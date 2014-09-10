Нужен ли велосипедисту шлем? Или лучше без него?

Правообладатель иллюстрации Hovding

Почему некоторые велосипедисты избегают шлемов? В них якобы жарко, они портят прическу и вообще выглядят нелепо, утверждают шлемоненавистники. Шведская фирма Hövding приводит еще одну причину: стандартный велошлем – не слишком хорошая защита. И у компании есть решение этой проблемы, правда – со своими особенностями, как выяснил корреспондент BBC Autos.

В 2006 году студентки факультета промышленного дизайна Лундского университета в Швеции Анна Хаупт и Тереза Алстин решили в качестве учебного проекта разработать усовершенствованный велосипедный шлем. Главным вопросом была эстетика: далеко не всем людям (в том числе упомянутым студенткам) нравится носить защитный шлем на голове.

Кроме того, проведя исследования, они выяснили, что традиционная пластико-пенопластовая каска допускает не совместимые с жизнью перегрузки в слишком большом числе аварий.

В итоге компаньонки разработали новаторский шлем, самонадувающийся при столкновении. Он защищает гораздо большую площадь головы и шеи и обеспечивает улучшенную амортизацию.

Устройство компании Hövding, основанной Анной и Терезой, представляет собой по сути носимую подушку безопасности. Она производится в сотрудничестве с фирмой Alva Sweden, специализирующейся на автомобильных подушках. Технологическая начинка у такого "шлема" вполне под стать тем, что предохраняют автомобилистов: в воротнике упрятаны датчики движения, которые специально настроены реагировать на перегрузки, типичные для велосипедных аварий.

Сенсоры подзаряжаются через порт USB и могут работать до 18 часов на одном заряде. Устройство включается, когда велосипедист надевает его и застегивает молнию, совмещенную с кнопкой включения. Когда устройство прогнозирует неминуемое столкновение, оно за доли секунды надувается гелием из встроенного баллона – до того, как голова ударится об асфальт или автомобиль – и остается надутым еще несколько секунд, на случай повторных ударов.

Правообладатель иллюстрации Hovding Image caption Велосипедный шлем фирмы Hovding на шее: и никаких проблем с прической

Независимые тесты, проведенные шведской страховой компанией Folksam, показали, что шлем Hövding поглощает энергию ударов в три раза эффективнее обычных велосипедных касок.

А как насчет минусов? Главные из них на данный момент – цена и степень доступности. Шлем стоит 299 евро и продается только в Европе, хотя компания планирует расширять географию продаж. К тому же Hövding не защищает ездока от летящих объектов и может не сработать как следует на велосипедисте с чрезмерно пышной шевелюрой.

Поскольку датчики шлема настроены только на велосипедные аварии, он не подходит скейтбордистам, мотоциклистам или лыжникам.

Правообладатель иллюстрации Hvding Image caption К сожалению, шлем фирмы Hovding не подходит скейтбордистам, мотоциклистам или лыжникам

Если спросить директора фирмы Фредрика Карлинга о других потенциальных областях применения надувающегося шлема, он уклончиво отвечает: “Проектно-конструкторские изыскания Hövding конфиденциальны. Но можно сказать, что потребители проявляют большой интерес к другим сферам использования шлема".

На велосипеды пересаживается все больше жителей нашей планеты. Что ж, теперь хотя бы некоторые из них смогут ездить с хорошей защитой, не портя при этом себе прическу.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Autos.