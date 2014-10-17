Юный борец с морским мусором не сдается

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Боян Слат, 20-летний голландец, живет одной мечтой - избавить мировой океан от миллионов тонн пластикового мусора, который загрязняет его.

Эта мысль впервые осенила его в возрасте 16 лет, летом 2011 года, когда он нырял у берегов Греции. Он обратил внимание, что видел под водой больше пластиковых пакетов, чем рыб.

По его словам, все вокруг говорили, что ничего тут не поделаешь, что с пластиком в морях бороться невозможно. Тогда он впервые задумался над тем, так ли это.

За последние 30-40 лет в воды мирового океана попали миллионы тонн пластика.

В настоящее время в мире производится 288 млн тонн пластика в год, из которых около 10% заканчивает свой путь в море. До 80% этого пластика имеет "сухопутное" происхождение. Чаще всего это бытовой мусор, который через системы канализации попадает сначала в реки, а затем в моря.

Этот пластик попадает в сложную систему океанских течение и концентрируется в пяти гигантских "мусороворотах", самым известным из которых является огромное Тихоокеанское мусорное пятно, расположенное между Гавайскими островами и Калифорнией.

Правообладатель иллюстрации WIKI Image caption Морские течение создают зоны концентрации мусора в мировом океане

Концентрация пластикового мусора в таких районах очень высока - иногда вода там напоминает пластиковый суп, - общая площадь таких пятен огромна, а кроме того, они медленно вращаются. Эти факторы затрудняют работу по их ликвидации.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Боян демонстрирует мусор, собранный в северной Атлантике

"Многие думают, что мусор там собрался в виде острова, по которому чуть ли не ходить можно, - говорит Слат. - На самом деле, эти пятна занимают миллионы квадратных километров. Если направить туда для очистки суда с сетями и тралами, на это уйдут тысячелетия. Не говоря уже о том, что это потребует огромных затрат, и может пострадать рыба".

В школе Слат много думал об этой проблеме и пришел к выводу, что необходимо воспользоваться существующими в океане течениями и заставить их работать на благо человечества.

Он сделал это темой своего школьного научного проекта. Его предложение описывает систему плавучих барьеров, закрепленных якорями, которые будут перехватывать мусор и направлять его в направлении плавучих платформ с установками по переработке пластика в топливо и другое полезное сырье.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Этот мусор часто оказывается в желудках морских птиц и животных

Это предложение получило специальный приз Технологического института в Делфте. Но Слат на этом не успокоился. С детства он хотел стать инженером и особенно интересовался ракетами.

После школы он поступил в Делфтский университет на отделение аэрокосмической техники, но мысль об очистке мирового океана от пластикового мусора не отпускала его.

Он создал специальный фонд - The Ocean Cleanup - и разместил в интернете презентацию под названием "Как океаны могут очиститься сами". А через полгода после начала занятий в университете он решил прервать свой курс и попробовать претворить свои идеи в жизнь.

В тот момент все его сбережения составляли всего 200 евро, и он провел несколько месяцев, пытаясь найти спонсоров. По его словам, никто на его предложения не откликался, хотя однажды он разослал свой призыв сразу 300 компаниям в один день.

Но затем произошло нечто неожиданное. 26 марта 2013 года, спустя несколько месяцев после того как ролик с его презентацией появился в интернете, видео вдруг стало распространяться со скоростью вируса и привлекло внимание сотен тысяч людей.

Слат в первый же день получил полторы тысячи предложений о помощи. Он создал отдельную страницу на своем сайте для сбора средств по принципу "краудфандинга" и за 15 дней получил 80 тысяч долларов.

Объем пластика, попадающего в морские экосистемы, настолько велик, что в недалеком будущем мы столкнемся с ситуацией, когда он составил треть от биомассы всех рыб.

По данным Экологической программы ООН, на один квадратный километр морской акватории приходится в среднем 13 тысяч плавающих фрагментов пластика. Проблема в том, что с годами они перемалываются морскими течениями в миллионы более мелких фрагментов. Многие из них попадают в системы пищеварения морских животных с непредсказуемыми последствиями.

Правообладатель иллюстрации WIKIPEDIA Image caption Останки птенца альбатроса с проглоченными им пластиковыми фрагментами

Особенно страдают от этого альбатросы, питающиеся икринками летучей рыбы, которые прикрепляются к любым плавающим объектам - чаще всего это фрагменты пластика.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Детеныш тюленя пытается преодолеть завалы из мусора на побережье Перу

Доктор Ян Андрис ван Франекер из Института морских ресурсов и экосистем в Нидерландах держит в своем кабинете целую коллекцию мусора из таких мусорных океанских концентраций - тут зубные щетки, зажигали, поплавки, мячики для гольфа, аппликаторы для женских тампонов - все они найдены в останках птенцов-альбатросов.

Морские черепахи также часто гибнут, запутавшись в пластиковых пакетах, принимая их за медуз, которыми они питаются. Когда черепаха начинает жевать такой пакет, она не в состоянии остановиться из-за отработанной миллионами лет эволюции особой конструкции глотки, которая не дает скользкой медузе выбраться наружу.

Впрочем количество пластиковых фрагментов, которые ван Френекер обнаруживает в морских птицах, сократилось вдвое по сравнению с 80-ми годами прошлого века. Вероятно, производители стали выбрасывать меньше пластика, чем раньше, так как им невыгодно терять слишком много сырья. Но потребители ведут себя иначе - как говорит ученый, пластиковый мусор легче выбросить, чем переработать.

Однако предложение Слата, распространившись по всемирной сети, вызвало критику многих специалистов. Они отмечают, что куда более рациональным решением проблемы пластикового мусора было бы не его ликвидация в море, а предотвращение попадания пластика в реки и каналы.

В ответ Слат приступил к первому этапу изучения путей реализации своего проекта. Он набрал около сотни добровольцев во многих странах мира, среди которых есть как серьезные ученые и инженеры, так и студенты и школьники.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Боян Слат испытывает устройство мусорного барьера в Атлантике

Сам Слат отправился с экспедицией к Североатлантическому мусорному пятну, где он предлагает установить первую платформу.

"Первые три дня я сильно страдал от морской болезни, - рассказывает он. - Постоянно дул сильный ветер, а волны достигали трех метров".

В июне этого года, за месяц до своего 20-летия, Слат опубликовал 530-страничный доклад о своем проекте. Обложка буклета была изготовлена из переработанного пластикового мусора.

Документ, в составлении которого приняло участие 70 инженеров и ученых, содержит данные о компьютерных моделях плавучих барьеров. Он ответил на многие критические замечания, высказывавшиеся ранее. За этим последовала новая кампания по краудфандингу, которая принесла уже 2 млн долларов. Этого оказалось достаточно для финансирования крупного пилотного проекта в будущем году. Слат надеется, что уже к 2020 году платформа в Северной Атлантике станет реальностью.

Однако критические голоса в его адрес продолжают звучать. Например, доктор ван Франекер считает, что проект Слата не решит проблемы с морскими птицами, которые питаются икринками, прикрепленными к плавающим кусочкам пластика.

Другие ученые указывают, что предлагаемые Слатом устройства будут отсеивать из морской воды кусочки пластика больше 2 мм в диаметре, а более мелкие фрагменты останутся в воде и будут наносить вред и далее.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Морские черепахи часто гибнут, запутавшись в сетях

В настоящее время в мире появляются коммерческие компании, которые создают оборудование для перехвата пластикового мусора в реках и каналах. В Нидерландах проходит испытание устройства Plastic Visser ("пластиковый рыболов"), а в бухте американского города Балтимора уже действует барьер на солнечной и приливной энергии Trash Wheel.

Пока что Слат остается в Голландии, так как в этой стране есть много морских инженеров и специализированных компаний, который могут оказаться при реализации его проекта. Слат считает, что голландцы привыкли относиться к морю по-свойски и уверены, что все проблемы имеют техническое решение.

Слат продолжает упорно трудиться над своим проектом, хотя его сокурсники иногда поддразнивают его, рассказывая о своей веселой студенческой жизни. Его рабочий день нередко длится по 15 часов, и Слан не собирается снижать темпов.

"Если вы хотите чего-нибудь добиться в жизни, начинайте как можно раньше", - замечает он.