20 лет со дня смерти Курта Кобейна - вопросы остаются

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В субботу 5 апреля исполняется 20 лет со дня смерти лидера группы Nirvana Курта Кобейна, покончившего с собой в своем доме в Сиэтле.

Несмотря на официальное заключение о том, что причиной смерти музыканта было самоубийство, появилось несколько теорий, утверждающих, что рок-звезду убили. Никаких доказательств этого нет. Тело Кобейна обнаружил электрик, приехавший в дом Кобейна для установки системы безопасности.

За заслуги перед рок-музыкой группа Nirvana будет включена в Зал славы рок-н-ролла. Это мероприятие посетит вдова Кобейна Кортни Лав. В интервью Би-би-си она сказала, что после смерти супруга пережила самые трудные дни в своей жизни.

После того как он умер, его вдова оказалась в центре внимания СМИ. Все знали, что она ведет разгульную жизнь и употребляет наркотики.

"Плохо оказаться в ситуации вдовы самоубийцы, а стать вдовой столь известного самоубийцы невероятно сложно. Меня спросили – как ты это все переносишь? Я сказала, что теперь это мой типаж – рок-н-ролльная вдова", - сказала Кортни Лав.

Образ бунтаря

Непосредственно сами отношения между ней и лидером Nirvana продолжались лишь четыре года.

У Кортни Лав есть собственная группа Hole, которая существовала параллельно с Nirvana. В какой-то момент их популярность была примерно сопоставима.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption После смерти Курта Кобейна Кортни Лав пережила самые трудные дни в своей жизни

"Но затем Nirvana стала резко популярной. Не могу сказать, что я завидовала, потому что я любила этого парня (Курта Кобейна), но когда я увидела, как группа исполняла песни Dumb и Rape me на концерте в Амстердаме, меня поразила реакция зала", - вспоминает певица.

"Я никогда ничего подобного не видела. Меня это немного разозлило. Я знала, что тексты моих песен были лучше, но в том, что касается музыки, соревноваться мне было не под силу. Через него как будто говорил бог", - рассказывает Кортни Лав.

Она не собиралась присутствовать на церемонии включения Nirvana в Зал славы рок-н-ролла. "Я сначала не хотела туда ехать, потому что не была частью группы. Но потом мой менеджер сказал, что правильно будет поехать. Жены и дети должны так поступать", - отметила она.

Она считает, что это мероприятие не испортит созданный Куртом Кобейном образ бунтаря. "Думаю, сейчас, спустя 20 лет, Курт не посчитал бы включение группы в зал славы чем-то попсовым", - утверждает Кортни Лав.