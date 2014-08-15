Новый сезон "Аббатства Даунтон" будет повеселее

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Пластиковая бутылка, стоящая за спинами актеров Хью Бонневилля и Лоры Кармайкл, сильно позабавила телекритиков

Создатели британского телесериала "Аббатство Даунтон", новый сезон которого начинается в сентябре, дали понять, что его сюжетная линия станет легче и веселее.

Четвертый сезон "Аббатства" был посвящен последствиям гибели Мэтью, роль которого исполнял Дэн Стивенс, а сюжет с изнасилованием Анны вызвал массу нареканий зрителей.

Но главный продюсер сериала Лиз Трубридж сообщила, что зрители останутся довольны пятым сезоном.

"В прошлом сезоне мы не могли развлекать публику, потому что события в нем происходили сразу после гибели Мэтью, - рассказывает она. - Но в этом году все по-другому. Например, между сестрами Мэри и Эдит снова вспыхивает соперничество".

Интриги никуда не денутся

Первый эпизод нового сезона был показан прессе в четверг, и в нем содержится обычная для "Аббатства Даунтон" смесь интриг, тайн, соблазнений и жульничества.

Действие в нем происходит в 1924 году, когда впервые в истории к власти в Британии в результате выборов приходят лейбористы, что вызывает панику в семействе Кроули, члены которого убеждены, что социалисты национализируют их поместье.

"Разные обитатели поместья рассматривают эти события совершенно по-разному - говорит продюсер Гарет Ним. - Обитатели верхних этажей видят в них угрозу своему образу жизни, а вот слуги видят в них возможность перемен".

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Актрисы Мишель Докери, Элизабет Макгаверн и Лора Кармайкл присутствуют и в новом сезоне

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Известный актер Ричард Грант появляется в маленькой роли в ряде эпизодов нового сезона

В первом эпизоде также есть драматическая сцена ночного пожара в аббатстве, который выявляет некоторые тайны его обитателей.

Как рассказывает Лиз Трубридж, съемочной группе пришлось построить новые декорации аббатства в студии в Илинге на западе Лондона, так как пожар было слишком опасно снимать в замке Хайклэр в Гэмпшире, где обычно происходят съемки.

В новом сезоне много времени и внимания уделяется, как обычно, делам сердечным - леди Мэри, Изабель Кроули и Том Брэнсон становятся объектами романтического внимания.

Тем временем Анна Бейтс, роль которой исполняет Джоанн Фроггатт, по-прежнему не может прийти в себя после насилия над ней и загадочной смерти насильника, напавшего на нее.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Много внимания в новом сезоне будет уделено отношениям между дворецким Карсоном и миссис Хьюз

В прошлом году эта сцена изнасилования вызвала более 200 жалоб зрителей, однако все они были отклонены, потому что программа показывалась после 9 вечера и могла содержать рискованные сцены.

В новом сезоне Анна по-прежнему не решается возобновить сексуальные отношения со своим мужем Джоном и отклоняет его предложение завести ребенка.

Тем временем некоторые из слуг подозревают Джона в убийстве насильника.

Пластиковая бутылка на камине

Попутно выяснилось, что продюсеры телесериала совершили забавный промах - на рекламной фотографии, размещенной на сайте Instagram, на каминной доске была забыта пластиковая бутылка с водой.

Бутылка, стоящая за спинами актеров Хью Бонневилля и Лоры Кармайкл, была замечена остроглазыми поклонниками программы сразу после публикации фото.

Это не первый анахронизм программы - в предыдущих эпизодах мелькали телевизионные антенны, двойные желтые линии на дорожном покрытии и даже современная оранжерея.

Зрители жаловались также на обилие современных разговорных выражений и даже присутствие ссылок на события, которые еще не могли произойти в начале XX века. Например, бабушка семейства Кроули в исполнении актрисы Мэгги Смит произносит примерно в 1912 году фразу про "русских шпионов" - такая фраза могла быть в обиходе только в период холодной войны, то есть спустя полвека.

Однако главный сценарист Джулиан Феллоуз настаивает, что телесериал на самом деле верно отражает реальную историю.

"Все дело в том, что среди зрителей есть люди, которые социально неадекватны и любят демонстрировать свои знания, чтобы утвердить свое превосходство над другими", - считает он.