"Доктор Живаго" - орудие пропаганды в руках ЦРУ?

ЦРУ принимало непосредственное участие в публикации и распространении романа Бориса Пастернака "Доктор Живаго" в годы холодной войны, свидетельствуют рассекреченные документы ведомства.

В рамках кампании по борьбе с коммунистическим строем американская разведслужба организовала выпуск запрещенной в СССР книги на Западе, а также распространение романа среди советских граждан, сообщает Washington Post.

Газета ссылается на исследование, проведенное авторами книги "Дело "Живаго": Кремль, ЦРУ и борьба за запрещенную книгу" Питером Финном и Петрой Куве.

В общей сложности было рассекречено около 130 документов, касающихся участия ЦРУ в публикации "Доктора Живаго".

"Во время холодной войны ЦРУ любило литературу – романы, рассказы, стихи. Джойса, Хемингуэя, Элиота, Достоевского, Толстого, Набокова", - рассказывает Washington Post.

"Книги были оружием, и если литературное произведение было недоступно или запрещено в Советском Союзе или Восточной Европе, оно могло быть использовано в пропагандистских целях, чтобы породить сомнения в советской реальности", - продолжает издание.

Операция по изданию и распространению романа Пастернака осуществлялась с санкции президентского комитета по координации операций, руководил ею советский отдел ЦРУ, работу которого курировал лично директор ведомства Ален Даллес.

Тайно на фотопленке

Как пишет Washington Post, распоряжением сверху ЦРУ "получило эксклюзивный контроль над "разработкой" романа".

В документах значится, что причастность правительства США к публикации романа "нельзя было афишировать никоим образом".

"Эта книга имеет большую пропагандистскую ценность не только благодаря внутренней идее, которая дает пищу для размышлений, но и из-за обстоятельств ее публикации", - утверждалось в одном из циркуляров ЦРУ 1958 года.

Книги были оружием, и если литературное произведение было недоступно или запрещено в Советском Союзе или Восточной Европе, оно могло быть использовано в пропагандистских целях, чтобы породить сомнения в советской реальности Washington Post

"У нас есть возможность заставить советских граждан задуматься, что не так с их правительством, если утонченное литературное произведение, созданное человеком, который признан одним из величайших ныне живущих русских писателей, не может быть опубликовано в его стране на его языке для его же собственного народа", - цитирует Washington Post меморандум ведомства.

По сведениям издания, текст романа был получен ЦРУ в январе 1958 года секретным пакетом от британских спецслужб.

В пакете находились два рулона фотопленки с копиями страниц запрещенного романа, которые удалось вывезти из СССР в обход "железного занавеса".

По распоряжению ЦРУ тираж был тайно напечатан в Нидерландах при содействии местных спецслужб.

Затем большая часть его – 365 экземпляров – была доставлена в Бельгию для распространения среди советских туристов на Всемирной выставке в Брюсселе.

Советские граждане могли получить экземпляр "Доктора Живаго" на русском языке в павильоне Ватикана.

Нелегальный тираж

Разведслужба предполагала, что голландский издатель подпишет контракт с издательством Feltrinelli из Милана, которое имело права публикации книг Пастернака за пределами Советского Союза.

Однако этого не произошло, и тираж, отпечатанный в Гааге, оказался нелегальным.

У нас есть возможность заставить советских граждан задуматься, что не так с их правительством, если утонченное литературное произведение, созданное человеком, который признан одним из величайших ныне живущих русских писателей, не может быть опубликовано в его стране на его языке для его же собственного народа Из меморандума ЦРУ 1958 года

Итальянский издатель, по словам Washington Post, был в ярости. Скандал в прессе подстегнул интерес публики, пошли неподтвержденные слухи о "руке ЦРУ".

Позже по инициативе ЦРУ был напечатан еще один тираж "Доктора Живаго" в карманном формате. При необходимости книгу можно было разделить на два тома, чтобы было легче прятать.

Значительная часть второго тиража разошлась в 1959 году среди делегатов из СССР и социалистических стран, прибывших на проходивший в Вене Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Как утверждает Washington Post, всего за годы холодной войны ЦРУ в пропагандистских целях распространило на территории СССР и стран соцлагеря около 10 млн копий различных книг и журналов.

По сведениям газеты, книга Питера Финна и Петры Куве "Дело "Живаго": Кремль, ЦРУ и борьба за запрещенную книгу" появится в продаже в июне нынешнего года.