролирует Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов.

Скрещивание таких животных повышает вероятность наследования потомством редких и опасных генов.

Убийство жирафа вызвало шок у любителей животных по всему миру. Несмотря на громкие протесты, зоопарк заявил, что необходимости пересматривать правила нет.

Пресс-секретарь зоопарка сказал, что публичного расчленения львов не будет, поскольку "не все наши животные расчленяются прилюдно".