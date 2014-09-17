Как регулировать секс в общественных местах

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Когда-то секс в общественном месте мог привести к аресту и предъявлению обвинений. Теперь, как пишет английская писательница и феминистка Джули Биндел, британские полицейские стали гораздо мягче относиться к такой "шалости".

Несколько десятилетий назад полицейские в Великобритании делали все от них зависящее, чтобы помешать гомосексуалистам заниматься сексом в общественных туалетах или других местах. Этих мужчин часто арестовывали, заводили на них дело и даже сажали в тюрьму.

Запрос, сделанный в прошлом году в соответствии с законом о свободе информации, выявил, что у полиции есть специальные инструкции, как осуществлять полицейский контроль за теми, кто занимается сексом в общественных местах.

И действительно, секс в общественных местах волновал блюстителей порядка еще с 1600-х годов. А в 1967 году в Британии был принят закон о преступлениях на сексуальной почве, направленный на борьбу с гомосексуалистами. Несмотря на то что в то время геи скрывали свою сексуальную ориентацию, это не останавливало их от занятий сексом в общественных местах.

Так в 1953 году сэр Джон Гилгуд, известный английский актер и театральный режиссер, был арестован в лондонском районе Челси за "домогательство". Другой актер Питер Дадли был, что называется, пойман с поличным в 1981 году в одном из лондонских общественных туалетов.

Певец Джордж Майкл, которого несколько лет назад задержали в общественном туалете Лос-Анджелеса, сказал, что он не видит ничего постыдного в том, чтобы искать сексуальных приключений и снимать потенциальных партнеров на улице.

От парка до туалета

Image caption Лондонский парк Hampstead Heath - популярное место среди любителей секса на свежем воздухе

Съем партнера на улице популярен и по сей день спустя 50 лет после декриминализации гей-секса в Великобритании. И теперь полиция обращает на это внимание только, если жалуются прохожие.

Секс в общественных местах популярен и среди гетеросексуальных пар, которые пытаются уединиться где угодно – от парка до туалета и темного переулка.

Десять лет назад английский футболист Стэн Коллимор признался, что он занимался сексом в парке на виду у прохожих, где его и застукали газетчики из "желтой прессы". Так широкой публике приоткрылась завеса с доселе необсуждаемой субкультуры.

И если в прошлом закон и следовавшие ему полицейские фокусировались только на геях, то самые свежие инструкции для блюстителей порядка включают в себя и то, как вести себя, заметив секс в общественном месте между гетеросексуальными парами.

Возникает вопрос, что считать общественным местом? Конечно, занятие сексом в лесу и на многолюдном пляже находятся по краям широкого спектра того, что можно отнести к понятию "общественное место". Но, тем не менее, и то, и другое может быть интерпретировано как занятие сексом в общественном месте.

В английском юридическом лексиконе есть даже такое выражение, как "общественная/публичная сексуальная среда" (public sex environment, PSE).

"PSE – это комплексное пространство и использование его для секса вызывает эмоции, чаще всего негативные, спровоцированные различными стереотипами и предрассудками", - говорится в полицейских инструкциях.

"Публичная сексуальная среда" может быть опасным местом, где совершаются изнасилования, кражи и другие серьезные преступления, о которых не сообщается в полицию", - гласит инструкция.

Исторический феномен

Очередное подтверждение тому, что британская полиция склоняется к более мягкому подходу пришло недавно из английского Брайтона – города, который славится своей толерантностью к геям. В ответ на жалобы местных жителей о том, что в последнее время в одном из парков города геи постоянно занимаются сексом, полиция посоветовала высаживать более высокие кусты в парке "для соблюдения приватности тех, кто занимается сексом на улице".

Профессор юриспруденции из Нортумбрийского университета Крис Эшфорд работает над книгой под названием "Публичный секс и закон: скрытое желание".

Его исследования показывают, что отношение правоохранительных органов к этому в разных регионах Великобритании значительно отличается друг от друга.

"Секс в общественном месте – это исторический феномен, и в разных странах мира популярностью пользуются разные виды такого секса", - говорит профессор Эшфорд.

"Например, геи предпочитают секс в туалетах и так называемый cottaging – секс между гомо- и бисексуальными мужчинами". И закон, подчеркивает профессор, реагирует соответственно - параграф 71 закона о сексуальных преступлениях от 2003 года прописывает наказание за секс в общественном туалете.

Интересно, что в английском – обиходном и юридическом – языке есть отдельные термины, описывающие секс в разных общественных местах. Для любителей секса в парке, которые при этом хотят, чтобы на них смотрели прохожие – один термин dogging, для тех, кто любит заниматься сексом на пляже – другой, для геев, снимающих партнеров на улице припасено слово cruising и так далее.

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Гей-активист Дэн Банкер говорит, что cruising и cottaging всегда были "огромной частью" гей- культуры. "Работая в службе помощи, которая дает разного рода советы членам ЛГБТ-сообщества, я был поражен, сколько женатых мужчин интересуются, в каком бы [общественном] месте им заняться сексом с мужчиной", - рассказывает Банкер.

По убеждению профессора Эшфорда, полиция должна найти баланс между тем, чтобы не ущемлять права тех, кто хочет заниматься сексом в общественных местах, и теми, кто не хочет этого видеть.

Несмотря на более мягкий подход к этому, сказать, что британская полиция смотрит на секс в общественном месте сквозь пальцы, тоже нельзя. В июне, например, парочке, занимающейся сексом в парке на глазах у изумленной публики, было вынесено предупреждение. Но, безусловно, соблюдение баланса между правами одних граждан и других – непростая для полиции задача.