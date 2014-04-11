10 величайших фильмов, которые так и не были сняты

Не снятые по разным причинам фильмы великих режиссеров порой занимают воображение любителей кино и профессиональных критиков ничуть не меньше, чем удавшиеся работы.

1. "Наполеон" Стэнли Кубрика

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Если спросить настоящих киноманов, какой так и не снятый фильм они мечтали бы увидеть, скорее всего, будет назван "Наполеон" Стэнли Кубрика. Знаменитый режиссер много лет изучал жизнь французского императора и собирался снимать фильм-биографию о нем сразу вслед за своей знаменитой картиной "2001: Космическая одиссея". В роли Наполеона Кубрик видел Оскара Вернера ("Жюль и Джим"), а его жену Жозефину должна была играть Одри Хепберн. Но студия MGM отменила проект из-за его непомерной стоимости. В 2013 году Стивен Спилберг сказал в интервью французскому телеканалу Canal+, что надеется возродить проект Кубрика на телевидении в виде мини-сериала. По последним слухам, в качестве режиссера Спилберг хотел бы привлечь австралийца База Лурмана ("Мулен Руж"). (Фото Alamy)

2. "Калейдоскоп" Альфреда Хичкока

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Посмотрев в 1966 году провокационный фильм Микеланджело Антониони "Фотоувеличение", Альфред Хичкок заявил, что его собственные фильмы теперь кажутся ему устаревшими. Он задумал создать нечто радикальное - кинокартину на грани дозволенного, где должны были присутствовать неприкрытая нагота, насилие и гомосексуальность. Сюжет завязывался вокруг цепочки из трех убийств: у водопада, на военном корабле и на фабрике. Хотя Хичкок обещал, что бюджет фильма будет менее миллиона долларов, студия MCA/Universal отказалась от проекта, и режиссеру пришлось положить на полку около часа отснятых проб. Вышедшая в 1972 году картина "Исступление" с отталкивающими сценами насилия в отношении женщин вобрала в себя часть идей "Калейдоскопа". (Фото Corbis)

3. "Ленинград. 900 дней" Серджио Леоне

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В 1984 году, закончив "Однажды в Америке", Серджио Леоне решил снять нечто эпическое на военную тему. В то время он зачитывался книгой историка Гаррисона Солсбери "900 дней. Блокада Ленинграда". Леоне остановился на таком сюжете: американский военный фотограф, которого играет Роберт Де Ниро, оказывается во время Второй мировой войны в Ленинграде, осажденном немецкими войсками, и вынужден провести в городе все годы блокады. Леоне нашел 100 млн долларов на съемки, договорился о сотрудничестве с советским правительством и нанял для создания саундтрека своего постоянного соавтора Эннио Морриконе… но внезапно умер от сердечного приступа в 1989 году в возрасте 60 лет. (Фото Corbis)

4. "В поисках утраченного времени" Лукино Висконти

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Итальянскому режиссеру Лукино Висконти было не впервой браться за проекты и экранизации знаменитых литературных произведений. Его фильм "Леопард" (1963 год) по роману Джузеппе ди Лампедузы длится около трех с половиной часов. Экранизацию семитомного романа Пруста, подготовка к которой в 1960-х заняла у него несколько лет, проведенных в Париже и Нормандии, он решил растянуть на четыре часа. Картина требовала такого бюджета, что финансирование найти не удалось. Надо сказать, что и следующая попытка экранизации "В поисках утраченного времени", предпринятая в 70-х американским режиссером Джозефом Лоузи по сценарию Гарольда Пинтера, также потерпела неудачу. (Фото Corbis)

5. "Кинозритель" Теренса Малика

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После того, как эпическая пастораль "Дни жатвы" 1978 года принесла ему признание критиков, Теренс Малик отошел от светской жизни, переехал в Париж и на протяжении 1980-х обращался то к одному, то к другому проекту. Среди прочего он хотел переложить на язык кино экзистенциальный роман Уокера Перси "Кинозритель" о человеке, чувствовавшем себя чужим и в своей семье, и на работе, и находившем больше смысла в фильмах и книгах, чем в повседневной реальности. Фильм так и не состоялся, но простой, спокойный взгляд на внутреннюю жизнь человека, показанный в книге, возможно, подготовил почву для картин "Древо жизни" 2011 года и "К чуду" 2013 года. (Фото Magnolia Pictures)

6. "Сердце тьмы" Орсона Уэллса

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Автор знаменитой радиопостановки "Войны миров", заставившей слушателей поверить в реальность нападения марсиан, произвел фурор в театре и на радио, и в 1940 году студия RKO Pictures сделала ему, как считают многие историки кино, лучшее предложение, которое когда-либо делали режиссеру-дебютанту. Он мог снять два фильма, имея гарантии полного невмешательства студии, если проект укладывался в бюджет. В качестве первого фильма он выбрал адаптацию "Сердца тьмы" Джозефа Конрада. Уэллс сам собирался играть рассказчика, Марлоу, оставаясь невидимым для публики и лишь пару раз мелькнув в виде тени и отражения в зеркале. Фильм должен был быть снят "от первого лица", камерой, следующей за взглядом Марлоу. Но проект оказался слишком дорогим, и Уэллс решил снимать "Гражданина Кейна" — неплохая замена, не так ли? (Фото Rex)

7. "Дон Кихот" Орсона Уэллса

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"Сердце тьмы" - далеко не единственный неудавшийся проект Орсона Уэллса. В карьере этого режиссера было множество таких. Сразу после фильма "Гражданин Кейн" Уэллс планировал создать экранизацию жизни Христа, где он сам должен был играть Иисуса. За фильм "Дон Кихот" режиссер пытался взяться несколько раз, начиная с середины 1950-х. Он планировал перенести действие картины в современность. Но даже с помощью известных друзей — Фрэнк Синатра лично инвестировал в проект 25 тысяч долларов — Уэллс так и не смог найти достаточно средств, чтобы закончить фильм. Отснятые кадры были отредактированы уже после смерти Уэллса и периодически демонстрировались на фестивалях, давая представление об идее автора. (Фото Corbis)

8. "Человек, который убил Дон Кихота" Терри Гиллиама

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Экранизация Сервантеса оказалась столь же неудачной и для Терри Гиллиама. Подготовка к съемкам началась в 1998 году. Главную роль маркетолога, попавшего в прошлое, во времена Дон Кихота, должен был играть Джонни Депп. Кихот в исполнении французского актера Жана Рошфора принимает персонажа Деппа за Санчо Панса и увлекает его за собой навстречу приключениям. Съемки начались в 2000 году, но тяжелая болезнь Рошфора и трудности с получением страховки почти сразу обрекли проект на неудачу. Работа была остановлена, но отснятые кадры стали частью документального фильма "Затерянные в Ла-Манче", рассказывающего о съемках неудавшейся картины. Попытка Гиллиама в 2010 году возродить фильм с Робертом Дювалем в роли Дон Кихота и Эваном Макгрегором в качестве путешественника во времени не привела к успеху, но Гиллиам заявил, что надеется приступить к съемкам новой версии в конце 2014 года. (Фото Rex)

9. "Ронни Рокет" Дэвида Линча

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Находясь под сильным впечатлением от картины Линча "Голова-ластик" 1977 года, Мел Брукс и его продюсер Стюарт Корнфельд предложили режиссеру снять для них фильм. Сначала Линч хотел снять "Ронни Рокет" по оригинальному сценарию собственного авторства. По сюжету детектив путешествует в другое измерение и встречает подростка метрового роста, который из-за ошибки хирурга нуждается в непрерывном подключении к электричеству. В конце концов мальчик становится рок-звездой по имени Ронни Рокет. Разумеется, этот проект не мог быть коммерчески успешным — это признавал и сам Линч. Вместо этого он согласился поставить картину по чужому сценарию. По предложению Брукса его следующим фильмом стал "Человек-слон". Но темы трансформации личности и нескольких взаимосвязанных миров в дальнейшем проявятся в картинах "Твин Пикс", "Шоссе в никуда" и "Малхолланд Драйв". (Фото Rex)

10. "Американская трагедия" Сергея Эйзенштейна

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В сталинской советской России Сергея Эйзенштейна весьма часто обвиняли в формализме — опасное клеймо для той эпохи. Сам режиссер об этом отзывался с иронией и горечью. В конце 20-х, уже будучи знаменитым, Эйзенштейн путешествовал с лекциями по Западной Европе и США (предполагалось, что он знакомит капиталистический Запад с достижениями советских художников и артистов). Доехал он и до Голливуда. Глава Paramount Pictures Джесси Ласки восхищался фильмами Эйзенштейна и в апреле 1930 года предложил ему 100 тысяч долларов на создание картины по роману Теодора Драйзера "Американская трагедия". Шесть месяцев спустя Эйзенштейн представил готовый сценарий, но Ласки счел его настолько депрессивным, что расторг договор и оплатил возвращение Эйзенштейна в Москву. (Фото Wikimedia)