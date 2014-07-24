В США выясняют причины неудачной казни осужденного

Image caption Перед казнью осужденного пристегивают к такой кровати

Губернатор американского штата Аризона Джанис Брюэр потребовала провести расследование причин, по которым состоявшаяся в среду казнь заключенного Джозефа Вуда пошла не так, как было запланировано.

По словам адвокатов казненного, Вуду была сделана смертельная инъекция, после которой он промучился еще около двух часов, хотя казнь должна занимать не более 10 минут.

Они настаивают, что тем самым было нарушено право их подзащитного на смерть без применения к нему жестокости, как это предписано законом.

Однако губернатор Брюэр заявила, что, несмотря на некоторые обстоятельства, Джозеф Вуд умер в соответствии с законом.

"Свидетели и медицинский персонал утверждают, что он не страдал. Во всяком случае, это не идет ни в какое сравнение с теми ужасными страданиями, которые он причинил своим жертвам и их семье, до конца дней обреченную оплакивать свою утрату", - сказала Брюэр.

Джозеф Вуд был приговорен к смертной казни еще 25 лет назад за убийство своей девушки Деборы Дитц и ее отца Юджина Дитца.

Сообщается, что родственники жертв не проявили никакого интереса к тем обстоятельствам, при которых умирал Вуд.

Затяжные конвульсии

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Смерть Джозефа Вуда наступала почти два часа

Казнь Вуда началась в 13:52 по местному времени, и лишь в 15:49 была констатирована смерть, записано в документах канцелярии генерального прокурора штата Аризона.

По словам адвокатов, после инъекции 55-летний мужчина еще очень долго задыхался, хрипел и судорожно хватал ртом воздух.

Еще до казни они настаивали, чтобы власти Аризоны обнародовали названия компаний-производителей медикаментов, входящих в состав летальной инъекции, так как в прошлом с некоторыми фирмами уже были проблемы.

Однако Верховный суд США отклонил это требование и постановил, что казнь может состояться в установленном порядке.

Единственное, о чем сообщили аризонские власти – это состав инъекции, предназначенной для Вуда, в которую вошли два препарата: мидазолам и гидроморфон.

За последние полгода это не первый случай неудачного применения инъекции. В апреле 38-летний Клейтон Локетт 20 минут бился в конвульсиях в штате Оклахома перед тем, как умереть. А в январе в Огайо некий Дэнис Макгвайер задыхался в течение 25 минут.

Им тоже были введены инъекции, состоящие из двух компонентов.

Нехватка препаратов

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Тяжелая казнь Клейтона Локетта в Оклахоме заставила Барака Обаму потребовать объяснений от соответствующих органов

Эти случаи заставили президента США Барака Обаму потребовать от прокуратуры анализа неудачпри исполнении смертных казней.

В 2010 году в США перестали производить тиопентал натрия – седативное средство, всегда входившее в состав смертельных инъекций. Штаты, в которых предусмотрена смертная казнь, начали использовать схожий по свойствам препарат пентобарбитал.

Однако производитель пентобарбитала, датская компания Lundbeck, начала вводить жесткие ограничения на продажу препарата в США, чтобы избежать его использования при казнях.

В 2011 году Великобритания также ограничила экспорт в США трех медикаментов – того же пентобарбитала, панкурония бромида и калия хлорида. И в том же году Евросоюз ограничил поставки тиопентала натрия в страны, где практикуется смертная казнь.

С тех пор Соединенные Штаты экспериментируют с различного рода сочетаниями компонентов смертельной инъекции. Практика показывает, что двух компонентов для инъекции явно не достаточно.

Несколько способов умереть

Смертная казнь разрешена в 37 штатах Америки, и основным способом исполнения наказания везде является инъекция.

Однако в мае этого года губернатор американского штата Теннесси Бил Хэслем подписал закон, позволяющий использовать электрический стул в качестве высшей меры наказания в том случае, если недоступны препараты для летальной инъекции.

Это первый случай, когда закон не подразумевает выбора самого заключенного. Обычно подсудимый сам решает, каким способом будет приведен в исполнение его приговор.

Последний раз заключенный выбрал электрический стул в 2013 году в штате Вирджиния.

Теоретически, по закону есть также такие варианты, как газовая камера, повешение и расстрел, но осужденные эти способы, как правило, не рассматривают.