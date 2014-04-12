От "Распутина" до "Романоффа" - век свободы не видать

Image caption Ресторан "Распутин" в период своего расцвета

Нью-йоркский адвокат Михаил Левитис, чья семья владела знаменитым бруклинским рестораном "Распутин", признал себя виновным в преступном сговоре и мошенничестве и дожидается приговора, который будет вынесен 21 августа.

Вместе с ним признала себя виновной и его компания Mission Settlement Agency, официально записанная на его мать Еву, но управлявшаяся Левитисом.

По каждому из пунктов обвинения 37-летнему Левитису грозило до 20 лет лишения свободы. Но его участь облегчил тот факт, что он признал вину и сделал это достаточно рано, таким образом избавив прокуратуру от необходимости готовиться к дорогостоящему процессу.

Прокуратура взамен обязалась настаивать, чтобы манхэттенский федеральный судья Пол Гардефи приговорил Левитиса к сроку от 87 до 108 месяцев тюрьмы, то есть меньше, чем к 10 годам.

Пока Левитис находится на свободе под залог в миллион долларов.

Адвокат отделался бы еще легче, если бы это не была уже вторая его судимость. В августе 2011 года он был осужден за ложь сотрудникам ФБР, разрабатывавшим известного в местной русской общине сенатора-демократа от штата Нью-Йорк Карла Крюгера, который был впоследствии осужден за мздоимство. Тогда Левитис был приговорен к 3 годам условно и штрафу в 15 тысяч долларов.

Сейчас Левитис согласился отдать государству 2,2 млн. долларов, которые пойдут на выплату компенсации примерно 1200 потерпевшим.

Долг платежом красен

Эти люди задолжали кредитным компаниям и поверили обещаниям Mission, которая за скромную плату обещала договориться за них с кредиторами о значительном сокоращении задолженности. Она брала у должников деньги, притом гораздо больше, чем обещала вначале, но ничего для них не сделала, и их долги продолжали расти.

Деньги клиентов шли на оплату текущих расходов "Распутина", аренду двух дорогих "Мерседесов" Левитиса и покрытие задолженности Евы по кредитным картам.

Афера имела место с 2009 по май 2013 года, когда Левитиса арестовали. Поначалу его адвокат валил все на подчиненных своего клиента.

Три года назад Левитис фигурировал в реалити-шоу "Матрешки" (Russian Dolls), звездами которого были его жена Марина и мать Ева. Сериал продержался на телеэкране недолго, и с тех пор о нем вспоминают в основном в связи с нынешним уголовным делом Левитиса.

"Распутин" был связан с именами ряда русских гангстеров, в том числе Япончика, который в середине 1990-х временно отобрал 10-процентную долю в ресторане у знаменитого убийцы Мони Эльсона. Летом 1996 года совладелец ресторана Нисан Местман давал показания на первом процессе Япончика и этот эпизод отрицал.

После ареста Левитиса "Распутин" закрылся, но свято место пусто не бывает, и его тут же сменил русский ресторан "Романофф".

Ресторан с изюминкой

Это обстоятельство позабавило бруклинского журналиста Неда Берка, который освещает дело Левитиса для сайта Sheepshead Bites. Берк вспомнил, что в 1940-1950-х годах одноименный ресторан был популярен у лос-анджелесской элиты. Его хозяин говорил бывавшим там голливудским звездам, что его зовут Майкл Романофф, в России же он был князем Дмитрием Александровичем Оболенским-Романовым, племянником императора Николая II.

На самом деле хозяином того "Романоффа" был один из самых легендарных американских аферистов, уроженец Литвы Хершель Гегузин, которого впоследствии депортировали во Францию отбывать срок за мошенничество.

Берг нашел забавным, что в Бруклине открыли ресторан на месте заведения, бывший хозяин которого, уроженец Восточной Европы, сел в тюрьму за мошенничество, и нарекли его именем другого ресторана, хозяина которого, также уроженца Восточной Европы, постигла аналогичная судьба.

В пятницу автор этих строк так вдохновился этой историей, что позвонил в "Романофф", но там проходил банкет, и мест не было. "Завтра приходите, - сказали мне по телефону. – У нас музыка".

Подельники Левитиса Денис Курлянд, Борис Шульман, Феликс Лемберский и Захир Ширинов давно признали себя виновными. Некоторые согласились сотрудничать со следствием.

Последний фигурант дела, сотрудник Mission Мануэль Круз продолжает отрицать вину и ждет суда.