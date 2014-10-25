Как НЛО остановили футбольный матч

Правообладатель иллюстрации Archyvio Firenze Image caption Стадион Артемия Франки перед матчем (архивная фотография)

60 лет назад футбольный матч во Флоренции прервался в самом разгаре. Зрители и футболисты замерли - кто на поле, а кто на трибунах: над стадионом пролетели неопознанные летающие объекты. Началось нашествие инопланетян? А если нет, то что это было?

День 27 октября 1954 года в Тоскане выдался солнечным и погожим. По-осеннему свежий воздух был прозрачен и чист. Один из лучших футбольных клубов того времени, "Фиорентина", играл против другого местного клуба, не столь знаменитого, - "Пистойезе".

10 тысяч фанатов наблюдали за матчем с трибун стадиона Артемио Франки. И вдруг, в самом начале второго тайма, стадион замер, после чего вся толпа разразилась криками. Болельщики перестали следить за игрой и уставились в небо, показывая на что-то пальцами. Футболисты остановились, и ставший вдруг никому не нужным мяч сиротливо замер на траве.

Одним из футболистов был Ардико Маньини, местная легенда, игравший в команде Италии на Чемпионате мира в 1954 году.

"Я помню все от А до Я, - вспоминает Маньини. - Над стадионом медленно-медленно проплывало что-то, что больше всего походило на яйцо. Все смотрели вверх. Кроме того, по небу разлилось какое-то серебристое сияние".

"Мы были просто потрясены, потому что никогда раньше не видели ничего подобного. Мы были просто в шоке", - говорит он.

Image caption Игра остановилась, потому что и зрители, и футболисты наблюдали за непонятным явлением

Игру приостановили потому что, как написал позднее в отчете судья, "зрители увидели что-то в небе".

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Заголовок на странице газеты La Nazione гласит: "С неба Тосканы упали стеклянные нити, после того как над стадионом пролетели летающие тарелки"

Среди зрителей на трибунах был Джижи Бони, один из самых верных болельщиков "Фиорентины".

"Я прекрасно помню это невероятное зрелище, - вспоминал он позднее. - В небе над стадионом появились какие-то объекты. Сначала они двигались очень быстро, а потом как-то сразу остановились. Больше всего они походили на кубинские сигары. Просто, как только я их увидел, мне на ум немедленно пришли сигары, и именно кубинские".

Бони провел немало времени, вновь и вновь прокручивая в голове события того дня: "Я думаю, что эти предметы были внеземного происхождения. Я в это верю, и никак иначе для себя объяснить это зрелище не могу".

Еще один футболист, Ромоло Тучи, по-прежнему бодрый 70-летний мужчина, согласен с Бони: "Тогда во всем мире все говорили о пришельцах, об НЛО, а мы все это видели наяву, своими собственными глазами".

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption "Волна летающих тарелок над Италией", - гласит заголовок в газете Domenica del Corriere через три года после описываемых событий. Фотография предоставлена Fondazione Corriere della Sera

Image caption НЛО над стадионом. Рисунок Сильвио Нери

Случай на стадионе Артемио Франки нельзя объяснить массовой истерией – в течение нескольких дней НЛО наблюдали над многими городами Тосканы. Некоторые очевидцы говорят о том, что луч яркого белого цвета висел в небе над городом Прато, к северу от Флоренции.

Роберто Пинотти, президент Итальянского национального центра по изучению НЛО, готов говорить о событиях того дня часами. Он написал множество книг об НЛО, и его дом в центре Флоренции забит старыми афишами итальянских фильмов о пришельцах, газетными вырезками и черно-белыми фотографиями, на которых запечатлены размазанные "летающие тарелки".

"Игроки и зрители были просто потрясены, когда увидели эти объекты над стадионом, - рассказывает Пинотти. - Тогда газеты писали о нашествии марсиан. Конечно, теперь мы знаем, что это не так. Но мы можем прийти к выводу, что за этот феномен несут ответственность разумные существа - с высокоразвитыми технологиями, явно внеземного происхождения".

Пинотти очень хотелось бы узнать, что это за вещество сыпалось тогда с неба. Под "веществом" он имеет в виду то самое, что Маньини назвал "серебристым сиянием".

"Доказано, что одновременно с НЛО, пролетевшими над Флоренцией, с неба сыпалась какая-то странная клейкая субстанция, - продолжает рассказ Пинотти. - Мы называем ее "волосами ангелов". Проблема в том, что через сравнительно небольшой промежуток времени, она полностью разрушилась".

Сам Пинотти наблюдал за таинственным феноменом, будучи еще 10-летним мальчиком: "Среди бела дня крыши флорентийских домов покрыло какое-то белое вещество, как будто выпал снег. А через час оно полностью растаяло. И никто так и не знает, какую связь странная белая субстанция имела с НЛО".

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Таинственное вещество, найденное в Тоскане в 1954 году

Различные свидетели, описывая белое вещество, говорили, что оно было похоже на хлопок, или паутину. Собрать его, однако, так и не представилось возможным, потому что в человеческих руках оно полностью распадалось. И все-таки нашлись люди, решившие, во что бы то ни стало, выяснить что же это такое было.

Одним из них был журналист флорентийской газеты La Nazione, ныне покойный Джорджио Батини. В 2003 году он рассказал итальянской телевизионной программе "Путешественник", как в этот день сотни людей позвонили в газету, чтобы рассказать о таинственном явлении. Сам Батини в этот момент находился на работе. Здание редакции располагалось в самом центре города, и из его окон небо не просматривалось: его загораживал знаменитый собор. Батини, у которого разыгралось любопытство, решил забраться на крышу.

Журналист решил разобраться. В своих поездках по провинции он наткнулся на небольшую рощу, деревья которой "украшали" клочки какого-то "пуха". Он достал из кармана спички, и намотал на них таинственную субстанцию, которую отдал на химический анализ в лабораторию флорентинского университета. Как выяснилось, он был не первым, кому пришла в голову подобная идея.

В лаборатории провели спектрографический анализ субстанции и определили, что она состояла из бора, кальция, и магния, и не являлась радиоактивной. К сожалению, откуда взялось это сочетание химических элементов, по-прежнему было совершенно непонятно, а сам объект исследования был полностью уничтожен в ходе анализа.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Ученые проанализировали "волосы ангела", но к однозначному выводу так и не пришли

Могло ли таинственное вещество иметь внеземное происхождение? Серьезные ученые так не думают. Джеймс Макгаха, бывший пилот ВВС США, теперь переквалифицировавшийся в астронома и работающий в обсерватории Grassland в восточной Аризоне, более 40 тысяч часов провел, наблюдая за ночным небом. Не говоря уже о часах, проведенных им в кабине американского боевого истребителя. Он считает, что всему есть простое и рациональное объяснение.

"Феномен НЛО - это миф: магия и предрассудки, помноженные на идею, что каким-то образом к нам сюда явятся пришельцы - чтобы либо нас спасти, либо уничтожить", - говорит он.

Он считает, что те самые "волосы ангелов" были ничем иным как мигрирующими вместе с паутиной пауками.

"Сначала я думал, что флорентинцы наблюдали болид, яркий метеор, сгоревший в атмосфере. Они могут иметь форму сигар, от которых, в процессе падения, отваливаются куски. Но потом мне стало вполне очевидно, что этот феномен объясняется миграцией пауков".

"Они плетут очень тонкую паутину, которой пользуются как парусом. Несколько паутин склеивается вместе, и пауки путешествуют на таком "корабле", перемещаясь с места на место. Он может лететь на высоте до 500 метров, и блики солнца на паутине, создают самые невероятные визуальные эффекты".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А может быть, в неизвестном феномене в Тоскане виноваты мигрирующие пауки?

"И когда какая-то часть паутины отрывается и падает на землю, вполне можно счесть все это магией, - заключает Макгаха, - но я почти уверен, что именно это в тот день и произошло".

Эта теория подтверждается хорошо известным феноменом, что пауки в Северном полушарии мигрируют с места на место как раз в сентябре и октябре. Однако сторонников НЛО это не убеждает.

"Разумеется, я слышал об этих мигрирующих пауках, это – полная чушь! Старая сказка, причем глупая сказка", - возмущается Пинотти.

Свои возражения он основывает на химическом анализе проб "волос ангелов". Паутина состоит из белков. Это – органическое вещество, состоящее из азота, кальция, водорода и кислорода, тогда как пробы, собранные Батини, имели совершенно иной химический состав.

Image caption Футболисты Ардико Маньини, Рональдо Лорни и Ромоло Тучи и их болельщик Джиджи Бони (второй справа) на стадионе Артемио Франки

Через 60 лет после события шансы точно определить, что же произошло тогда во Флоренции, ничтожно малы. Ученый-химик Филип Болл, в принципе, согласен, что химический состав "волос ангелов" не соответствует химическому составу паутины.

"Магний и кальций достаточно широко распространенные элементы в живых организмах, но бор и кремний встречаются существенно реже. И если проведенный химический анализ считать верным, то крайне маловероятно, что это вещество является продуктом жизнедеятельности пауков", - говорит он.

Так что и по сей день тайна остается тайной. И не важно, что говорят ученые. Для сторонников НЛО этот феномен все равно имеет и будет иметь внеземное происхождение.

Рональдо Тучи, однако, рад, что увидел все это собственными глазами: "Меня словно заворожило, и я был очень-очень счастлив."