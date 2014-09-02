Нужно ли вновь изобретать унитаз?

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Придет ли когда-нибудь на смену унитазу, которым все мы пользуемся, что-то принципиально новое? Чтобы ответить на этот вопрос, корреспондент BBC Future решил изучить историю и психологию современной уборной.

Если верна скандинавская пословица "У любимого дитяти - множество имен", сортир занимает особое место в нашем сердце. Туалет (или, как его ласково называют в России, тубзик или толчок), в английском языке имеет десятки уменьшительных, ласкательных, уничижительных и просто нецензурных имен. Среди них - такие перлы, как "мусорный ящик" (litter box), "трон" (throne), "гром-ящик" (thunder box) и "горшок с медом" (honey pot).

В 2010 году британцы поставили ватерклозет на девятое место в списке величайших изобретений человечества - на одну ступеньку выше двигателя внутреннего сгорания, на 61 место выше нарезанного ломтиками хлеба для тостов и на 73 места выше "Фейсбука".

Значит ли это, что конструкция современного унитаза практически идеальна, или же его можно и нужно усовершенствовать? По этому поводу появляются различные продвинутые и экологически чистые идеи, но если взглянуть на историю туалета и наше к нему отношение, становится ясно, что внедрить какие-либо радикальные новшества тут будет очень сложно. В ходе истории наши отхожие места, соответствующие стандарты и привычки претерпели огромные изменения. Археологические находки свидетельствуют о том, что первые попытки упорядочить отправление естественной нужды были предприняты в Месопотамии в период между 3500 и 2500 годами до н. э.

В 300 годах до н. э. древние греки уже создавали сложные системы канализации. Во времена Римской империи лучшие уборные или, как их называли римляне, латрины имели обогрев, мраморные сидения и украшались скульптурными орнаментами. Это были элитные уборные, куда знать приходила не только по нужде, но и пообщаться.

"Там не было отдельных кабинок или перегородок, все сидели вместе", - писал в 2010 году археолог Зена Камаш. Большинство таких латрин вмещало одновременно более 15 посетителей, но один туалет второго века, обнаруженный на территории нынешней Сирии, был рассчитан на 80 человек.

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Там не было отдельных кабинок или перегородок, все сидели вместе

Однако прошли века, прежде чем само устройство туалетов начало меняться. В 1596 году сэр Джон Харрингтон опубликовал свою конструкцию туалета под названием "Аякс". Это был первый прообраз современного унитаза. Он был установлен в качестве второго трона для крестницы Джона Харрингтона - королевы Елизаветы Первой.

Позже, в 1775 году англичанин Александр Каммингс запатентовал водяной затвор, передовую для того времени конструкцию, дожившую до наших дней. Загнутая часть канализационной трубы втягивает содержимое унитаза и препятствует проникновению в туалетную комнату запаха, благодаря балансу давления воздуха выше и ниже водяного затвора.

Изобретение унитаза со сливным бачком стало настоящим прорывом. До появления ватерклозетов в моде были ночные горшки. В XIX веке в богатых домах пышные обеды могли продолжаться несколько часов, и справляться нужду на глазах у всех было обычным делом, говорит Филип Чонг, сотрудник исторического музея "Колборн лодж" в Торонто. (В этом здании первой половины XIX века в первозданном виде сохранен один из первых в городе домашних туалетов). Как рассказывает Чонг, после обеда женщины обычно удалялись в одну комнату, а мужчины - в другую. До изобретения ватерклозета в каждой из этих комнат стоял горшок - на виду у гостей.

Сливной бачок трансформировал наши ощущения при дефекации, избавив нас от неприятных запахов и сведя к минимуму зрительный контакт с собственными испражнениями. Теперь всю грязную работу за человека делала вода.

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На таком [NoMix] унитазе мужчины должны сидеть, даже если они отправляют малую нужду. Женщинам же в таком случае придется тщательно целиться

Но в конструкции унитазов есть и различия. Глубокая, наполненная водой труба в центре английского или американского унитаза сокращает инспектирование результата до беглого косого взгляда, в то время как в континентальной Европе предполагается наличие полочки, куда на обозрение хозяина выкладывается его драгоценная какашка, прежде чем он смывает ее водой из сливного бачка.

Но, так или иначе, появились серьезные аргументы в пользу того, что конструкция нынешних унитазов должна быть изменена. В британском доме на долю сливного бачка в среднем приходится по крайней мере 30% всей потребляемой воды. В последнее время все большее распространение получают унитазы с уменьшенным расходом воды, но и их 6,5-литровые бачки потребляют почти 12,000 литров в год на человека при скромном режиме в пять сливов в день.

Кроме того, современный унитаз сливает все свое содержимое вместе, за один присест. Оказывается, это нехорошо. Моча составляет лишь 1% домашних канализационных отходов. При этом в ней содержится 90% содержащегося в них азота, 50% фосфора и львиная доля растворенных медицинских препаратов, таких, например, как эндокринные разрушители, которые даже в минимальных количествах способны повлиять на гормональный фон человека и обитателей водного мира.

Неожиданно современные туалеты начинают казаться устаревшими конструкциями, транжирящими воду и загрязняющими окружающую среду.

Ревизия унитаза

Одним из новшеств в этой сфере стал унитаз NoMix, оснащенный отдельными отверстиями для мочи и кала. По маленькой нужде? Цельтесь в переднюю часть. Более твёрдые намерения? Выкладывайте их в заднее отверстие. Этот унитаз не сливает мочу в канализацию, а утилизирует ее, поэтому он потребляет меньше воды.

Подобная идея пришла в голову еще римскому императору Титу Флавию Веспасиану (69-79 г.г. до н.э.), внедрившему систему сбора мочи. При нем моча римлян облагалась налогом и продавалась в качестве моющего средства для стирки. Это был прибыльный бизнес, хоть и с душком.

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Изначально 80-85% людей посчитали, что это действительно хорошая идея. Но чем дольше они жили с таким унитазом, тем более критически к ему относились

Почему унитазы NoMix до сих пор не прижились? Для начала, на таком унитазе мужчины должны сидеть, даже если они отправляют малую нужду. Женщинам же в таком случае придется тщательно целиться. Когда эти унитазы установили в некоторых зданиях в Европе, люди отнеслись к ним с большими сомнениями.

Тове Ларсен, инженер-химик Швейцарского федерального института по окружающей среде (EAWAG) говорит, что в ее офисе такие туалеты стоят с 2006 года. Она руководила шестилетним исследованием, в ходе которого унитазы NoMix использовались в жилых домах Цюриха, в школе и в библиотеке. EAWAG гордится своей крупнейшей в мире лабораторией по исследованию и переработке мочи.

"Изначально 80-85% людей посчитали, что это действительно хорошая идея. Но чем дольше они жили с таким унитазом, тем более критически к ему относились, потому что эта технология еще не до конца отработана",- говорит Тове Ларсен.

Неприятие этого новшества помешало внедрить новые унитазы и в Соединенных Штатах. Научный сотрудник гавайского Института природной энергии Кришна Ламичхане безуспешно пытался организовать в своем институте подобные испытания по примеру проведенных в Непале. "В Соединенных Штатах переработка отходов на удобрения - плохая мотивация, поскольку удобрения здесь слишком дешевы", - говорит он.

Компания, выпускавшая унитазы NoMix, прекратила их производство, решив, что эта революционная технология слишком рискованна с коммерческой точки зрения.

Почему так сложно внедрить новые унитазы? Возможно, потому что любой новый способ справлять нужду делает этот процесс чуть менее отвлеченным и, как нам кажется, менее гигиеничным, что вызывает у нас чувство эстетического дискомфорта. Современный унитаз делает процесс дефекации достаточно не заметным, чтобы не вызывать неприятных чувств.

Психология горшка

Ник Хэслэм, написавший в 2012 году книгу "Психология туалетной комнаты", считает удивительным брезгливое отношение кто всему, что связано с испражнениями, несмотря на то, что это естественная функция организма, и туалет мы посещаем несколько раз в день.

"В обществе принято считать, что экскременты настолько ужасны, что их нужно побыстрее смыть. Мы должны стереть их без следа... Я думаю, тот факт, что мы испражняемся, закрывшись от других, делает это занятие чем-то постыдным: не дай бог, кто-то нас вдруг за этим делом застанет", - говорит он.

Возможно, когда-нибудь в будущем мы уже не будем сопротивляться замене наших привычных унитазов на что-нибудь новое. В конце концов, когда-то сама идея туалета внутри дома была воспринята в штыки. Прошло время, прежде чем люди смирились с мыслью о том, что они занимаются таким "грязным делом" в непосредственной близости от кухни или гостиной, говорит Филип Чонг.

Image caption Туалет на два унитаза в олимпийском Сочи: может быть, это и есть будущее?

Тем не менее, замечательное изобретения человечества - ватерклозет западного образца - выглядит все более и более устаревшим приспособлением. Наука показала, что существуют более экологически чистые и при этом абсолютно разумные конструкции. И тормозят прогресс в этой сфере отнюдь не заторы в канализационных трубах, а наши с вами психологические установки.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.