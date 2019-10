В "Твиттере" состоялась премьера клипа Майкла Джексона

Правообладатель иллюстрации BBC World Service

Американская звукозаписывающая компания Epic Records (принадлежит Sony Music) представила публике новый видеоклип покойного Майкла Джексона.

Премьера клипа на песню A Place With No Name из последнего, уже посмертного альбома Джексона Xscape прошла в микроблоге исполнителя в "Твиттере".

Это стало новым этапом развития для соцсети, пользователи которой привыкли делиться ссылками на сторонние ресурсы с аудио- и видеозаписями.

На этой неделе в компании заявили, что хотели бы видеть больше видеозаписей в лентах пользователей.

"Твиттер" начал экспериментировать с видеозаписями в 2012 году, когда у пользователей появилась возможность вставлять в твиты ссылки на ролики в YouTube.

В рамках промо-кампании события сервис микроблогов создал карту, на которой изображены самые популярные песни Джексона среди пользователей "Твиттера" во всем мире.

Так, пользователи из России чаще всего упоминали в своих твитах песню Thriller (то же самое - в США и Британии), в то время как у пользователей из Бразилии, Канады и Египта наибольшей популярностью пользовалась композиция Bad.

Правообладатель иллюстрации Sony Music Image caption Xscape - второй посмертный альбом Джексона

A Place With No Name - второй сингл из альбома Xscape, который содержит ранее неизданные песни Майкла Джексона. Композиции были записаны в период с 1983 по 1999 год.

В середине мая альбом, в работе над которым приняли участие такие известные продюсеры как Тимбалэнд, Родни Джеркинс и StarGate, возглавил британский хит-парад.

В клип на песню A Place With No Name, записанную в 1998 году, вошли архивные кадры 1992 года, когда Джексон работал над видеоклипом на песню In The Closet.

Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов в своем доме в Лос-Анджелесе.