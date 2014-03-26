Убивший жирафа зоопарк в Дании усыпил четырех львов
Копенгагенский зоопарк, вызвавший негодование общественности после убийства молодого жирафа Мариуса, принял решение усыпить двух старых львов и двоих детенышей из-за переселения нового самца в вольер.
Представители зоопарка объяснили свое решение тем, что новый дом для львят не нашли, а 16-летний самец и 14-летняя самка приближались к жизненному сроку, когда львы в неволе умирают естественным образом.
"Исходя из организации прайда львов и их поведения, зоопарку пришлось усыпить двух старых львов и двух львят, которые бы не смогли постоять за себя", - говорится в сообщении зоопарка.
Как отмечают зоотехники, новый самец мог бы расправиться с чужими детенышами, как только у него появилась бы такая возможность.
Сообщается, что ни один другой зоопарк не захотел принять у себя 10-месячных львят.
Без публичного расчленения
Нового льва привезут в ближайшие дни и поселят с двумя самками, родившимися в 2012 году и уже достигшими половозрелости.
Директор зоопарка за последний месяц получил ряд угроз в связи с убийством восемнадцатимесячного Мариуса, расчлененное тело которого как раз досталось на съедение львам.
Согласно объяснению зоопарка, это было сделано, потому что гены жирафа были слишком близки к генам других парнокопытных, программу размножения которых контролирует Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов.
Скрещивание таких животных повышает вероятность наследования потомством редких и опасных генов.
Убийство жирафа вызвало шок у любителей животных по всему миру. Несмотря на громкие протесты, зоопарк заявил, что необходимости пересматривать правила нет.
Пресс-секретарь зоопарка сказал, что публичного расчленения львов не будет, поскольку "не все наши животные расчленяются прилюдно".