Индийские врачи удалили у подростка 232 зуба

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В Индии доктора удалили у подростка 232 лишних зуба. Операцию, которая заняла семь часов, проводили два хирурга с двумя ассистентами.

Как рассказал Би-би-си глава стоматологического отделения мумбайской больницы JJ Hospital, 17-летний Ашик Гавай жаловался на флюс и сильную боль с правой стороны нижней челюсти.

Подросток мучился в течение полутора лет, пока наконец не решился отправиться из своей деревни на консультацию к специалистам в Мумбаи, поскольку местные врачи ничем не смогли ему помочь.

Дантисты мумбайской больницы поставили Гаваю диагноз: сложная смешанная одонтома – редкое заболевание, при котором одна десна формирует множество зубов.

"Это своего рода доброкачественная опухоль", - объяснил врач мумбайской клиники корреспонденту Би-би-си.

Необычный случай

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Врачи извлекли из десны пациента 232 лишних зуба

Вскрыть одонтому врачам поначалу не удавалось, и тогда медикам пришлось воспользоваться долотом и молотком.

Как сообщается в медицинских справочниках, чаще всего одонтома - опухоль, образующаяся в результате порока развития и формирования зубных тканей - поражает верхнюю челюсть.

В прошлом врачами были описаны случаи одонтомы, когда у пациента удаляли максимум 37 лишних зубов.

Однако у Ашика Гавая опухоль была обнаружена глубоко в тканях нижней челюсти, и из нее было извлечено свыше двухсот мелких зубов.

Теперь у индийского подростка осталось 28 зубов.