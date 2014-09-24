Самый важный знак. Секрет успеха символов М и Ж

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Мы прибегаем к помощи этих повсеместно узнаваемых символов по нескольку раз на дню, даже не задумываясь об этом. А вот корреспондент BBC Future выяснил, что пиктограммы, обозначающие мужские и женские туалетные кабинки, совсем не так просты, как может показаться.

Несмотря на всю свою серьезность и глубину, фильм "Космическая одиссея 2001 года" Стэнли Кубрика содержит множество примеров проницательного юмора – даже на такие тривиальные темы, как отправление естественных нужд. В одном эпизоде доктору Хэйвуду Флойду, главе Национального совета по астронавтике, приспичило сходить по нужде на борту пассажирского рейса, следующего из США к гигантской орбитальной станции. Перед заветной дверью он натыкается на предупреждающий знак: "Туалет с нулевой гравитацией. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией". Далее следует собственно инструкция из доброго десятка пунктов, общим объемом свыше 700 слов. Чтобы прочесть ее вслух, понадобилось бы минут пять. Не самая приятная ситуация, если вам срочно нужно воспользоваться удобствами.

Ирония эпизода в том, что на пути простой и естественной функции человеческого организма встают сверхрациональные требования технологии XXI века, а также в том, что, несмотря на технический прогресс, человек по нескольку раз на дню сталкивается с неизбежной необходимостью, присущей его природе. По счастью, и в наши высокотехнологичные времена есть место простым и элегантным решениям. Среди них – мужская и женская фигурки на дверях туалета.

На Земле происходит дело или в космосе, меньше всего нам хотелось бы оказаться в неловкой ситуации, когда непонятно, каким туалетом и где можно воспользоваться. Парадоксально, но даже в наш век знаки на общественных уборных порой не только не помогают в выборе, а дополнительно усложняют его. Кириллическое письмо в русскоговорящих и Балканских странах практически гарантированно поставит в тупик большинство туристов из других частей света – точно так же, как и традиционные китайские и японские пиктограммы.

В Польше, например, можно встретить уборные, в которых мужские туалетные кабинки обозначены треугольником, а женские – кругом. В Литве для мужских используют треугольник основанием вниз, а для женских – основанием вверх. Подобные символы самоочевидны для местных жителей, но смогут ли их понять американцы, индонезийцы, немцы, кенийцы или перуанцы?

Условный рефлекс

Наиболее универсально понятные знаки на туалетных кабинках изображают простейшие силуэты мужчины и женщины. Их можно встретить по всему миру. Мужская фигурка похожа на традиционного пряничного человечка, а женская отличается от него только наличием платья. Несмотря на то, что многие женщины носят платья редко, если вообще их носят, данные символы понятны представителям обоих полов. Они напоминают фигурки в стиле "ручки-ножки-огуречек", которые рисуют дети как в Азии, так и в Америке или Европе.

Image caption Туалет в центре Лондона: джентльмены ходят сюда

Возможно, успех этих пиктограмм связан с условным рефлексом, который человечество выработало на протяжении поколений в ответ на распространившиеся по миру обычаи, традиции и стили изображения наиболее развитых цивилизаций.

Подобные примитивные рисунки архетипичны. Именно поэтому их повсеместно используют в разработке знаков и указателей - например, в международных аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Они могут обозначать что угодно: рестораны, кафе, бары, лифты, эскалаторы и тому подобное. Они интуитивно понятны, что делает сопутствующие пояснительные надписи ненужными. Таким образом удается избежать семантических проблем.

В английском языке существует как минимум три общеупотребимых синонима для слова "туалет". Есть и большой синонимический ряд для терминов "мужской" и "женский". До недавнего времени общественные туалеты в Британии обозначались надписями "леди" и "джентльмены". В наши дни количество леди поубавилось (хотя, возможно, кто-то поспорит с данным утверждением), да и джентльменов в истинном понимании этого слова осталось не так много. В результате надписи заменили на "мужчины" и "женщины". Или на пиктограммы.

Информативность и элегантность

Популярность указателей-пиктограмм легко объяснима. Для их понимания не нужно знать иностранные языки. Необязательно даже уметь читать на родном. Пиктограммы в общественных туалетах представляют собой удачный пример интуитивного дизайна. Если бы все дизайнеры подходили к работе с таким же рационализмом, наша жизнь, несомненно, существенно упростилась бы. С другой стороны, она стала бы чуточку менее интересной в отсутствие непонятных или неудачных знаков, вызывающих у нас смех или смущенную улыбку.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Никакой дискриминации! Обслуживаются и мужчины, и женщины

Непрофессиональный английский перевод китайских надписей и указателей стал уже притчей во языцех, излюбленной тематикой тысяч начинающих и профессиональных фотографов. В то же самое время дизайнеры, поколение за поколением, работают над тем, чтобы увеличить информативность универсально понятных знаков, не теряя при этом элегантности.

Впрочем, указатели в общественных местах выходят за рамки нашего традиционного восприятия дизайна. По-видимому, процесс их считывания имеет под собой научное объяснение. Точно так же, как мы запрограммированы на восприятие красного цвета как запретного, наша реакция на символы, обозначающие мужчину или женщину на дверях туалета, является рефлективной. Качество исполнения рисунка не имеет значения – наш мозг все равно безошибочно считывает содержащуюся в нем информацию.

Классика дизайна

Один из самых удачных примеров интуитивно понятного дизайна для публичных туалетов был произведен по заказу британского государственного железнодорожного оператора British Rail в середине 1960-х гг. Над новым корпоративным стилем компании трудился дизайнерский дом DRU (Design Research Unit), основанный Маркусом Брумвеллем и Мишей Блэком в 1943 г. Дизайнеры Маргарет Калверт и Джок Киннайр разработали мгновенно узнаваемый фирменный шрифт, основанный на шрифте Helvetica. DRU создал единый стиль надписей и символов для подвижного состава, станций и расписаний движения поездов British Rail. И, разумеется, для туалетов.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Нетрадиционные символы, может быть, и остроумны, но не прижились

Чуть позже британский опыт использовали в Америке. В 1974 г. департамент транспорта США заказал Американскому институту графических искусств разработку пиктограмм для всего общественного транспорта страны – автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского. Совместно со специалистами по графическому дизайну из компании Cook and Shanosky Associates институт создал 34 знака (впоследствии их стало 50) для обозначения лифтов, эскалаторов, комнат матери и ребенка, а также общественных туалетов. Дизайн оказался настолько удачным, что им пользуются до сих пор. Как и в случае с корпоративным стилем British Rail 1960-х годов, система указателей американского департамента транспорта считается классическим примером современного дизайна.

Конечно, предупреждающую надпись на двери космического туалета в знаменитом фильме придумали для комического эффекта, но этот эпизод заставляет задуматься о том, насколько гениально просты универсально понятные обозначения на общественных уборных. Благодаря им экономится драгоценное время, а ведь в таком деликатном деле каждая секунда на счету.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.