Лондонский кинофестиваль: премьеры, "Левиафан", "Майдан"

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Необычайно теплое лондонское бабье лето, кажется, наконец, подходит к концу, и киноманы, как и каждый октябрь вот уже много лет, погружены в изучение толстенной брошюры открывающегося в среду Лондонского кинофестиваля.

Теперь, вместо парков и загородных поездок, все эти две недели они будут лихорадочно перебегать от одного кинотеатра к другому, стремясь в и без того плотный график столичной жизни втиснуть как можно больше новых фильмов предельно плотной и, как всегда, очень интересной фестивальной программы.

245 художественных и документальных фильмов, 16 мировых, 38 европейских премьер, обширная архивная и образовательная программа, обилие короткометражек и анимации – кино на любой вкус, любой жанр и любой возраст.

Подобный широчайший охват – отличительная черта лондонского кинофорума. Долгие годы он числился "фестивалем фестивалей". Здесь не было броских ярких конкурсов и призов, почти не было пресловутой "красной дорожки" и сопутствующего ей неизбежного медийного безумия. Главное его достоинство – спокойный неторопливый показ всего лучшего, что скапливается в мировом кино от октября по октябрь и что необязательно попадает в коммерческий прокат.

В последние годы ситуация меняется. Складывавшаяся десятилетиями и казавшаяся непоколебимой традиционная мировая фестивальная иерархия подвергается стремительному натиску новичков. Старым зубрам – Канну, Венеции и Берлину – все труднее и труднее удерживать свое превосходство над стремительно набирающими силу Торонто, Нью-Йорком и Римом. В такой атмосфере Лондон тоже неизбежно втягивается в фестивальную гонку. Несколько лет назад был все же введен конкурс, и даже учреждены призы. Но по значимости и престижу им пока все же сильно далеко до каннских "пальмовых ветвей", венецианских "львов" и берлинских "медведей". Главным образом потому, что участвующие в конкурсе картины, как правило, уже были "засвечены" на других, более авторитетных фестивалях.

Внимание потому по-прежнему концентрируется на громких, чаще всего внеконкурсных мировых и европейских премьерах, которые выносятся на открытие и закрытие фестиваля и специальные, так называемые гала-показы.

Открытие, закрытие и гала

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption В центре открывающей фестиваль картины "Имитационные игры" - драматическая судьба гениального ученого-гея Алана Тьюринга

Открывается Лондонский фестиваль, по традиции, британской картиной. В пору неумолимо растущей интернационализации и глобализации всего на свете, в том числе и кино, определить национальную принадлежность того или иного фильма становится нередко все труднее и труднее.

На этот раз, впрочем, сомнений никаких нет. Более британскую картину придумать было бы трудно. "Имитационная игра" (The Imitation Game) — историческая драма о гениальном британском ученом, одном из предвестников кибернетики Алане Тьюринге, который в годы Второй мировой войны взломал так называемую "Энигму" – сверхсекретный код для передачи военных сообщений вермахта. Как считают историки, именно его работа во многом предопределила успех британской армии в борьбе против Третьего рейха. Драматизм этой подлинной истории придает гомосексуальность Тьюринга, преследовавшаяся в те годы по британскому закону. Никакие заслуги не спасли его от уголовного преследования и тюремного заключения. Кроме захватывающего и драматичного сюжета успех картины гарантирует и исполнитель главной роли – сверхпопулярный после своего телевизионного "Шерлока Холмса" Бенедикт Камбербэтч.

Еще более громкое имя числится в титрах фильма-закрытия. Складывается ощущение, что Брэдд Питт, пресытившись светскостью и звездностью своей личной жизни, на экране стремится к суровым, максимально приближенным к жизни и совсем не гламурным ролям. В фильме "Ярость" (Fury) тоже, кстати, отнесенном во времена Второй мировой войны, он играет американского сержанта, командира танка, который на последнем этапе войны прорывается сквозь заслоны германских войск. По первым предварительным оценкам, по силе и достоверности батальных сцен картина режиссера Дэвида Эйлера превосходит даже считавшуюся до сих пор эталоном жанра "Спасти рядового Райана" Стивена Спилберга.

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption Новая работа живого классика британского кино Майка Ли посвящена великому английскому художнику Уильяму Тернеру. В главной роли - Тимоти Сполл

Среди других ожидающихся премьер особое место занимает картина "Мистер Тернер". Режиссер Майк Ли – ветеран и один из самых уважаемых мастеров британского кино - не сумел взять с этой своей работой "Золотую пальмовую ветвь" в Канне. Однако история жизни великого английского художника Уильяма Тернера, блестяще сыгранного постоянным актером Майка Ли Тимоти Споллом, привлечет внимание и любителей кино, и любителей живописи. Галерея "Тейт" подгадала к премьере открытие выставки работ Тернера.

И еще один фильм невозможно не упомянуть. "Мужчины, женщины и дети" режиссера Джейсона Райтмана – очередная (после картины Спайка Джонза "Она") - попытка проследить средствами кинематографа степень проникновения интернет-технологий в нашу жизнь и их влияние на человеческие отношения. Но если в отнесенной в ближайшее будущее картине Джонза герой влюблялся в мастерски созданную компьютерную программу, то в картине Райтмана бесконечные имейлы, эсэмэски, чаты, твиты, инстаграммы заполняют экран вместе с живыми людьми и становятся полноправными участниками действия – как и в нашей жизни.

Конкурс

А что же все-таки конкурс? В борьбу за главный приз фестиваля включаются двенадцать картин.

Признанный французский мастер Франсуа Озон привез в Лондон свою новую работу "Новая подруга". Провокативная сатира, как это нередко у Озона ("Криминальные любовник", "8 женщин", "5х2" и др.), касается самых острых проблем сексуальности и семейной жизни.

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption Иранский мастер Мохсен Махмальбаф свою новую работу "Президент" снял в Грузии

Вынужденный бежать из преследующего своих великолепных киномастеров Ирана режиссер Мохсен Махмальбаф вот уже почти десять лет живет во Франции. Однако его новая работа "Президент" сделана в Грузии с грузинскими актерами. Едкая политическая сатира о карикатурном диктаторе неназванной маленькой страны, несмотря на некоторую заезженность темы, в руках мастера сохраняет и остроту и актуальность.

Иран представлен на фестивале еще одной картиной – "Девушка идет домой ночью одна". Картины о вампирах обычно проходят по категории "Б" и редко удостаиваются внимания на серьезных фестивалях. Однако молодая иранская дебютантка Ана Али Амирпур уже вызвала своей стильной черно-белой работой сенсацию на фестивале независимого кино Sundance в американском штате Юта в январе этого года и теперь попала и в лондонский конкурс.

Актуальной политикой пронизана и номинально французская, но снятая в Мавритании и Мали картина малийского режиссера Абдерахмана Сиссоко. "Тимбукту" – почти документальный срез страшной реальности в давшем название фильму городе в Мали, захваченном исламскими фундаменталистами, которые насаждают там радикальные законы шариата, подавляя при этом малейшие проявления свободной от средневекового мракобесия жизни.

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption Картина Андрея Звягинцева "Левиафан" претендует на главный приз Лондонского кинофестиваля

Ну и, наконец, российская картина "Левиафан". Это всего лишь четвертый полнометражный фильм режиссера Андрея Звягинцева, но три предыдущие его картины ("Возвращение", "Изгнание" и "Елена"), как теперь уже кажется, бесспорно, застолбили за ним место в элите мирового кинематографа. "Левиафан" был уже на конкурсе этого года в Канне, где получил приз за лучший сценарий. Он же выдвинут и на "Оскара" как лучший фильм на иностранном языке. Здесь же в Лондоне картина Звягинцева, по мнению специалистов, имеет серьезные шансы повторить успех четырехлетней давности фильма Алексея Попогребского "Как я провел этим летом" и стать победителем конкурса.

Пост-советское присутствие

"Левиафан" – быть может, самая громкая и самая многообещающая, но далеко не единственная картина, представляющая пост-советское кино на Лондонском кинофестивале.

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption "Майдан" - пронзительная хроника противостояния на центральной площади Киева, которое вылилось в главную политическую историю нынешнего года.

Украинский режиссер Сергей Лозница уже в третий раз привозит в Лондон свою работу. Номинально Лозница числится документалистом, но два показанных в прошлые годы в Лондоне фильма – "Счастье мое" и "В тумане" – были художественными картинами. Снятый в течение прошлой зимы "Майдан" – принципиальное возвращение к кинодокументалистике. Название говорит само за себя, и двухчасовая картина - пронзительная хроника противостояния на центральной площади Киева, которое, в конечном счете, вылилось в главную политическую историю нынешнего года.

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption Фильм украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого "Племя" - одна из самых ожидаемых картин фестиваля

Еще один украинский фильм – "Племя" – казалось бы, наоборот, уходит от всяческой политической актуальности. Дебютная работа режиссера Мирослава Слабошпицкого уже привлекла к себе немалое внимание шокирующей тематикой – жесткая и суровая жизнь подростков в школе-интернате для глухонемых и дерзким кинематографическим приемом. Все диалоги в фильме происходят на языке знаков без поясняющих субтитров. В программе фестиваля фильм назван "одним из выдающихся кино-открытий 2014 года".

Также в программе фестиваля – казахстанская картина "Нагима" и еще две российские ленты: документальный фильм "Кровь" и художественный "Еще один год".