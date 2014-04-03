Похищенную картину Гогена нашли на кухне рабочего

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Похищенные почти 40 лет назад картины Поля Гогена и Пьера Боннара нашлись на стене кухни итальянского рабочего, сообщила полиция.

Сегодня стоимость этих картин оценивается как минимум в 10,6 млн евро (14,6 млн долларов). Полотна были похищены в 1970 году из дома частного коллекционера в Лондоне и затем оставлены в поезде в Италии без какого-либо указания на владельца.

В 1975 году на аукционе потерянных вещей картины приобрел ничего не подозревающий работник завода Fiat, заплатив за них 45 тыс итальянских лир (около 23 евро).

Он повесил их у себя дома в Турине, а затем, выйдя на пенсию, забрал с собой на Сицилию.

Мужчина заподозрил неладное, когда его сын увидел другое творение Гогена в книге, отметив черты сходства с картиной, висевшей на отцовской кухне.

Итальянец обратился к экспертам, и в итоге информация об этом дошла до полиции.

Невероятное возвращение

Полотно Гогена Fruits sur une table ou nature au petit chien ("Фрукты на столе или натюрморт с собачкой") было написано в 1889 году. Его стоимость, по мнению экспертов, может составлять 10-30 млн евро, сообщила полиция.

Картина кисти Боннара La femme aux deux fauteuils ("Женщина с двумя креслами") оценивается в 600 тыс. евро.

По сообщению New York Times от июня 1970 года, полотна были похищены из дома, находящегося рядом с Риджентс-парком в Лондоне, тремя мужчинами, выдававшими себя за специалистов по сигнализации.

Мужчины попросили домработницу угостить их чаем. Вернувшись, она обнаружила, что полотна были вырезаны из рамок, а мужчины скрылись.

Министр культуры Италии Дарио Франческини сказал: "Это удивительная история, невероятное возвращение. Это символ всех шедевров, которые итальянской полиции удалось найти без лишней помпы за все эти годы".

Поль Гоген наряду с Сезанном и Ван Гогом был ярким представителем постимпрессионизма. Пьер Боннар вошел в историю как один из величайших колористов современного искусства.