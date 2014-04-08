Чашку династии Мин продали в Китай за 36 млн долларов

Правообладатель иллюстрации AP

Маленькая фарфоровая чашка, относящаяся к периоду правления китайской династии Мин, была продана на аукционе в Гонконге за рекордные 36 млн долларов.

Чашка, диаметром в 8 см, украшена изображениями петуха, курицы и цыплят, из-за чего ее прозвали "куриной". Раритетное керамическое изделие приглянулось коллекционеру из Шанхая. Предположительный возраст реликвии – 500 лет.

Предыдущий ценовой рекорд на китайские фарфоровые изделия, по данным аукционного дома Sotheby's, был установлен в 2010 году, когда старинную вазу продали за 32,4 млн долларов.

Чашка была изготовлена во время царствования императора Чэнхуа из династии Мин, правившего с 1465 по 1487 год.

Sotheby's утверждает, что на сегодняшний день сохранились лишь 17 таких чашек: четыре из них находятся в частных коллекциях, а остальные хранятся в музеях мира.

Глава азиатского подразделения Sotheby's Николас Чоу сказал: "Нет более знаменитого предмета в истории производства китайских фарфоровых изделий. В том, что касается китайского искусства, это своеобразный "святой Грааль".

Редкое произведение искусства приобрел миллионер Лю Ицян, состояние которого оценивается в 900 млн долларов. Он занимает 200-е место в списке богачей Китая.

Предполагается, что "куриная" чашка станет частью экспозиции музея Лю Ицяна в Шанхае, который был открыт в 2012 году.