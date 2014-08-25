Новые рынки: Камбоджа наращивает экспорт крысиного мяса

Правообладатель иллюстрации Van Roeun Image caption Серебристобрюхие крысы считаются "органическими" по сравнению с их городскими сородичами

На рисовых камбоджийских полях подрастает необычный урожай: там, на потребу растущему международному рынку деликатесов, выкармливается множество диких крыс.

Ежедневно десятки тысяч грызунов ловят живьем, помещают в клетки и отправляют за границу.

Во многих странах отношение к крысам брезгливое, так как их считают разносчиком заразы. Однако в Камбодже серебристобрюхая крыса (Rattus argentiventer) считается деликатесом, поскольку обитает на свежем воздухе и питается в основном экологически чистыми продуктами.

В провинции Компонг-Чам, находящейся в 60 километрах от столицы страны Пномпеня, пик ловли крыс связан с наступлением сезона дождей и окончанием сбора рисового урожая. В июне-июле грызунам становится нечего есть на полях, и они вынуждены перебираться на возвышенность, где их уже поджидают расставленные местными фермерами ловушки.

По словам 37-летнего Чуена Чхима, каждый вечер он расставляет по 120 крысиных ловушек.

"Дикие крысы совсем другие, они питаются иначе", - с энтузиазмом гурмана объясняет Чхим разницу между дикими крысами и их городскими сородичами, которых он считает непригодными в пищу грызунами-вредителями.

Совсем как свинина

"Обычные крысы чересчур грязные и вся их шкура шелудивая, поэтому мы их не ловим", - поясняет фермер и не без гордости перечисляет привычный рацион серебристобрюхих крыс: рисовые ростки, овощи с огородов наиболее незадачливых крестьян, корни диких растений.

Правообладатель иллюстрации Van Roeun Image caption Мясо диких крыс продается как деликатес в соседнем Вьетнаме

Удачный улов, по словам Чхима, составляет до 25 кг крыс, и хотя их мясо "похоже на свинину", сам ловец отдает предпочтение другим продуктам питания.

"Мы продаем крыс за деньги, а сами покупаем рыбу", - признается еще один крысолов, по имени Чин Чон, разгружая у дома местного трейдера несколько больших металлических клеток, кишмя кишащих крысами.

Люди приезжают отовсюду, чтобы купить этот деликатес. Им нравится, что мои крысы жирненькие Ту Тон, торговка крысиным мясом

Весь этот шумный, визжащий улов отправляется на экспорт во Вьетнам.

Крысиное мясо можно жарить, готовить на гриле, варить из него суп или же готовить паштет, рассказывает 22-летний Чьен Ан, готовясь к четырехчасовой поездке на мотоцикле по пыльной ухабистой дороге до вьетнамской границы, где он сдаст сегодняшний улов на торговую точку.

"Это добротное мясо и его можно по-разному приготовить, - говорит он. – Во Вьетнаме оно стоит очень дорого, а у нас копейки".

Правообладатель иллюстрации Van Roeun Image caption Удачный день приносит камбоджийскому крысолову до 25 кг крыс

Процветающий бизнес

В самый разгар сезона крысоловли торгующая крысиным мясом Сэнг Самбу каждое утро экспортирует во Вьетнам до двух тонн крыс.

За последние 15 лет ее бизнес вырос в десять раз. Поначалу крысиное мясо продавали меньше чем 20 центов за кг, теперь цена выросла до двух с половиной долларов, и спрос на это мясо постоянно растет.

Как и большинство камбоджийцев, сама Сэнг обычно крыс не ест, но с годами она к нему приохотилась и теперь считает совершенно безопасным для употребления в пищу.

Показывая рукой на костлявую представительницу отряда домашней птицы, клюющую грязь на фермерском дворе, Сэнг поясняет: "Мне кажется, что крысы чище, чем куры или утки, потому что они едят только коренья и рис".

Ее девятилетний сын Руэн Чан Мин со свежим крысиным укусом на пальце признается, что не прочь порой стянуть с маминой кухни лакомство. "Самое вкусное - это крысиная печенка и бедрышки", - говорит он, посматривая, как две его собаки закусывают пойманным при попытке к бегству деликатесом.

Правообладатель иллюстрации Van Roeun Image caption Спрос на крысиное мясо за последние годы вырос в 10 раз

Как говорит завотделом в министерстве сельского хозяйства в Пномпене Хин Ванхорн, торговля крысиным мясом выгодна еще и тем, что помогает защитить урожай риса.

На камбоджийско-вьетнамской границе 30-летняя вьетнамка Ту Тон, сидя в невообразимом зловонии и скрываясь от полуденной жары под жестяной крышей, освежевывает крупных темно-серых крыс.

Ее юная помощница, 13-летняя Минь деловито тянет из клетки за хвост очередную крысу и быстрым движением руки прибивает ее камнем.

По словам Ту Тон, ее постоянные покупатели из расположенного поблизости вьетнамского городка очень ценят ее крупных, готовых к употреблению крыс.

"Люди приезжают отовсюду, чтобы купить этот деликатес. Им нравится, что мои крысы жирненькие, - с гордостью говорит управляющая этой приграничной торговой точки, не забывая прибавить: К тому же их мясо гораздо вкуснее свинины".