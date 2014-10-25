Как НЛО остановили футбольный матч
60 лет назад футбольный матч во Флоренции прервался в самом разгаре. Зрители и футболисты замерли - кто на поле, а кто на трибунах: над стадионом пролетели неопознанные летающие объекты. Началось нашествие инопланетян? А если нет, то что это было?
День 27 октября 1954 года в Тоскане выдался солнечным и погожим. По-осеннему свежий воздух был прозрачен и чист. Один из лучших футбольных клубов того времени, "Фиорентина", играл против другого местного клуба, не столь знаменитого, - "Пистойезе".
10 тысяч фанатов наблюдали за матчем с трибун стадиона Артемио Франки. И вдруг, в самом начале второго тайма, стадион замер, после чего вся толпа разразилась криками. Болельщики перестали следить за игрой и уставились в небо, показывая на что-то пальцами. Футболисты остановились, и ставший вдруг никому не нужным мяч сиротливо замер на траве.
Одним из футболистов был Ардико Маньини, местная легенда, игравший в команде Италии на Чемпионате мира в 1954 году.
"Я помню все от А до Я, - вспоминает Маньини. - Над стадионом медленно-медленно проплывало что-то, что больше всего походило на яйцо. Все смотрели вверх. Кроме того, по небу разлилось какое-то серебристое сияние".
"Мы были просто потрясены, потому что никогда раньше не видели ничего подобного. Мы были просто в шоке", - говорит он.
Игру приостановили потому что, как написал позднее в отчете судья, "зрители увидели что-то в небе".
Среди зрителей на трибунах был Джижи Бони, один из самых верных болельщиков "Фиорентины".
"Я прекрасно помню это невероятное зрелище, - вспоминал он позднее. - В небе над стадионом появились какие-то объекты. Сначала они двигались очень быстро, а потом как-то сразу остановились. Больше всего они походили на кубинские сигары. Просто, как только я их увидел, мне на ум немедленно пришли сигары, и именно кубинские".
Бони провел немало времени, вновь и вновь прокручивая в голове события того дня: "Я думаю, что эти предметы были внеземного происхождения. Я в это верю, и никак иначе для себя объяснить это зрелище не могу".
Еще один футболист, Ромоло Тучи, по-прежнему бодрый 70-летний мужчина, согласен с Бони: "Тогда во всем мире все говорили о пришельцах, об НЛО, а мы все это видели наяву, своими собственными глазами".
Случай на стадионе Артемио Франки нельзя объяснить массовой истерией – в течение нескольких дней НЛО наблюдали над многими городами Тосканы. Некоторые очевидцы говорят о том, что луч яркого белого цвета висел в небе над городом Прато, к северу от Флоренции.
Роберто Пинотти, президент Итальянского национального центра по изучению НЛО, готов говорить о событиях того дня часами. Он написал множество книг об НЛО, и его дом в центре Флоренции забит старыми афишами итальянских фильмов о пришельцах, газетными вырезками и черно-белыми фотографиями, на которых запечатлены размазанные "летающие тарелки".
"Игроки и зрители были просто потрясены, когда увидели эти объекты над стадионом, - рассказывает Пинотти. - Тогда газеты писали о нашествии марсиан. Конечно, теперь мы знаем, что это не так. Но мы можем прийти к выводу, что за этот феномен несут ответственность разумные существа - с высокоразвитыми технологиями, явно внеземного происхождения".
Пинотти очень хотелось бы узнать, что это за вещество сыпалось тогда с неба. Под "веществом" он имеет в виду то самое, что Маньини назвал "серебристым сиянием".
"Доказано, что одновременно с НЛО, пролетевшими над Флоренцией, с неба сыпалась какая-то странная клейкая субстанция, - продолжает рассказ Пинотти. - Мы называем ее "волосами ангелов". Проблема в том, что через сравнительно небольшой промежуток времени, она полностью разрушилась".
Сам Пинотти наблюдал за таинственным феноменом, будучи еще 10-летним мальчиком: "Среди бела дня крыши флорентийских домов покрыло какое-то белое вещество, как будто выпал снег. А через час оно полностью растаяло. И никто так и не знает, какую связь странная белая субстанция имела с НЛО".
Различные свидетели, описывая белое вещество, говорили, что оно было похоже на хлопок, или паутину. Собрать его, однако, так и не представилось возможным, потому что в человеческих руках оно полностью распадалось. И все-таки нашлись люди, решившие, во что бы то ни стало, выяснить что же это такое было.
Одним из них был журналист флорентийской газеты La Nazione, ныне покойный Джорджио Батини. В 2003 году он рассказал итальянской телевизионной программе "Путешественник", как в этот день сотни людей позвонили в газету, чтобы рассказать о таинственном явлении. Сам Батини в этот момент находился на работе. Здание редакции располагалось в самом центре города, и из его окон небо не просматривалось: его загораживал знаменитый собор. Батини, у которого разыгралось любопытство, решил забраться на крышу.
Журналист решил разобраться. В своих поездках по провинции он наткнулся на небольшую рощу, деревья которой "украшали" клочки какого-то "пуха". Он достал из кармана спички, и намотал на них таинственную субстанцию, которую отдал на химический анализ в лабораторию флорентинского университета. Как выяснилось, он был не первым, кому пришла в голову подобная идея.
В лаборатории провели спектрографический анализ субстанции и определили, что она состояла из бора, кальция, и магния, и не являлась радиоактивной. К сожалению, откуда взялось это сочетание химических элементов, по-прежнему было совершенно непонятно, а сам объект исследования был полностью уничтожен в ходе анализа.
Могло ли таинственное вещество иметь внеземное происхождение? Серьезные ученые так не думают. Джеймс Макгаха, бывший пилот ВВС США, теперь переквалифицировавшийся в астронома и работающий в обсерватории Grassland в восточной Аризоне, более 40 тысяч часов провел, наблюдая за ночным небом. Не говоря уже о часах, проведенных им в кабине американского боевого истребителя. Он считает, что всему есть простое и рациональное объяснение.
"Феномен НЛО - это миф: магия и предрассудки, помноженные на идею, что каким-то образом к нам сюда явятся пришельцы - чтобы либо нас спасти, либо уничтожить", - говорит он.
Он считает, что те самые "волосы ангелов" были ничем иным как мигрирующими вместе с паутиной пауками.
"Сначала я думал, что флорентинцы наблюдали болид, яркий метеор, сгоревший в атмосфере. Они могут иметь форму сигар, от которых, в процессе падения, отваливаются куски. Но потом мне стало вполне очевидно, что этот феномен объясняется миграцией пауков".
"Они плетут очень тонкую паутину, которой пользуются как парусом. Несколько паутин склеивается вместе, и пауки путешествуют на таком "корабле", перемещаясь с места на место. Он может лететь на высоте до 500 метров, и блики солнца на паутине, создают самые невероятные визуальные эффекты".
"И когда какая-то часть паутины отрывается и падает на землю, вполне можно счесть все это магией, - заключает Макгаха, - но я почти уверен, что именно это в тот день и произошло".
Эта теория подтверждается хорошо известным феноменом, что пауки в Северном полушарии мигрируют с места на место как раз в сентябре и октябре. Однако сторонников НЛО это не убеждает.
"Разумеется, я слышал об этих мигрирующих пауках, это – полная чушь! Старая сказка, причем глупая сказка", - возмущается Пинотти.
Свои возражения он основывает на химическом анализе проб "волос ангелов". Паутина состоит из белков. Это – органическое вещество, состоящее из азота, кальция, водорода и кислорода, тогда как пробы, собранные Батини, имели совершенно иной химический состав.
Через 60 лет после события шансы точно определить, что же произошло тогда во Флоренции, ничтожно малы. Ученый-химик Филип Болл, в принципе, согласен, что химический состав "волос ангелов" не соответствует химическому составу паутины.
"Магний и кальций достаточно широко распространенные элементы в живых организмах, но бор и кремний встречаются существенно реже. И если проведенный химический анализ считать верным, то крайне маловероятно, что это вещество является продуктом жизнедеятельности пауков", - говорит он.
Так что и по сей день тайна остается тайной. И не важно, что говорят ученые. Для сторонников НЛО этот феномен все равно имеет и будет иметь внеземное происхождение.
Рональдо Тучи, однако, рад, что увидел все это собственными глазами: "Меня словно заворожило, и я был очень-очень счастлив."