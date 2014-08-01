В Уганде отменен новый закон о гомосексуализме

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Новый закон ужесточал наказание для гомосексуалистов, которым во многих случаях грозило пожизненное заключение

Конституционный суд Уганды отменил принятый в феврале закон, дискриминирующий гомосексуалистов.

Суд постановил, что закон был принят парламентариями без необходимого кворума и поэтому должен быть отменен.

Гомосексуальные отношения в Уганде и ранее были запрещены, однако новый закон подразумевал пожизненное заключение за "отягчающий гомосексуализм" и ставил под запрет "пропаганду гомосексуализма".

Некоторые страны, оказывавшие Уганде гуманитарную помощь, приостановили свою деятельность после вступления в силу этого закона.

Полная отмена

Общество Уганды глубоко консервативно, многие люди не одобряют однополые отношения, а наказанием за гомосексуализм всегда было пожизненное заключение.

Черновик закона о гомосексуализме предполагал даже уголовное наказание за недонесение о геях, что практически загоняло их в подполье, однако позже этот параграф не вошел в текст закона.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Гей-активисты в Уганде приветствовали отмену гомофобского закона

Впрочем, новый закон, подписанный президентом Мусевени еще в феврале, оказался еще более жестким, чем предыдущее законодательство.

Он впервые был распространен на лесбиянок, а для живущих в однополом браке теперь полагалось пожизненное заключение.

В числе 10 человек, оспоривших закон, были ученые, журналисты, члены парламента как от правящей партии, так и от оппозиции, а также правозащитники.

В итоге председатель Конституционного суда Уганды полностью отменил принятый парламентом закон о гомосексуализме на том основании, что в голосовании не принимало участия необходимое число законодателей.

По словам корреспондента Би-би-си в Кампале Кэтрин Бьяруханга, сторонники жесткого законодательства в отношении геев были разгневаны решением коллегии из пяти судей.

Закон о запрете гомосексуализма в Уганде Пожизненное заключение за однополый секс, включая оральный Пожизненное заключение за"усугубляющий гомосексуализм", включая секс с несовершеннолетними или сознательное вступление в половые отношения ВИЧ-инфицированных Пожизненное заключение за жизнь в однополом браке Семь лет тюрьмы за "попытку вступления в гомосексуальные отношения" От пяти до семи лет тюрьмы или штраф в 40700 долларов за пропаганду гомосексуализма

Компании или неправительственные организации, уличенные в пропаганде гомосексуализма, наказываются отзывом лицензий или регистрации, а их директорам грозит тюремное заключение сроком в 7 лет

Они задаются вопросом, не связано ли это с предстоящим на следующей неделе визитом президента Уганды в США на африкано-американский саммит.

Санкции США

В июне США ввели санкции против Уганды, включая запрет на поездки за границу чиновников, причастных к серьезным нарушениям прав человека.

Белый дом также сократил финансирование ряда совместных с властями Уганды программ.

Ранее от гуманитарной помощи Уганде отказались несколько европейских стран, включая Данию, Норвегию, Нидерланды и Швецию.

Тем не менее, власти Уганды до последнего защищали этот гомофобский закон, утверждая, что президент Мусевени таким образом хочет "продемонстрировать независимость Уганды перед лицом давления и провокаций со стороны Запада".

Один из ярых сторонников этого закона, пастор Мартин Ссемпа, заявил в интервью Би-би-си, что потребует от парламента расследовать судей на предмет их предвзятости.